Dacia náhle zlevnila svůj elektrický Spring o 246 tisíc Kč, i tak je to předražený nesmysl

Tento vývoj nejlépe ukazuje, jak málo konkurenceschopným zbožím elektromobily jsou. Po náhlém konci německých dotací Dacia stejně náhle zlevnila svůj jediný elektromobil v nabídce. Jenže ani po obří, skoro 50procentní slevě nedává smysl vedle větších a praktičtějších spalovacích aut za podobné peníze.

Německo je nejdůležitějším trhem Evropy prakticky pro jakékoli průmyslové odvětví. Platí to pochopitelně také pro to automobilové, zvláště pak v případě elektromobilů. Naši sousedé si totiž vetkli za cíl, že do roku 2030 bude po tamních silnicích jezdit minimálně 15 milionů aut s bateriovým pohonem, kvůli čemuž je začali všemožně podporovat. Většina umělých zvýhodnění zůstává zachována, nejviditelnější přímé finanční dotace ale po jejich předchozím zastavení pro firmy v prosinci ze dne na den skončily pro všechny, což výrobcům podkoplo nohy.

Naděje na zvrat v předchozím vývoji prodejů tak pohasla a už v prosinci přišel další drastický propad odbytu. A to je třeba dodat, že na prosincová čísla muselo mít zastavení přijímání nových žádostí o dotace relativně malý vliv, efekt tohoto kroku se projeví především později. Aby šok pro zákazníky, prodejce a nakonec i pro samotné automobilky (protože bez německých prodejů elektromobilů budou mít problém splnit flotilové emisní limity) nebyl takový, řada výrobců záhy oznámila, že dočasně bude státní podporu suplovat ze svého.

Nyní se mezi ně přidala také Dacia, která to vzala opravdu z gruntu. Někteří na to hledí jako na zoufalý krok, jiní jako výhodnou nabídku, neboť rumunská automobilka snížila cenu svého jediného elektromobilu, tedy modelu Spring, o neskutečných 10 tisíc Eur (cca 246 000 Kč). Vůz je tak nyní k mání od 12 750 Eur (asi 313 500 Kč), což je na elektromobil opravdu málo. Na to, co tento vůz nabízí, jde ale pořád o naprosto nezajímavou záležitost.

Je třeba si uvědomit, že model postavený na bázi čínského Renaultu City K-ZE je na samé spodní hranici toho, co lze vůbec považovat za auto. Spring je totiž 3 734 milimetrů dlouhým vozem, který standardně do zavazadelníku pobere jen 290 litrů a s bateriemi o kapacitě 26,8 kWh zvládne reálně ujet méně než udávaných 220 km. Však to není ekvivalent ani 7 litrů nafty v nádrži a dobíjet lze tyhle baterky výkonem maximálně 30 kW. Mimo to mu trvá dlouhých 19,1 sekundy, než se dobelhá na stovku, čímž nevyrovná ani někdejší staré škodovky. A jeho maximální rychlost pouhých 125 km/h je dokonce horší. Tohle je jednoúčelové auto na krátké pojížďky po městě a takové je také nejen za 576 400 Kč, za které je nadále k mání u nás, ale i za oněch 313 500 Kč, za které je teď koupíte v Německu, absurdně drahé.

Není prostě důvod vzít tolik peněz a mít takové auto jen pro jednu věc. Však stačí přidat pár desítek tisíc korun a 399 900 Kč vám může říkat pane zásadně větší, praktičtější a díky spalovacímu pohonu nekonečně využitelnější SUV MG ZS, které po městě zvládne jezdit také. A od 296 400 Kč se dá koupit u Dacie Sandero, které je též ve všech ohledech lepší nabídkou.

Není tedy divu, že u nás loni Dacia prodala jen 101 kusů modelu Spring. U našich západních sousedů jsou prodeje vyšší, ani Rumuni ale za Německo padnout nehodlají, a tak je zmíněná nabídka časově omezena do 31. března. Poté Spring bude znovu stát nejméně 22 750 Eur (asi 560 tisíc Kč) a neprodejný bude už úplně. Další, prosím. Tohle rozhodně není nabídka která by elektromobily dostávala do jakkoli lepšího světla, právě naopak.

Spring lze nyní v Německu pořídit za 313 500 Kč. Na elektromobily je to extrémně málo, vzhledem k tomu, co za tyto peníze vůz nabízí, je to ale pořád absurdně moc. Foto: Dacia

