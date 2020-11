Britské automobilky neví, kudy kam, nový šéf chce odpískat auto, které je stálo už stamiliony před 5 hodinami | Petr Prokopec

Situace v automobilové branži je komplikovaná a problém mají hlavně ty značky, které nebyly v nejlepší kondici už před příchodem letošních problémů. Jaguaru a Land Rover patří mezi ně.

Ještě před několika málo lety měly britské automobilky Jaguar a Land Rover poměrně jasnou budoucnost. Poté, co se staly součástí koncernu Tata Motors, došlo k nutným investicím a následné modernizaci většiny portfolia. Fanoušci se dočkali nových platforem a ve výsledku i nových modelů, neboť na svět přišly F-Type či Evoque. Prodeje letěly nahoru a byť vše nebylo růžové, vypadalo to jako jedno z nejsvětlejších období v historii obou značek. To jsou však dávno roztáté sněhy, už loni se začaly objevovat vážné problémy, které letošní koronavirová krize a patálie spojené s brexitem dál umocňují.

Zejména Jaguaru se opravdu nedaří, a to i na stěžejním americkém trhu. Váznou prodeje tradičních modelů, mnoho toho neřeší ani nová SUV a elektrický I-Pace je v USA naprostým propadákem. Automobilka tak nakonec minulý měsíc musela z americké nabídky vyřadit modely XE a XF Sportbrake, které si nevydělaly ani na tisk firemních letáků. Značka na tom ovšem není příliš dobře ani v Evropě, kde třeba prodeje za září jsou na zhruba 50 procentech předloňských čísel.

Britové tak nyní pochopitelně přemýšlí, jak ze zapeklité situace ven. Firma má po Ralphovi Spethovi nového šéfa v Thierrym Bollorém z Renaultu, ani ten ale zdá se neví, kudy kam. Oba zmínění popřeli spekulace o možném prodeji obou značek, v takovém případě se ale musí na nohy postavit samy. A to bude těžké, když situace v USA je taková, jaká je, Čína Brity nespasí a Evropě spoléhá Jaguar ze zhruba 60 procent na domácí trh, který ovšem právě kvůli koronaviru a brexitu padá ke dnu.

O komplikované situaci ve firmě informují s odvoláním na svůj zdroj uvnitř britské The Sunday Times a „chaos” je zřejmě tím nejlepším výrazem, který ji může shrnout. Bolloré prý zvažuje v podstatě protichůdné strategie - na jednu stranu by rád z Jaguaru udělal konkurenta Tesly, na tu druhou ale má proběhnout velká čistka mezi modely s příliš velkým zastoupením sedanů a příliš podobnými SUV, jež se má dotknout i chystaného nové Jaguaru XJ. Právě ten měl ale jít pouze elektrickou cestou a automobilka už do jeho vývoje nacpala desítky milionů liber (stamiliony Kč).

Britové zkrátka musí něco udělat, zjevně ale zatím neví, co přesně - buď budou investovat do elektrické budoucnosti, nebo budou šetřit a hledat jiné cesty, obojí dost dobře dělat nelze. Budoucnost je tedy v jejich případě velmi mlhavá, pročež bychom se nakonec ani nedivili, kdyby se začalo znovu mluvit o prodeji. Zájemce z Číny by se našel, nakonec tam značka meziročně alespoň roste. Je to z velmi malých čísel, to ale některá z místních firem může vnímat jako nevyužitý potenciál.

Evropské prodeje Jaguaru XJ se naposledy přes dva tisíce kusů ročně přehouply před nějakými sedmi lety. Značka tak zvažuje, zda vůbec dokončit nástupce, který má být pouze elektrický a tedy možná ještě méně žádaný, i když do něj nacpala už stovky milionů. Foto: Jaguar

