Clarkson popsal způsob, jak zvítězit nad koronavirem, má to hlavu a patu dnes | Petr Prokopec

Slavný moderátor proslul svými kontroverzními komentáři a toto je další z nich. Nepřekvapivě v něm auta hrají hlavní roli a byť má svůj racionální základ, mnoho zastání čekat nemůže.

Co člověk, to názor, říká se. A v případě nového typu koronaviru to platí obzvlášť, neboť zaručených informací o něm máme jen minimum. Se nápady na řešení celého problému se tak může přihlásit kde kdo a není překvapivé, že Jeremy Clarkson patří mezi ně.

Sám nedávno nabádal k tomu, aby lidé zůstali doma a zároveň potřebným slíbil zadarmo brambory ze své farmy. Mohlo by se tedy zdát, že je dobročinnou a poslušnou ovečkou. Jenže to by nebyl Jezza. Ve svém novém sloupku v deníku The Sun proto kritizuje rozhodnutí britského premiéra Borise Johnsona, který minulý týden vyhlásil v ostrovním království karanténu podobné té naší. Lidé by tedy dle nastavených pravidel měli pracovat jen tehdy, je-li to „nezbytně nutné“.

„Zajímalo by mne, co si myslel, že se stane. Že se všichni probudíme v posteli a řekneme si, že naše práce až tak důležitá není? A že si uvědomíme, že jsme jí jen marnili čas a proto raději zůstaneme v posteli?“ ptá se Jezza. A hned také odpovídá. „Každý si přece myslí, že jeho práce je důležitá, a proto každý vyrazil do práce. A to znamenalo, že zejména veřejná doprava v Londýně byla plná dojíždějících. A to samozřejmě spoustu lidí rozzuřilo.“

S touto kritikou samozřejmě souhlasit lze, a to i s ohledem na české reálie. Pravidla jsou tu relativně přísná, lidé tak kupříkladu na veřejnosti nemohou postávat po více než dvou, nicméně veřejná doprava víceméně omezena nebyla. Je proto sice hezké, že máme roušky a držíme se dva metry od sebe ve frontě na droždí, v autobusu, tramvaji či metru ale obdobná pravidla často dodržovat nelze.

Jezza ale jen nekritizuje, má i nápad, jak celou situaci vyřešit, a to nejen ve Velké Británii. Lidé by dle jeho názoru měli do práce jezdit „tím dopravním prostředkem, který je viruodolný. Když v něm tedy sedíte, nemůžete být infikováni a zároveň nemůžete předat infekci někomu dalšímu. Říká se tomu automobil. Tedy ten dopravní prostředek, který naši vůdcové a politici zkoušeli po dlouhá léta vymýtit ze společnosti.“

Clarkson přitom dodává, že nyní by měly zmizet veškeré klacky, které byly autům házeny pod nohy. Vpustit by se tedy měly do pruhů vyhrazených pro městskou hromadnou dopravu, mělo by dojít k vypnutí kamer a zrušení poplatků za parkování. Zároveň by měla být stejně jako letecká doprava omezena i ta železniční, stejně jako metro. Zvláště podzemka je prý pro koronavirus ideální líhní.

Jenže i když má Clarkson v mnohém pravdu (automobily dokonce nazývá „rytíři v zářivé zbroji“), na realizaci jeho nápadu stěží dojde. Auta jsou skutečně po léta terčem kritiky a přes své výhody v koronavirové době jej politici, aktivisté a další hybatelé veřejného dění nezačnou milovat, i když by najednou mohla zachránit více životů, než jiný svými emisemi či samotným pohybem zmaří.

Jezza tak naráží ještě na jednu věc, lidé by se podle něj měli chovat jako Němci. „Když totiž řeknete takovému Wolfgangovi, že si musí mít ruce každých 15 minut, tak si je bude mít každých 15 minut. A když mu řeknete, aby zůstal doma, okamžitě zůstane doma. Když ale italská vláda všem poprvé řekla, aby šli domů a tam zůstali, tamní lidé jednoduše dál jezdili na svých Vespách a jeden druhého líbali. Stejné je to i v Británii. Řekli nám, abychom zůstali doma, ale protože vylezlo sluníčko, všichni vyrazili do parku udělat si piknik,“ říká Jezza, jenž opět do jisté míry reflektuje i české reálie. I u nás totiž byly o víkendu parky plné lidí, kteří měli být doma.

Reakce lidí ale není těžké pochopit za situace, kdy politici na jednu stranu omezují, co mohou, v konstruktivních krocích majících zabránit šíření koronaviru ale selhávají, překrucují realitu, jak se jim to hodí a nejsou s to ani v případech, kdy je to možné, jasněji naznačit, co lze očekávat v následujících dnech a týdnech.

Clarksnův nápad na přesednutí lidí z hromadné dopravy do té individuální úspěšný patrně nebude. Na rozdíl od jeho farmy, která se sice musela zavřít, ovšem lidé si Jezzových brambor stejně budou moci užívat, a to dokonce zadarmo

