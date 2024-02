Čínský vůz se může stát Světovým autem roku 2024, pro zbytek světa je to další z řady varování před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Na čínská auta již nelze nahlížet s despektem, nýbrž jako na rovnocenné soupeře. Dokládá to nejen BYD s modely Seal a Dolphin, šanci odvézt si z New Yorku cennou trofej má i Zeekr.

Značná část světa považuje Čínu svým způsobem za větší Česko. Tedy za velmi levnou montovnu, která se svými iniciativami a vlastními produkty může tak akorát narazit. Jenže stejně jako dokážeme čas od času překvapit my, tak stále více vystrkuje růžky i Říše středu. Jasně patrné je to právě v automobilové branži, kdy takový BYD v posledním loňském čtvrtletí překonal Teslu a stal se největším výrobcem elektromobilů na světě. Nyní má tatáž značka má šanci korunovat své tažení oceněním Světové auto roku 2024.

BYD Seal totiž nechybí mezi 10 finalisty hlavní kategorie ankety, jenž v letošním roce slaví dvacáté výročí od svého vzniku. Pokud by přitom právě toto jubilejní klání opanovali Číňané, byla by to rozhodně velká facka do tváře zbytku světa. Byť americké automobilky už jednu dostaly - do finále se totiž dostal pouze Ford Bronco, jinak v žebříčku chybí jakýkoli jiný zástupce s nálepkou Made in USA. Příliš se ovšem nevytasila ani Evropa, prim místo toho hraje Asie. Vedle Číňanů zde totiž máme také Japonce a Korejce.

Koho nakonec porota složená ze 102 novinářů ze 30 zemí světa zvolí, je otázkou. Když si nicméně uvědomíme, že 20 členů připadá právě na Spojené státy, pak to pro americkou produkci opravdu není dobrá vizitka. Zvláště když si zámořské značky ani nemohou spravit náladu v dalších kategoriích. Ono Bronco totiž figuruje ještě mezi pěti finalisty soupeřícími o designové ocenění, tím ale americké zapojení definitivně končí. Přičemž následně lze povětšinou mluvit o šancích evropské produkce.

Vůbec nejčastěji zastoupenými automobilkami ve finále jsou totiž Mercedes-Benz a BMW, z nichž každá má na kontě čtyři želízka v ohni. Se třemi se pak může vytasit Volvo. Čínský BYD pak může uspět ještě mezi městskými vozy, a to díky modelu Dolphin. Není ovšem jediným zástupcem ze Říše středu, o designové ocenění se totiž kromě off-roadu Fordu pere také Zeekr X. Největší trh světa má přitom v porotě pouze 12 zástupců. Jsme tedy zvědavi, jak bude 27. března v New Yorku rozhodnuto.

Finalisté Světového auta roku 2024

BYD Seal/Atto 4

Ford Bronco

Hyundai Kona/Kona Electric

Hyundai Santa Fe

Kia EV9

Mazda CX-90

Subaru Crosstrek

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Finalisté Světového elektrického auta roku 2024

BMW i5

Kia EV9

Mercedes-Benz EQE SUV

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Finalisté Světového luxusního auta roku 2024

BMW řady 5/i5

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz třídy E

Mercedes-Benz EQE SUV

Finalisté Světového sportovního auta roku 2024

BMW M2

BMW XM

Ferrari Purosangue

Hyundai Ioniq 5 N

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

Finalisté Světového městského auta roku 2024

Abarth 500e

BYD Dolphin

Lexus LBX

Suzuki Fronx

Volvo EX30

Finalisté Designového ocenění roku 2024

Ford Bronco

Ferrari Purosangue

Toyota Prius

Volvo EX30

Zeekr X

Seal neboli konkurence pro Teslu Model 3 je v boji o světový titul, na rozdíl od amerického elektromobilu. Foto: BYD

Zdroj: World Car Awards

Petr Prokopec

