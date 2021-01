BMW se dál pokouší zachránit image své kontroverzní novinky urážkami vlastních zákazníků před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mnichovští nadále brání čest svého ošklivého elektrického iX. Nyní již nekopají pouze do starších, jejich cílem se tali muži obecně. A svou někdejší vlajkovou loď sráží na úroveň šmejdu.

Na počátku listopadu BMW odhalilo nový model iX. Mnichovská automobilka nejspíše doufala, že se celému světu rozklepou kolena a všichni poběží do jejích showroomů nejen s objednávkami, ale rovnou i se zálohami. Jestli se to stalo, nevíme, zcela jistě ale víme, že nové SAV (Němci v tomto případě již nemluví o sportovně užitkovém vozu čili SUV, nýbrž o sportovně aktivním voze) bylo zasypáno ostrou kritikou. A to hlavně kvůli svému kontroverznímu vzhledu.

BMW ony stížnosti neustálo a místo toho, aby se pokusilo uklidnit vody, začalo urážet zákazníky, kteří jej kritizovali. Značka odstartovala kampaň, v níž kritiky označila za dinosaury odmítající pokrok. V tomto ohledu ale narazila podruhé, neboť na elektrický pohon kritika prakticky nenarážela. Zmiňován byl místo toho design, který třeba autor první generace BMW X5 Frank Stephenson přirovnal k ledničce, jež stěží dokáže vzbudit nějaké emoce.

Je přitom jisté, že tímto chováním značka přišla o hezkou řádku zákazníků, sami o takových víme. Jejich věkový průměr totiž není nízký, právě naopak je více než polovině klientely přes 56 let. Řada z nich tomu ale nevěnovala pozornost, a tak i přes ony urážky u BMW zůstala. Otázkou však je, zda tomu bude i nadále. Mnichovští totiž pustili do světa nové video, se kterým rozjeli druhé kolo.

Oč jde? V podstatě o mezigenerační setkání, kdy elektrické SAV představuje moderní ženu, která je konfrontována a postarším mužem. Tedy s řadou 7 generace E65/E66. BMW iX se svému předkovi snaží říci, že „jeho čas je u konce“ a že „je nemožné mluvit s touto generací“. Nejspíše proto, že si o sobě elektromobil myslí, že je „inteligentní fúzí smyslů, emocionálního propojení s lidmi a pohlcujících zkušeností“.

Pokud si přitom tuto frázi přečtete alespoň dvakrát, bez výhrad budete souhlasit s tvrzením řady 7, že jde o nesmysl. Respektive o marketingový nesmysl. Něco takového si ovšem BMW iX nenechá líbit a začne se ptát limuzíny, čili onoho postaršího muže, zda vůbec ví, co inteligence znamená. Poté, co ovšem benzinový soupeř s dvanáctiválcem konfrontaci opustí, elektrické SAV poněkud změní rétoriku a uzná, že bez jeho iDrive by neexistovalo.

BMW tvrdí, že chtělo humorným způsobem upozornit právě na novou generaci palubního systému, který dorazí s modelem iX. Bohužel však znovu použilo způsob komunikace, který je přinejmenším kontroverzní. Už jen proto, že jen málokterý stěžejní výrobce si dovolí v reklamě zmínit slůvko „bullshit“, to je však asi ten nejmenší problém celého videa.

Mnichovští totiž znovu uráží postarší jakožto nepřizpůsobivé. Navíc jsou poměrně sexističtí, neboť zlem je v tomto případě muž. Zejména však sráží svou někdejší vlajkovou loď, která může být přesně tím vozem, který si řada lidí díky poklesu cen ojetin pořídí jako své první BMW. Dle videa tak ovšem udělají chybu, neboť si pořídí šmejd, jehož internet nabíhá tak dlouho, až vůz vyřadí z provozu.

Popravdě, nechápeme to. S věkovým průměrem zákazníků BMW, který bude nepochybně ještě vyšší u těch, kteří u značky nakupují ty nejdražší a pro firmu nejziskovější modely, je to zbytečné píchání do vosího hnízda. Za slušné považujeme se preferencím zákazníků přizpůsobovat a nabízet jim to, co chtějí a nikoli z nich dělat relikvie, pokud lpí na tom, co mají rádi. Ale to jsme jen my, BMW to zjevně vidí jinak.

BMW iX je jednoduše ošklivé. A pokud si značka myslí, že zájem o něj zvýší urážkami svých zákazníků, pak nevíme, čím uvažuje. Foto: BMW

Petr Prokopec