Bizarní nový VW Passat sedan udělaný ze Škody dostal tři displeje, v interiéru už skoro není místo na nic jiného

Tohle auto vypadá opravdu zvláštně, může nám ale být blízké už kvůli tomu, že jde fakticky o předělanou škodovku. U nás se neprodává, v novém míří do Číny, kde bude chtít bodovat vpravdě čínskou vychytávkou na palubě.

Sázka Volkswagenu na elektromobily nevyšla, to je po slovech šéfa volajících po úlevách od EU jasné. Kvůli investicím do bateriového pohonu přitom Němci obětovali i mnohé své bestsellery, především pak Passat. Jeho vůbec poslední generace totiž dorazila jen jako kombík, i když třeba spřízněný Superb se vrátí rovněž v méně praktickém hávu. Tedy měl by se vrátit, prozatím ale v nabídce figuruje pouze verze s „batohem“ na zádech. Kdy se portfolio fakticky rozšíří, je otázkou, neboť také v Mladé Boleslavi propadli stejné vizi, a tak se raději zabývali malým elektromobilem Epiq.

Passat jakožto sedan je nicméně minulostí pouze v Evropě, Čína s ním může i dál počítat. A je jen pikantní, že jde znovu o vůz vzešlý ze Škody Superb, v Říši středu si nicméně říká Magotan. Němci přitom ve spolupráci s tamní automobilkou FAW dokončují ladění nové generace, která se již dříve ukázala zvenčí díky registraci pojetí vozu u tamního MIIT, ministerstva pro informační technologie. Nyní tu máme ještě méně oficiální pohled dovnitř z rukou Grega Kabla, který ukazuje, že se na palubní desce objevují hned tři displeje - vedle digitálního přístrojového štítu a centrální obrazovky multimédií nechybí ani jeden před spolujezdcem. Ovládat se stejně jako ten prostřední bude dotykově.

Takový krok dává smysl, neboť zatímco pro Evropany je klíčová dynamika, spotřeba a jízdní vlastnosti jako takové, Číňané kladou velký důraz na vnitřní technologie. VW je přitom v Říši středu přítomný již od roku 1978, k prvnímu joint venture s tamními výrobci pak přistoupil o šest let později. Němci tedy měli dost času pochopit mentalitu tamních zákazníků. Ovšem v důsledku toho, že více než 25 let vládli prodejům, zjevně usnuli na vavřínech.

VW tak o pozici čínské jedničky přišel, bez boje se však vzdávat nechce. A právě proto se Superb, pardon Magotan dočká interiéru, který odpovídá vkusu tamního publika. Dá se přitom předpokládat, že trojice displejů bude nabízena již jako součást standardní výbavy a postupně se rozšíří i do dalších modelů, které Němci nabízejí v Číně. Dočkáme se také v Evropě? Nějaký pátek nejspíše nikoli, neboť auta, pro která je vhodný (Passat či ID.7) již VW představil.

Mimo Čínu navíc dané řešení bude jistě za příplatek, načež je otázkou, jak moc úspěšná by s ním automobilka byla. Jak jsme již zmínili, zvyky Evropanů jsou poněkud jiné. Většina lidí tak již stále komplikovanější multimediální systémy využívá jen kvůli základním funkcím, ve zbytku pak spoléhá na své mobilní telefony. I to je ostatně jeden z důvodů, proč se někteří zákazníci na moderní auta koukají s jistou nevraživostí.

Zpět k Magotanu, který bude jistojistě nabízen s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou. Tato přitom nabídne 220 koní, ve finále ale nemá být jediná. Mluví se i o tom, že základní provedení bude používat jedna-pětku, které turbo pomůže až ke 160 koním. Na využití manuálu ale nejspíše nedojde ani v jednom případě, ostatně bez něj se musí obejít i evropský Passat.

