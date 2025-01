Audi se připravuje na tragické celoroční výsledky, první čísla z USA jsou tristní odshora dolů včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Mohutný pokles prodejů, rostoucí nezájem o klíčové drahé modely a nic neřešící odbyt aut, se kterými značka stále spojuje svou brzkou budoucnost. I to charakterizuje výsledky Audi za rok 2024 v USA, celosvětová čísla mají být podobně mizerná.

„I was built to be the best, number one and nothing less.” Myslím, že vím, jakou písničku si nejraději hrají v ústředí Audi, slova: „Byl jsem stvořen, abych byl nejlepší, číslo jedna a o nic menší,” řečeno poněkud neumělým českým rýmem, docela dobře symbolizují to, jak se lidé z Audi tváří, když se s nimi bavíte. Nic proti sebevědomí a vlastní motivaci, problém je jen v tom, že s realitou to má společného stále méně.

Audi v posledních letech jednoznačně zanevřelo na zákazníka a začalo svou budoucnost plánovat podle toho, co prodávat chce, nikoli podle toho, co si od něj někdo chce koupit. Jaké překvapení, zákazníkům to stále více leze krkem, neboť v nabídce značky stále více nenachází to, co by si chtěli pořídit, za co by rádi vydali své peníze, na co byli po léta zvyklí nebo to, co považovali za samozřejmost.

Podobná devastace dekády úspěšné značky není proces na rok, takže nečekejme, že se image Audi zhroutí jako domeček z karet - je to dlouholetý proces, který také může někdo zastavit dřív, než bude dokonán. Zatím to ale nikdo neudělal, kritici jsou peskováni místo toho, aby jim bylo nasloucháno, a tak vše dál jede po stejných kolejích, z nichž jedna si říká lacinost a nekvalita a druhá elektrický nesmysl. Spolu s okolnostmi, které značka ovlivňuje jen okrajově, obojí logicky vede k prodejnímu úpadku na největších trzích, který se propisuje také do celosvětové bilance.

Tu Audi za loňský rok zatím nezná, podle našeho zdroje ve firmě ale panují značné obavy z toho, co výsledky za celý rok 2024 přinesou. Automobilka má za sebou tragický třetí kvartál prodejně i ziskově, z někdejších plusů zbylo jen 9 procent, byla tou dobou jednoznačně na sestupné tendenci a za čtvrté čtvrtletí nemá mnoho důvodů očekávat něco podstatně lepšího. Výsledky ze všech koutů světa se budou ještě chvíli scházet, ty americké jsou už ale venku a Audi pohodou zaručeně nezaplaví.

Čtyři kruhy podle nich v USA loni prodaly jen 196 576 aut, což je o výrazných 14 % míň než o rok dřív. Problémy s odbytem navíc měly klíčové, drahé a protežované modely. Pokud se z Audi nějakým modelům aspoň nějak dařilo, byly to obvykle relativně levné typy jako Q3. Jinak v podstatě není o čem pozitivním mluvit.

Pozici nejprodávanějšího Audi v roce 2024 si sice udržela Q5, její prodeje ale klesly o 23 %, prodalo se o 17 346 aut míň než o rok dřív. Dole jsou i A3 a A4, které klesly o 30 % a 48 %, víc ale bolí klesající zájem (-28 %) o drahou A8, minimální zájem o elektrický e-tron GT (2 894 aut za rok, -10 %), Q7 a Q8 mávající břehům ostrova jménem Úspěch s poklesy o 28 resp. 24 % a elektrická SUV Q4 e-tron, Q6 e-tron a Q8 e-tron, která souhrnně klesla o 7 procent z roku na rok. Tady opravdu není z čeho brát.

Jasně, jedna Amerika hejno nedělá, ale kde by tohle chtělo Audi spravit? Čekejme podobně bídná čísla z Číny, která ani případné vzepětí v Evropě nevykompenzuje. Navíc je tu ještě jeden varovný bod - lidé do Audi pro auta pořád chodí, ale odjíždí hlavně s tím, co už se nevyrábí. Loňský rok je spojen s nárůstem prodeje certifikovaných ojetých vozů značky o 29,3 procenta, který téměř kompenzuje fiasko nových modelů. Není to výmluvné? Tradiční „audisté” říkají, že z aut, která přišla po roce 2021, už by si nekoupili nic.

Kolik signálů musí Audi vidět, aby pochopilo, že je tam, kde reálně je? A ne tam, kde si myslí, že je? Zatím nestačil žádný a tušíme, že ani tento stačit nebude. Takže... „Stand Up for the Champions!” Rození šampióni přece neprohrávají, ve svých hlavách určitě, i kdyby náhodou čekali krach.

Šéf Audi Gernot Döllner už nějaký čas vede značku přímo do záhuby, zatím k tomu má nakročeno velmi slušně. Lidé z firmy se děsí loňské prodejní bilance, on zřejmě nikoli. Foto: Audi

Zdroje: Autoforum.cz, Audi

Petr Miler

