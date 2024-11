Bugatti se skutečně vrací zpět k honbě za rychlostními rekordy, magických 500 km/h je další hranicí na řadě před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kde jsou ty časy, kdy se nám 300 km/h zdálo jako extrémní rychlost. Meta 400 km/h padla už dávno a pětistovka se zdála být na spadnutí. Dosud se o její pokoření nikdo nepostaral, Bugatti to ale teď má znovu v plánu.

V roce 2019 se Bugatti pochlubilo tím, že Chiron jako první produkční vůz v historii zvládl překonat metu 300 mil v hodině. Hypersport z Molsheimu se tehdy po testovací dráze v Ehra-Lessien, která patří koncernu Volkswagen, dostal dokonce na 490,48 km/h, poté tehdejší šéf značky Stephan Winkelmann oznámil, že s aktivitami v této oblasti je konec. Bugatti totiž prý opakovaně dokázalo porazit všechno a všechny, načež se raději bude věnovat jiným věcem.

Poté se ale kormidla firmy ujal ještě větší nadšenec v podobě Mateho Rimaca a dříve řečené najednou neplatí. Minulý týden z Molsheimu dorazilo oznámení, že model Mistral je nejrychlejším otevřeným vozem planety, neboť s Andy Wallacem za volantem dosáhl tempa 453,91 km/h. Na celé věci je přitom zajímavé, že nešlo až tak o počin automobilky, nýbrž jejího klienta, který je vlastníkem tzv. Singhovy kolekce. Ten ostatně značce i zapůjčil zakázkový exemplář, se kterým byl nový rekord zajet.

Úspěch této akce zjevně vzbudil v Bugatti touhu vrátit se do boje o nejrychlejší auto všech dob přímo, ne jen tak. A další metu lze odhadnout velmi snadno, ostatně o její dosažení se v posledních pár letech pokouší řada exkluzivních výrobců od Koenigseggu přes Hennessey až třeba po SSC. Je to pochopitelně magická pětistovka, u níž se zdá být otázkou jen „zda”, nikoli „kdy” ji Bugatti překoná.

Kolegové z britského Top Gearu totiž šéfa značky Matea Rimaca „načapali“ při rozhovoru z techniky od Michelinu, jenž Bugatti dodává zakázkové obutí již od dob Veyronu. Ten se přitom ptal, jaká je „v případě pneumatik maximální statická zátěž při nula kilometrech v hodině na přední a zadní nápravě“. A dodal, že „naši zákazníci obeznámení s technickým žargonem nejspíš vědí, proč se na něco takového ptám“.

Nyní to ví všichni, Mate totiž naznačil, že automobilka by v případě nejvyšší rychlosti velmi ráda dostala na její počátek pětku. Jinými slovy jde tedy po oné pětistovce, přičemž by se nejspíše ráda podívala i dalece za ni. Ostatně před pěti lety od ní Chiron Super Sport 300+ skutečně nebyl daleko. Jakkoli je třeba poznamenat, že se dočkal razantních úprav, které nejspíš čekají i Tourbillon.

Novinka Bugatti totiž sice disponuje 1 800 koňmi, ovšem spalovací ústrojí je zodpovědné pouze za tisícovku z nich. Zbytek leží na bedrech elektromotorů, které si pochopitelně musí vystačit s omezenou kapacitou baterií, které vysokému tempu budou sekundovat jen chvíli. Navíc se dají předpokládat modifikace spojené s karoserií, stejně jako bude nutné deaktivovat omezovač, jenž nyní standardně zasahuje při 380 km/h a po užití speciálního klíčku při 445 km/h.

A co vlastně za změnou názoru Bugatti stojí? Nejen onen počin Mistralu, nýbrž také pokrok, ke kterému došlo v jedné klíčové oblasti. „Máme tu lidi od Michelinu. Tlačíme na technologii pneumatik, posouváme limity dál. Dnešní pneumatiky jsou ve srovnání s těmi, jaké tu byly před 30 lety, na zcela jiné úrovni,“ uvedl Rimac, čímž vlastně osvětlil vše. Nyní tak nezbývá než čekat, co Michelin s Bugatti předvedou.

Tourbillon končí na 445 km/h, to je však elektronicky omezená maximálka. Nicméně aby zvládl dosáhnout a případně i překonat magickou pětistovku, bude jistě zapotřebí řada úprav. Přesto bychom se již neměli ptát, zda se to povede, nýbrž kdy se tak stane. Foto: Bugatti

