Číňané využívají situace v Rusku a zkouší dříve nemyslitelné, tímhle jdou teď po mladých

Co se před pár léty zdálo být jen vlhkým snem čínských automobilek, se teď stává realitou, aniž by se o to ta či ona značka musela nějak zvlášť snažit. Posledním projevem budiž nová verze Geely Coolray, která má zaujmout hlavně mladé.

Když v roce 2014 došlo na ruskou anexi Krymu, stihla Rusko řada sankcí. Protože si ale politici uvědomovali, že jejich zavedení ze dne na den by způsobilo řadu potíží firmám z jejich domácích zemí, došlo na řadu výjimek či odkladů, během kterých se hledaly cestičky, jak nechat vlka se nažrat, i když bylo jasné, že z kozy kvůli zůstane o to víc.

Že to tak fungovala, demonstrovali třeba americká firma Cummins, která musela přestat do Ruska dodávat své motory. Tedy ty vyrobené ve Státech. Stejné jednotky smontované v Číně ale do Ruska mohla dodávat bez potíží. I tak to byla pro Rusy i dodavatelské firmy komplikace, museli změnit spoustu věcí, dopady pro žádnou ze stran ale nebyly dramatické.

Rusko i proto zůstalo při chuti a letos v únoru vpadlo do dalších částí Ukrajiny. Moskva to v podstatě označuje za mírovou misi, západ to ale ale nevidí, a tak vytahuje nové a nové sankce. Ovšem ani v jejich případě nelze počítat s tím, že by Rusko svůj přístup přehodnotilo - sankce mu sice ubližují, zahraniční firmy ale trpí také.

Dotčený je každý, kdo v Rusku intenzivněji působil. Situace se tedy týká i Škody, která se z Ruska pro tuto chvíli prakticky stáhla - v zemi nic nevyrábí, ani do ní nemůže nic dovážet. Česká automobilka a jí podobné firmy tak uvolnily trh bez. A i když lze počítat s tím, že po nějakou dobu bude menší než dosud, část uvolněných pozic někdo obsadí. A bylo celkem jasné, kdo to bude. Ostatně už v dubnu čínští výrobci navýšili svůj tržní podíl z 6,1 na 12,6 procenta. Je přitom prakticky jisté, že to není konečná a že dojde k dalšímu růstu.

Jen letos by se totiž na ruském trhu mělo objevit více než čtyřicet čínských novinek, v důsledku čehož se možná přezdívka „Ladaland“ již stane přežitkem, přichází čas „Chinalandu“. Výroba AvtoVAZu totiž kvůli narušeným dodavatelským řetězcům prakticky celý duben stála. Od června se pak v továrně v Togliatti bude pracovat jen po čtyři dny v týdnu, a to minimálně po dobu tří měsíců.

Evropské a americké firmy tedy v důsledku sankcí strádají a Ladě bude chvíli trvat, než pojede na plnou kapacitu. Čínští výrobci se ale naopak mohou pomalu přetrhnout, aby dané situace využili ve svůj prospěch. Dokládá to Geely, které aktuálně představuje SUV Coolray v nové verzi Nero. Ta je určena pouze ruskému trhu, kde má oslovit mladší klientelu neobávající se ekonomických nejistot.

Jak naznačuje název vozu, nosným tématem je černá. Tímto odstínem přitom není lakována pouze karoserie, ale i výrazný čelní spoiler na zádi, který je rovněž novinkou. Stejně jako mnohé dekorativní prvky imitující svým vzhledem karbon. V tomto vzhledu jsou vyvedeny i kryty zpětných zrcátek, dále pak můžeme zmínit ještě 18palcová litá kola se specifickým designem.

Proměna vozu tím nekončí, další prvky ale již pomalu ani nestojí za řeč. Provedení Nero se totiž ještě chlubí svým názvem na horní hraně zadního nárazníku, stejně jako na zádi a na koberečcích uvnitř. Tím je ale proměna prakticky u konce, v kabině vidíme jen pár specifických doplňků jako nášlapy pedálů či koberečky s logem edice. Zákazníci nicméně mohou počítat s vyšší standardní výbavou, která zahrnuje třeba i panoramatickou střechu.

Na novinky pod kapotou nedošlo, také Nero tak stejně jako standardní Geely Coolray pohání 1,5litrový přeplňovaný tříválec, jenž 150 koní posílá přes sedmistupňový automat pouze dopředu. Cena pak zatím nebyla oznámena, jistě ale bude vyšší než 1 929 990 rublů (cca 700 tisíc Kč), na nichž čínské SUV aktuálně začíná. To by si dříve Číňané netroufli, jelikož ale pomalu nemají konkurenci, prodávat tuto novinku mohou dobře i za takové sumy.

Nová edice Nero se od standardního Geely Coolray liší černou barvou a řadou doplňků. Uvnitř je vesměs sériová, ovšem bohatěji vybavená. Stát tedy nejspíše nebude málo, jelikož ale ostatní výrobci vyklidili pole, nejspíše se i tak bude prodávat. Foto: Geely

