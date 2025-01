Budoucnost je elektrická. Akorát teď všechny prodeje elektrických VW v USA překonává Golf GTI včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Rozejděte se, tady není nic k vidění, věci jdou zaručeně podle plánu. Aktuální stav je pravda umocněný jednou anomálií, ani pohled na celoroční čísla ale nedává dramaticky lepší obrázek.

Budoucnost je samozřejmě neznámá, to ale není „narativ”, který by zapadal do současné doby. Kde jsou ty časy, kdy se ta nejlepší řešení rodila z otevřené věcné diskuze. Dnes buď víte, co bude, a jste správní, protože jediná možnost je správná. Anebo to nevíte, tak jste špatní, protože... Čemu tím prospějete, že? Jen tím podporujete ty špatné - ať už se jim podle aktuálních okolností říká extrémisté, kolaboranti, nesystémoví lidé nebo jakkoli jinak.

Je fascinující, že tento způsob uvažování zasáhl i něco takového, jako je debata o optimálním technickém řešení aut, ale je to prostě tak. Ačkoli elektrická auta při svých současných, zcela objektivních technických a ekonomických limitech nepředstavují žádný zázrak, jako zázrak a jediná budoucnost jsou roky líčena. A kdo na tuto hru nepřistoupí, je okamžitě ostrakizován jako nepřítel lidu - moje matka musí koukat, jakého desperáta vychovala, řídí-li se všemi nálepkami, které na mě za poslední roky ulpěly.

Je to absurdní a směšné, pozitivní ale je, že sám lid není hloupý a postupem času poznává, jak byl roky oklamáván tisícem nereálných slibů směřujících k více či méně blízké budoucnosti, která nenastala, popř. nastává uměle a úplně jinak, než měla. A jak samotná elektrická auta zdaleka nejsou tak přesvědčivým produktem, za který jsou vydávána.

Ačkoli jejich příznivci budou na poloprázdnou sklenici jejich úspěchů vždy hledět jako na napůl plnou, faktem je, že krom pár míst typu velmi specifické Číny nebo ještě specifičtějšího Norska tato auta ztrácí půdu pod nohama v momentě, kdy jsou téměř všemi a všude uměle podporována ad infinitum vším možným od brutálních přerozdělovacích mechanismů na nadnárodní úrovni přes lokální dotace a podpory až po tržně zcela neopodstatněnou prodejní podporou výrobců, kteří je do chřtánu kupců šiškují i za cenu vysokých ztrát.

Dokonce i v nejvíc přeregulované Evropě tyto vozy za loňský rok nejspíš ztratí kus svého tržního podílu. Odstraňte veškeré jejich umělé podpory a trestání jiných řešení a přijdou během pár měsíců téměř o všechno. Však už ani Tesla nedokáže globálně prodejně růst a jiní další mohutní podporovatelé jediné možné budoucnosti jsou na tom podobně.

Dnes se musíme znovu vrátit k Volkswagenu, který na tyto vozy kdysi hazardně vsadil úplně všechno, znovu v Evropě jsou ale dnes modely ID takový propadák, že je všechny dohromady prodejně překonává Golf. Může být ještě hůř? Ale jistě, stačí se podívat za oceán, kde se s nimi VW snaží prosadit též.

Evropská prodejní čísla za celý loňský rok nemáme, to bude ještě chvíli trvat, v případě USA jsou ale finální data publikována velmi rychle. A ta zveřejněná Volkswagenem jsou zas jednou důkazem toho, že Němci vsadili správně, protože ano, protože oni to ví, a protože my všichni jsme strašně hloupí, když o tom pochybujeme, a vy jste také hloupí, když to nekupujete.

Elektrické Volkswageny ID jsou tedy nyní za mořem takový hit, že na překonání jejich celkových prodejů za čtvrtý kvartál roku 2024 stačí ne Golf jako takový (který se ostatně v naprosté většině verzí za Atlantikem ani neprodává), ale pouhý Golf GTI. Už 2 668 prodaných GTI za „Q4” stačí bohatě k tomu, aby dalece předčily 1 808 prodaných modelů ID. Dokonce i odbyt pouhého vrcholného Golfu R (1 087 kusů) k tomu nemá daleko. Modelu Jetta se prodává 10krát víc.

Pravda, čtvrtý loňský kvartál byl pro modely ID negativně ovlivněn téměř úplným zastavením prodejů crossoveru ID.4 kvůli problémům s klikami dveří, ale už fakt, že stačí tahle jedna anomálie k podobným výsledkům, o něčem svědčí. Nicméně i když se podíváme na čísla reflektující prodeje za celý rok, vidíme, že prodeje všech ID (18 183 aut) téměř vyrovnává odbyt Golfů GTI a R (15 268 aut). A dodejme - automobilka nemá žádný hůř prodávaný spalovací vůz, takový Tiguan překonává všechny loňské prodeje modelů ID skoro šestinásobně.

Nicméně budoucnost je elektrická, samozřejmě. Jen teď to prostě nevychází. Stejně jako loni, předloni, předpředloni a ještě asi předchozích 150 let. Ale nebojte, ona přijde, jednou se to stane, jen možná už nebudete naživu.

Tak se nám ukaž, ty prodejní pecko. VW ID.4 měl být jedním z absolutních bestsellerů VW podobně jako menší ID.3. Nevyšlo to, ale to nevadí, budoucnost je tak jako tak daná, jen ještě musí přijít. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen USA

Petr Miler

