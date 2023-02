Automobilka posedlá elektromobily u své klíčové značky zůstane u spalovacích motorů, nic jiného jí nezbývá před 6 hodinami | Petr Prokopec

Během pár let chtěli mít „v elektrice” úplně všechno, velmi brzy se to ale ukázalo být nereálným. Na vině jsou prosté fyzikální zákony omezení daná pravidly pro vydávání řidičských oprávnění.

S řidičským průkazem skupiny B lze legálně usednout pouze za volant vozů s celkovou hmotností jízdní soupravy méně než 3,5 tuny. Míněna je tím tedy nejen hmotnost automobilu se všemi náplněmi, ale také s posádkou a jejími zavazadly či přívěsu za ním. Tedy jinými slovy, vy, vaše auto, váš doprovod a vaše bagáž nesmíte na ručičkách vah vykázat více než 3 500 kilogramů, jinak máte problém. Protože však většina aut se pohybuje pod dvěma tunami, víceméně se maximální povolenou hmotností nemusíte nijak šířeji zabývat.

Situace je již poněkud odlišná, pokud vlastníte Range Rover P440e PHEV LWB HSE. Za těmito zkratkami se skrývá britský luxusní off-road poháněný plug-in hybridním ústrojím, který dostal prodloužený rozvor a vyšší úroveň výbavy. Kvůli tomu jeho hmotnost s náplněmi a řidičem narostla na neskutečných 2 810 kg. Rázem se tak dostáváte velmi blízko k oněm 3,5 tunám a tedy do křížku se zákonem. Jelikož však dle Britů by i při maximálním zatížení měl vůz vážit „jen“ 3 450 kg, zůstáváte i tentokrát v suchu.

Výše zmíněnými čísly vás nezahlcujeme náhodou. Thomas Müller, šéf vývoje u Jaguaru a Land Roveru (JLR), totiž prozradil, že právě hmotnost je tím, co trápí hlavně druhou zmíněnou značku. Ačkoli je tedy JLR doslova posedlý elektromobilitou a velmi rád by se vydal plně elektrickou cestou i v případě svých SUV své klíčové značky Land Rover. Zároveň však nechce ustoupit ze svých vysokých standardů v rámci jízdy v terénu a komfortu na palubě za všech okolností. Kromě toho je pro zákazníky důležitá i tažná kapacita. Za této konstelace je ovšem bateriový pohon prakticky neschůdný.

„E-mobilita a SUV jsou výzvou pro každého, zvláště když je třeba brát ohled na 3,5tunový limit spojený s řidičským oprávněním skupiny B,“ uvedl Müller. A poukázal právě na zmíněný plug-in hybridní Range Rover. Ten disponuje bateriemi o kapacitě 38,2 kWh, které jsou větší, než jaké používá Honda e. Japonskému hatchbacku přitom stačí na udávaný dojezd 255 km, zatímco u mnohem těžšího britského křižníku je třeba se spokojit s pouhými 77 km.

„Od našich čínských dealerů víme, že zákazník se ani neobtěžuje přijít do showroomu, pokud elektromobil nenabízí dojezd aspoň 500 kilometrů,“ dodal dále šéf vývoje. A právě těmito slovy trefil hřebíček přímo na hlavičku. Aby totiž elektrický Range Rover něco takového mohl nabídnout, pak by nejspíše musel dostat do vínku baterie o kapacitě okolo 200 kWh. V ten moment by se ovšem jen stěží vešel do hmotnostního limitu a vyžadoval by jiné řidičské oprávnění.

Tím by se Britové nevyhnutelně připravili o klientelu. Jak navíc Müller poznamenal, vyšší hmotnost má jiné nároky na zavěšení, které tak musí být zesíleno. To sebou přináší další kila. „Kromě toho musí být v případě bočního nárazu struktura pevnější než kdy dříve, aby nedošlo na poškození baterií. Řízená deformace v této oblasti nepřichází v úvahu, je tedy třeba další materiál,“ dodává. Čím vlastně vysvětluje, proč nový Hummer EV váží více než čtyři tuny.

Ve Státech, kde se toto monstrum nabízí, je nicméně legislativa benevolentnější, základní řidičská skupina tak pokrývá pomalu i menší autobus vážící stejně jako tři Hummery. Pro Range Rover je nicméně klíčová Evropa. Elektrické provedení zde Britové chtěli začít nabízet od příštího roku. Co nicméně s jejich dva roky starými plány udělají Müllerova slova, je vskutku otázkou.

Nejde navíc pouze o hmotnost baterií, ale i o jejich dodavatele. Automobilka totiž chce hlavně lokálního dodavatele. Po krachu společnosti Britishvolt ovšem může zamířit pouze k Číňany vlastněné firmě Envision AESC. Její roční kapacita 38 GWH by nicméně měla být prakticky kompletně vykryta Nissanem. I proto mateřský koncern Tata Motors mluví spíše o továrně na baterie v Evropě.

Ať tak či onak, masový přechod na elektrický pohon se dle Müllera Land Roveru rozhodně netýká, alespoň ne pro nejbližší léta. „Bateriové SUV musí být schopno utáhnout alespoň 3,5 tuny, tedy přinejmenším pokud nosí logo Land Roveru,“ říká pevně To však jen vede k nutnosti použít velké baterie, jak kvůli výkonu, tak s ohledem na dojezd. Tím jsme ovšem znovu u nutného navyšování hmotnosti a dostáváme se do bludného kruhu, ze kterého v tuto chvíli nelze vystoupit.

