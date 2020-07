Češi si z koronavirové krize hlavu nedělají, prodeje Škody i teď poslali vzhůru před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda

Zatímco Němci hovoří o drasticky špatné situaci a i ve Velké Británii se v uplynulém měsíci prodeje nových aut výrazně propadaly navzdory otevření dealerství, v Česku evidujeme jen drobný pokles. A Škoda dokonce výrazný růst.

O problémech automobilový průmysl hovoří už od loňského roku, kdy se začaly propadat prodeje v Číně a Evropa zamířila k uplatňování velmi tvrdých regulací emisí CO2, které znamenají nezbytné investice do stále nepříliš žádaných elektrických aut. Letošní následky opatření proti šíření pandemie nového koronaviru pak vše jen umocnily, neboť došlo na propady prodejů, jakých jsme nebyli svědkyod druhé světové války. A když se podíváme, jak COVID-19 nadále decimuje Ameriku, víceméně nelze počítat s rychlým zotavením.

Ani v Evropě není tak dobře, jak optimisté očekávali - Německo jako největší evropský trh již ohlásilo 40procentní červnový propad prodejů, i když showroomy byly opět otevřeny. A podobně je na tom Velká Británie, další obrovský trh, kde v červnu evidují 35procentní pokles. A to se bavíme o měsících, které by měly či mohly alespoň částečně kompenzovat předchozí poklesy a tedy i menší růst by nebyl tak dobrou zprávou. Přesto došlo k tak výrazným meziročním propadům.

Nyní si ovšem posvítíme na české luhy a háje, kde je evidentně lépe. Řada lidí tu ostatně považuje jakoukoliv zmínku o ekonomických problémech pouze za mediálního strašáka, za čímž jistě stojí dosavadní vývoj - koronavirus se nám téměř vyhnul a lokální ekonomické dopady jsou zatím ve spoustě oborů minimální. Podle nás je naivní se domnívat, že v Česku může být dobře, pokud jinde ve světě není, ale řada lidí si to evidentně myslí.

Patrné je to i na prodejích nových aut, neboť červen nesl ve znamení pouze 5procentního propadu. Znovu to po měsících vysokých poklesů není znakem návrat do normálního stavu, přesto je to relativně dobrý stav. Svého majitele tak našlo 20 771 nových aut, což je nejen nejlepší výsledek za letošní rok, ale také od loňského srpna. Stojí za ním přitom hlavně Škoda, která má do značné míry trh pro sebe. Český výrobce tu v červnu prodal 8 456 aut, což představuje podíl 40,71 % na všech registracích.

Škoda dominuje českému trhu více než před koronavirem, největší zájem je znovu o Octavii. Foto: Škoda

Zajímavé přitom je, že jakkoliv Škoda soustavně rozšiřuje své portfolio, opravdové bestsellery má nadále pouze dva. A není jím žádné SUV, ač moderní trendy velí jinak. Nicméně zatímco Octavia se vytáhla na 2 316 a Fabia na 2 000 vozů, třetí nejúspěšnější mladoboleslavský model, a sice Kamiq, má na kontě „pouze“ 1 092 prodaných exemplářů. Kdysi velmi žádaný Kodiaq se pak s 551 kusy dostal pouze před Superb a už jen elektrické Citigo.

Přesunout se můžeme k dalším značkám. Už druhý Volkswagen si na rozdíl od české „dcery”, která je spojena s 16procentním meziročním růstem, připsal pád o 15 procent. V žebříčku ji tak najdeme až za druhým Hyundai, byť to se propadlo dokonce o 20 %. Stejný pokles je spojen také se čtvrtou Dacií, pátý Renault nicméně již šplhal o 10 procent vzhůru. Šestá Toyota a sedmá Kia však již znovu lehce klesaly.

Růst si pak kromě české a francouzské mainstreamové automobilky připsaly prakticky všechny luxusní značky. Bentley bylo v červenu nahoře o 167 procent, Ferrari o 33 a Porsche o 19. Největšího posunu pak dosáhla Tesla, která namísto loňských pěti vozů letos v červnu prodala hned jednadvacet kusů. Oproti tomu takové Lamborghini zaregistrovalo jen jediný vůz (-80 %) a Aston Martin dokonce žádný (-100 %).



Tesla je skokanem měsíce, za červen si připsala růst o 320 procent, ovšem z minimálních loňských hodnot. Foto: Tesla

O některých modelech pak již řeč byla, přičemž veškeré podrobnosti naleznete v přiložených tabulkách. My tak už jen „vypíchneme“ pár zajímavostí, mezi něž rozhodně patří vítězství BMW řady 7 mezi luxusními vozy. Ani Čechům zvětšené ledvinky nevadí. Stejně tak dává místní publikum přednost Subaru BRZ před spřízněnou Toyotou GT 86. Čest větší automobilky přitom nezachraňuje ani znovuzrozená Supra.

Tím bychom minulost mohli považovat za probranou, očkem tak už jen hodíme po budoucnosti. Ta by dle aktuálně oznámené prognózy Evropské komise neměla být vůbec příznivá, tuzemská ekonomika se totiž má nakonec propadnout o 7,8 procenta. To je výrazně horší výsledek než květnový odhad (-6,2 %) a největší pokles za posledních třicet let. Ač tedy Česko nyní jde proti celosvětovému vývoji, zakrátko zřejmě nevyhnutelně poplave s davem.



Český trh v červnu klesl jen o 5 procent, ve srovnání se zbytkem světa se tedy můžeme chlubit jen samými pozitivy a sociálními jistotami. Grafika: SDA-CIA

Zdroj: SDA-CIA

Petr Prokopec