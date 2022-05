Levné, až 544koňové čínské auto míří do Evropy, na svůj výkon stojí neuvěřitelně málo před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Leapmotor

Pokud vám dosud slova jako „inflace” či „devalvace” nešla příliš dohromady s výkonem aut, připravte se na to, co přijde. Hodnotou už nebude ani tak výkon sám či rychlost v přímce, ale jakási komplexní využitelnost potenciálu. Tu tohle auto nabídne stěží, hromadu levného výkonu ale má.

Masovému rozšíření elektromobilů brání hlavně jejich cena, která zůstává vysoká přes veškeré přerozdělování s nimi spojené. V tuto chvíli absolutně není možné nabídnout za srovnatelné peníze auto velikosti a využitelnosti třeba Škody Octavia, a to přesto, že to zrovna cena Octavie byla dávno uměle poslána za hranice její technické přiměřenosti a technické ospravedlnitelnosti.

Že elektromobily nemohou bojovat o srdce zákazníků komplexními kvalitami ale neznamená, že k okouzlení nemohou využít některých svých specifických předností, třeba snadno dostupných vysokých výkonů a z nich pramenící dynamiky. Na to do značné míry vsadila Tesla, jejíž auta se při ostré jízdě po chvíli přehřejí, v přímce jsou ale rychlá jako čert a platí za jedny z nejlépe akcelerujících vozů vůbec.

Tesly jsou ale v absolutní rovině pořád drahé, stejný recept lze uplatnit i ve skromnějších vodách. Ukazuje to čínská automobilka Leapmotor, která do posílá prodeje nový model C01, který vychází z předloňského elektrického SUV C11. Ač tu tedy máme odlišnou karoserii či méně prostoru pro hlavu na předních a zadních sedadlech, architektura se nikterak nemění. To Číňanům umožnilo, aby se u novinky dostali na cenu 180 000 yuanů (cca 628 tisíc Kč). To není na čínské poměry zase tak málo ani na auto dlouhé 5 050 milimetrů s rozvorem 2 930 mm. To ale nevíte vše.

C01 stejně jako C11 v základu počítá s jedním elektromotorem roztáčejícím zadní kola 272 koňmi výkonu a 360 Nm točivého momentu. Toto provedení přitom stovku zvládá za 7,9 sekundy a dosahuje maximálky 170 km/h. Dojezd pak byl vyčíslen na 500 kilometrů v případě baterií o kapacitě 76,6 kWh, mimo to je ovšem k dispozici také 90kilowatthodinový paket. S ním pak má zadokolka urazit dokonce 717 km. Stejně jako v předchozím případě byl ale dojezd vyčíslen dle nerealistického cyklu NEDC.

Neokouzleni? Zajímavější je vrchol nabídky, u kterého již došlo na příchod dvou elektromotorů. Jejich výkon vyšplhal na 544 koní, točivý moment pak na 720 Nm. Stovku tak vůz pokoří již za 3,7 sekundy, přičemž spárován je pouze s větším paketem baterií. S nimi přitom urazí 630 km, znovu však pouze v laboratořích. Cena tohoto provedení pak sice již vyrostla na 270 tisíc yuanů (942 tisíc Kč), ovšem za to u nás nekoupíte ani plug-in hybridní Škodu Superb v základní výbavě. Na 544koňové vozy jinak potřebujete miliony.

Za necelý milion korun přitom Leapmotor nenabídne pouze výkonné elektrické hnací ústrojí, nýbrž i zajímavý interiér, který vpředu zdobí hned trojice displejů (ty před řidičem a spolujezdcem mají 10,25palcovou obrazovku, prostřední pak užívá 12,8palcovou). Mimo to nechybí u vrcholu nabídky také kožené čalounění, prémiový audio systém či přední sedadla osazená jak vyhříváním, tak i chlazením a masážním strojkem. Vše pak ještě korunuje bezpečnost dle evropských standardů.

Výše zmíněné má důvod, Leapmotor se totiž na starý kontinent skutečně chystá. Zatím sice nepadlo konkrétní datum, ovšem Číňané uvádí, že po stránce cenové se chtějí držet velmi nízko při zemi. Tak levní jako ve své domovině pak sice nebudou, ovšem konkurenci by měli porážet na plné čáře. Bude to další krok v jakési devalvaci výkonů aut, neboť je jasné, že ani Leapmotor za danou sumu nebude zrovna bijcem točitých okresek. Levnou stovku za 3,7 sekundy ale nabídne, jen na jak dlouho...

Leapmotor C01 je novým sedanem čínské automobilky, která jej postavila na základech předloňského SUV C11. S oběma modely se navíc chystá i do Evropy, kde chce zavedeným výrobcům zatopit hlavně poměrem výkonu (a dynamiky v přímce) s cenou. Foto: Leapmotor

Zdroj: Leapmotor

Petr Prokopec

