Číňané berou zbytek automobilového světa ztečí, posouvají dál své už tak optimistické plány

/ Foto: Geely

Pokud máte pocit, že čínské automobilky uspívají v zahraničí tak nějak mimochodem a čekají, co na ně ještě zbude, jste na omylu. Jsou agresivní. Největší čínský výrobce Geely počítal třeba v Rusku pro letošek se 100procentním růstem, teď chce jít nahoru o 200 procent.

Začíná být zřejmé, že mnohé evropské, americké, japonské a korejské značky aut se na ruský trh hned tak nevrátí, pokud vůbec. Nikoli proto, že by nechtěly, ostatně třeba pro takovou Škodu šlo po kolapsu jejího odbytu v Číně o druhé největší odbytiště na celém světě. Důvodem jsou výrobci z Říše středu, kteří využili mezinárodních sankcí ve svůj prospěch. V Rusku se začínají zabydlovat, přičemž díky této rozpínavosti a cenám, které jsou čínské automobilky ochotné kdykoli snížit, aby maximalizovaly svůj tržní podíl, Škoda a spol. mají stále menší šance, jak bodovat. Zvláště při jejich touhách po urychlené elektrifikaci.

Geely je jedním z těch výrobců, kteří by rádi na vrchol. Nikoli však ten absolutní, v tomto ohledu jsou Číňané realisté a počítají s tím, že Ladu z trůnu hned tak nesesadí. Nicméně stávající čtvrtý hráč v pořadí by na konci roku chtěl spadat mezi tři nejúspěšnější značky. Automobilka proto již dealerům zastala detailní plán, ve kterém jasně popisuje, jakým způsobem má k útoku na vyšší metu dojít. A jakkoli šlo o interní dokumenty, která se obvykle drží více při zemi než data, která výrobci zasílají médiím, dosavadní vývoj naznačuje, že mise má šanci na úspěch.

Geely původně počítalo, že letos v Rusku prodá 50 tisíc aut. To ve srovnání s loňskem představuje více než dvojnásobek, v reakci na silné první čtyři měsíce však Číňané výhled upravili. Nově tak počítají dokonce se 100 tisíci registracemi za pouhých 12 měsíců. Tím by rázem překonali i historicky nejlepší výsledky Škody, která v roce 2021 prodala 90 443 aut. Pokořena by nicméně byla i Toyota, která předloni dosáhla na 97 941 registrací, o Volkswagenu (86 108 ks) ani nemluvě. Na někdejší prodeje Kie (205 801 ks), Hyundai (167 331 ks) a Renaultu (131 552 ks) však Číňané ještě musí trochu více zabrat.

Automobilka počítá s tím, že cesta k vyšším prodejům povede skrze správce firemních parků. Souběžně s tím Geely zvýšilo i počet skladů, do kterých jsou auta z Číny navážena, ze dvou na čtyři. A dvojnásobně (ze tří na šest) se zvedl také počet firem, které mají přepravu na starosti. Nadmíru zajímavé jsou pak další aktivity ruské filiálky této značky. Geely totiž hodlá přeprodávat také vozy ostatních výrobců, přičemž v současné době nabízí hned 60 modelů od jednadvaceti automobilek. Jde nicméně pouze o kapku v moři, která účetnictví příliš neovlivní.

Číňané pak přišli také s prognózou pro své konkurenty. Chery by tak dle jejich názoru mělo letos v Rusku prodat 120 tisíc nových aut, nikoli 200 tisíc, jak tato automobilka oficiálně uvedla ve svém vlastním výhledu. U Havalu se pak počítá se 100 tisíci registracemi, zatímco Livan jakožto nováček by měl letos zaujmout 15 tisíc lidí. Výkonný ředitel této značky Kong Shuai nicméně již uvedl, že v roce příštím by zájem měl vzrůst na 32 tisíc až 40 tisíc aut. Číňané si tak ukousnou více než půlku trhu, s nímž celkově pro letošek spojují 815 tisíc registrací. Myslíte, že se zastaví v Rusku? Už teď to nedělají a svůj přístup stěží změní.

SUV Coolray je v případě Geely v Rusku naprostou jedničkou, ostatně i proto automobilka již loni přišla se speciální verzí Nero určenou jen pro tento trh. Dosavadní pozice automobilky v zemi je ale pořád odvarem z toho, co má teprve přijít. Foto: Geely

Zdroj: Drom

