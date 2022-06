Automobilka popsala, jak složité bylo dostat do moderního auta manuál. To pochopíte, proč je jednou z mála před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ručnímu řazení v moderních autech pšenka nekvete, přitom se zdá, že nabídnout ho není zase tak složité - prostě „se tam dá”. Japonci ale názorně vysvětlili, že to je opravdu velká oběť na oltář libůstky pro pár nadšenců.

Prakticky od svého příchodu v roce 2019 je pátá generace Toyoty Supra pronásledována negativními komentáři. Stojí za tím nejen její vzhled, iritující falešné průduchy i technika. Ta není japonská, jde v podstatě o čistokrevné BMW, nabídnuta navíc nebyla manuální převodovka, která je s předchozí generací Supry spojována jako ta správná volba. Image vozu tak trpěla, Japonci to ale nechtěli nechat jen tak být.

Toyota se tedy nakonec chytla za nos a verzi osazenou manuálem představila. Kdo by ale čekal, že prostě vzala další díl ze skladů BMW, mýlil by se. Šestistupňová převodovka sice má spojitost s tou používanou bavorskou automobilkou, jde ale o techniku firmy ZF, kterou Japonci doplnili vlastními komponenty. A jejich práce neskončila zde.

Ač si vedení japonské značky nemohlo být jisto tím, zda nabídnutí této alternativy výrazněji pomůže prodejům, muselo odklepnout náročnou vývojovou operaci. Připravena musela být nejen sama převodovka, kvůli manuálu musela být přepracována i středová konzole a tunel, aby řidič při řazení nenarážel do ovládání ventilace apod. Kromě toho Japonci experimentovali s hlavicí převodovky, aby fungovala optimálně. Její první verze vážila jen 68 gramů, nakonec ale zvolili 200gramovou verzi, která nabízí ideální odpor. Byla to zkrátka velká piplačka, která nejlépe vysvětluje, proč většina jiných automobilek na podobné snahy raději předem rezignuje.

Auto je ale v tomto provedení zajímavější i technicky, ne jen laskáním emocí. Ve srovnání s automatem má manuál kratší stálý převod a podílí i na snížení hmotnosti o podstatných 38,3 kilogramů. Stále tu máme 1,5tunový vůz, ale to je na dnešní dobu docela málo - takové BMW M4 je o několik metráků těžší a elektromobil vážící pod 2 tuny skoro neexistuje. Za šestiválcové kupé s touto hmotností je třeba se Toyotě klanět.

Přesto s tím vším nezbytně koresponduje otázka: Opravdu byl onen manuál potřeba? Z hlediska marketingového stoprocentně, Toyota se totiž rázem může pyšnit image výrobce, který dá jak na kritiku, tak na přání zákazníků a nabídl něco velmi výjimečného. Nicméně z prodejního hlediska je otázkou, jak moc druhá převodovka v nabídce zvedne prodeje, zvlášť když Toyota nabízí i model GR86, která sice disponuje nižším výkonem (234 koní versus 340 koní), ovšem zároveň váží podstatně méně (1 276 kg). Nemáte zde pak prakticky žádné elektronické hračičky, žádné driftovací režimy. Místo toho jde zkrátka o stroj postavený hlavně pro zábavu.

Výhody GR86 tím navíc nekončí. Nahlédnout je rovněž třeba do ceníků, které taktéž jednoznačně hovoří ve prospěch méně výkonného a lehčího modelu. Ten totiž startuje na 850 000 Kč, zatímco třílitrová Supra s manuálem vás vyjde na 1,8 milionu korun. Přesto jsme za Supru s ručním řazením rádi - je to naše krevní skupina a jistá naděje do budoucna, že si podobné auto půjde koupit ještě v druhé polovině dekády. Za nadšence klobouk dolů, účetní Toyoty ale budou asi kritičtější.

Toyota Supra se po třech letech dočkala manuálu. Ten lze spárovat jen s třílitrovým motorem, v této konfiguraci ale japonské kupé vychází na 1 800 000 Kč. Prodejní hit to tedy asi nebude, tím spíše je ale třeba obdivovat Toyotu, že se do piplání se s ručně řazenou verzí vůbec pustila a dotáhla ho do zdárného konce. Foto: Toyota

