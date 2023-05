Čínská auta nepozorovaně zaplavují další zemi EU, jsou tam ještě pětkrát víc žádaná než v Německu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lynk & Co

Že Číňané přichází? Omyl, oni už jsou tady, jen si toho málokdo všímá. Do karet jim hraje především tlak na elektrifikaci aut, neboť nejdál jsou aktuálně v jednom z elektrických rájů starého kontinentu, v Nizozemsku.

Teprve minulý týden jsme psali o tom, že čínská auta potichu zaplavují Německo. Jejich podíl na dovozech nových vozů ze zahraničí masivně roste, meziročně skoro trojnásobně, a to za situace, kdy vývoz německých aut do Číny citelně klesá. Pro některé to může být překvapivé, je to ale jen poslední vývoj v překreslování automobilové mapy světa, jehož jsme svědky už řadu let.

Čínské automobilky pracují s levnějšími vstupy od energie po pracovní sílu a nežijí v zajetí tolika tržních omezení, takže mohou být pružnější a levnější. Dokud neuměly udělat konkurenceschopné auto s rozumně působícím designem, bylo jim to houby platné, tuto éru ale už mají za sebou a mohou využívat jen svých konkurenčních výhod. Že jich nevyužijí v Evropě, bylo iluzí, která se nemohla přetavit v realitu.

Když si k tomu přidáme tlak EU na elektrifikaci všech osobních aut bez rozdílu, což je vzhledem k nadvládě Číňanů v oblasti výroby baterií další doména Říše středu, nedalo se čekat nic jiného než postupné zintenzivňování přítomnosti čínských automobilek v Evropě. A tak k němu prostě dochází, ať se nám to líbí nebo ne. Pikantní pak je, že to spousta lidí ani nevnímá, děje se to skoro nepozorovaně, přitom na některých trzích k tomu dochází už velmi intenzivně.

Nejnověji na to upozorňují kolegové z mé druhé domoviny, z Nizozemska, kteří v posledním vydání Auto Weeku vypočítávají, jak moc už Číňané na tamním trhu znamenají. Mají tedy problém s tím stanovit, kdo vlastně Číňané jsou, neboť třeba i Volvo dnes patří Číňanům, Lotus patří Číňanům, Aston Martin patří ze stále větší části Číňanům, v podstatě ovládají i Mercedes, mají významné slovo ve Stellantisu... A také se v Číně stále více aut vyrábí, mimo jiné Tesel. Kolegové k tomu ale přistoupili rozumně a brali jako Číňany pouze tradiční čínské značky nebo nové značky stvořené čínskými automobilkami, v závorce pak ještě dvě další, ale k tomu se dostaneme za chvilku.

První zmíněnou optikou prodali získali letos Číňané v Nizozemsku už 4,07procentní podíl na trhu. A pokud připočteme ještě Polestar (ovládaný Volvem, ale jinak čínská záležitost) a Smart (dnes už něco jako MG, prostě čínská automobilka s jménem s kořeny v Evropě), je to dokonce 4,43 %. To už už je opravdu hodně, relativně pětkrát víc než v Německu (0,79 resp. 1,04 % stejnou optikou). A byť na obřím německém trhu to pochopitelně znamená pořád víc aut nominálně, relativně mají Číňané v zemi tulipánů skoro dvacetinu trhu a meziročně posilují skoro trojnásobně, mimochodem podobně jako v Německu.

To vše díky 5 651 prodaným, převážně elektrickým autům značek jako Lynk & Co, Nio, MG, BYD, Ora... Je to hodně značek. Při jejich cenách, dostupnosti a místnímu politickému prostředí se snad ani nemůže stát, že by postupně neznamenaly víc a víc. Že jim k tomu právě politici umetli cestičku, je mimo jakoukoli debatu.

Lynk & Co 01 je jedním z nizozemských bestsellerů. Přes anglické jméno je to Číňan každým coulem. A i díky němu Číňané sahají po skoro 5 % tržního podílu. Foto: Lynk & Co

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

