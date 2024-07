Britský miliardář až po představení zastavil vývoj nového elektrického off-roadu, nevěří, že má budoucnost před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ineos Automotive

Už byl odhalen a měl jasně naplánovanou budoucnost, teď nemá nic. Firma zastavila další vývoj a příchod vozu na trhu odkládá na neurčito kvůli vrtkavým náladám trhu zdeformovaném politickými tlaky.

Na počátku letošního roku jsme si mohli představit nové SUV Fusilier, za kterým stojí značka Ineos Automotive britského miliardáře Jima Ratcliffa. Ten chtěl původně pokračovat ve výrobě originálního Defenderu, jenže Land Rover mu nakonec odmítl prodat licenci. Místo toho tedy založil vlastní automobilovou firmu, pod jejíž hlavičkou dorazilo SUV Grenadier, které je moderní interpretací britské ikony. Ve srovnání s ní ale používá motory BMW, které jsou vnímány jako spolehlivější a celkově lepší. A právě díky tomu začal Ineos bodovat, převážně v Americe.

Fusilier měl nicméně kráčet trochu jiným směrem než jeho spalovací sourozenec, neboť Britové u něj počítali s elektrickým pohonem. Jenže od toho se klientela začíná odvracet. A co je podstatnější, ztrácet začíná i podporu u politiků. V důsledku toho se Ineos rozhodl zastavit další vývoj vozu a naneurčito odložit jeho příchod na trh, i když už došlo k jeho premiéře. A to může znamenat klidně i to, že Fusilier do prodeje nedorazí vůbec. Dle původních plánů se totiž měl začít vyrábět až v roce 2027, což naznačovalo, že s vývojem Britové nejsou zase tak daleko. A teď mají obavy, zda vůbec má nějakou budoucnost.

„Odložili jsme start Ineosu Fusilier ze dvou důvodů. Tím prvním je zdrženlivost zákazníků směrem k elektromobilům, druhým pak nejistoty spojené s cly, načasováním a zdaněním,“ uvedla automobilka v tiskovém prohlášení citovaném Bloombergem. Její slova jen potvrzují to, o čem si již delší dobu šuškají i vrabci na střeše. Tedy že rozvoj elektromobility je podmíněný politickými rozhodnutími, což ostatně potvrzují další slova o tom, že výsledek dnešních britských parlamentních voleb může v případě výhry Labouristů znamenat návrat zákazu spalovacích motorů od roku 2030, což by Fusilieru paradoxně zlomilo vaz. Automobilka totiž počítá s tím, že by pro něj použila spalovací motor coby tzv. prodlužovač dojezdu. Ten by takto byl zakázán tři roky po příchodu auta na trh a bez něj dle Ineosu nemá Fusilier smysl prodávat.

Změny politického klimatu se navíc neprojevují jen odložením výroby britského SUV. Jen v posledních pár týdnech začaly otáčet kormidlem automobilky jako Mercedes, VW, Ford, General Motors či Nissan. Celý automobilový svět se tak posunul blíž ještě většímu chaosu, kterému se šlo velmi snadno vyhnout, kdyby hlavní slovo zůstalo zákazníkovi - ne absurdnímu mixu zákazů, příkazů a potlačovaných, přesto dál významných zákaznických preferencí.

Co bude dál, tedy dnes nikdo neví. Elektromobilita je sice úžasná, ovšem především v teoretické rovině. V té praktické se spalovacím ústrojím prohrává již déle než století, a to přesto, že jde o méně složitý pohon. Jenže stejně jako třeba v roce 1900 jsou i dnes kamenem úrazu baterie, které jsou příliš těžké, příliš drahé, poberou jen velmi malé množství energie a příliš málo vydrží. Dokud se to nezmění, budou snahy o politicky plánovanou revoluci v globálním měřítku jen zdrojem dalších a dalších problémů. A až se to změní, žádná politická vůle nebude třeba, to lepší řešení se vždy posadí samo.

Fusilier je pouze menší kopií Grenadieru, na rozdíl od něj však měl dorazit s elektrickým pohonem s prodlužovačem dojezdu. Teď firma miliardáře Jima Ratcliffa váhá, co si s projektem vůbec počne. Foto: Ineos Automotive

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

