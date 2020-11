Čínská Škoda Karoq míří do Evropy v novém, v plné stojí míň než český základ před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Vcelku atraktivně vyhlížející čínské SUV se dočkalo pro rok 2020 řady inovací. Disponuje třeba i ovládání gesty, které Škoda roky pouze slibovala a přitom v Rusku má v základu dál stát jen 279 tisíc.

Čínské automobilky se do Evropy vrací přes Rusko, kde mohou relativně snadno testovat místní vkus, stejně jako řešit různé porodní bolístky. Snaží se o to také značka Chery, která v roce 2005 začala prodávat crossover jménem Tiggo. Původně šlo přitom pouze o jediný model, nicméně jeho úspěch odstartoval příchod dalších novinek. V roce 2010 tak v rámci faceliftu došlo na přejmenování na Tiggo 3, ke kterému záhy přibyl větší model Tiggo 5.

V současnosti je už rodina SUV tohoto jména již poměrně členitá, přičemž nabízena není pouze ve své domovině, ale také třeba v Brazílii a Chile. Dnes se podíváme na model Tiggo 5x, který je vylepšeným provedením typu Tiggo 4 a do Evropy míří pod jménem Tiggo 4 Pro - to aby se to nepletlo. Právě ten dorazí s vylepšeným vzhledem, upravenou nabídkou motorů a podle avíza značky Chery i beze změn současných cen. Pokud tomu tak bude, půjde o pozoruhodnou nabídku, zejména pak ve srovnání s tím, co lze koupit od naší domácí značky.

Vylepšené Tiggo 4 dorazí do prodeje se dvěma motory - atmosféricky plněným čtyřválcem 1,5 a jeho přeplňovanou verzí se stejným objemem. Naladěné budou na 116 a 156 koní s točivým momentem 131 a 230 Nm. Se základním motorem lze spojit jak pětistupňovou manuální převodovku, tak automat CVT, s tím vrcholným pouze dvouspojkový automat se šesti stupni. Veškerý výkon míří na přední kola, čtyřkolka k dispozici není.

Již z palety motorů je patrné, že nejde o úplně prťavé auto, jedná se o SUV velikosti velikosti Škody Karoq. Tiggo 5x/4 Pro měří na délku 4 358 milimetrů na délku (Karoq +24 mm), 1 830 mm na šířku (+11 mm) a 1 670 mm na výšku (-67 mm). Rozvor měří 2 630 milimetrů, což je na milimetr stejná hodnota jako u Škody. Pohonnými jednotkami ale českého zástupce překonává, stejně jako výbavou a cenami, k nimž se můžeme přesunout.

Zákazníci dnes mohou vybírat z úrovní výbavy Base, Start, Comfort a Techno a Cosmo, přičemž již základ počítá třeba se 16palcovými litými koly, parkovacími senzory nebo vyhřívanými sedadly, tedy výbavou, za kterou se u evropských značek obvykle připlácí. Za tohle se platí 949 900 rublů (cca 279 tisíc Kč), což je oproti Karoqu 1,0 TSI se 115 koňmi a minimální výbavou Active skoro zázračně málo - český konkurent u nás stojí v základu 515 900 Kč.

Ještě více ale vyplyne výhodnost nabídky Tigga, když se posuneme k vyšším specifikacím. I absolutní vrchol v podobě verze Cosmo, motoru 1,5 Turbo a dvouspojkového automatu lze mít za 1 249 900 RUB (367 tisíc Kč), přičemž tehdy již dostáváte mj. 18" litá kola, vyhřívaná zadní sedadla či čelní sklo, kůží čalouněná sedadla s elektrickým ovládáním, zpětnou kameru nebo multimediální systém dotykovou obrazovkou a ovládáním gesty, vyhřívaný volante nebo dálkové startování motoru - prostě vším, na co pomyslíte.

Bavíme se tedy o „plné polní“, a to v souvislosti s cenou, která je pořád o 30 % nižší než naprostý základ u českého SUV (zmíněných 515 900 Kč). Podobnou (a přesto ne tak bohatě vybavenou) specifikaci nabízí Karoq za 900 tisíc, skutečně srovnatelné auto za 1 milion korun.

Modernizace v podobě verze 4 Pro nemá na výhodnosti nabídky nic změnit a přidat inovovaný vzhled exteriéru i kabiny, jak jej vidíte na fotkách níže. Pokud tedy již toužíte po příchodu značky Chery na český trh, ani se nedivíme. Je jisté, že v kontinentální Evropě půjdou kvůli náročnějším předpisům ceny výše, i kdyby ale byly o polovinu vyšší (což se stěží stane), pořád půjde o zajímavé nabídky. Kdy přesně k tomu může dojít, zatím není jasné, v EU ale už své vozy nabízí jiní čínští výrobci a Chery má stejný záměr.

Na ruský trh míří vylepšené Chery Tiggo 4, které se v Číně prodává jako model 5x. Evropa ho pozná jako Tiggo 4 Pro, slušně vyhlížející, velmi bohatě vybavené a vzhledem ke zmíněnému velmi levné auto. Foto: Chery

Zdroj: Chery

