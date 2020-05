Desetitísce propuštěných, zavřené továrny, bankroty, rozprodeje. Účet za koronavirus je stále delší před 2 hodinami | Petr Prokopec

Omezení se odstraní, firmy se znovu rozběhnou a zanedlouho bude vše jako dříve, říkali někteří v souvislosti s koronavirovými omezeními. Teď už je naprosto jasné, že tomu tak nebude.

Již nějakou chvíli zmiňujeme, že následky koronavirových omezení zasáhnou světovou ekonomiku bezprecedentním způsobem. Ušetřen samozřejmě nebude ani automobilový sektor, nakonec zájem o nové vozy začal opadat již před rozšířením pandemie na všechny kontinenty. Uzavření továren a dealerství situaci pochopitelně nepomohlo, a to obzvláště ne za situace, kdy výrobci musí pěchovat miliardy do elektrických aut, která si na sebe v dohledné době nemohou vydělat. Výsledkem jsou miliardové ztráty, které firmy budou muset někde vykompenzovat, pokud tedy vůbec přežijí.

Zatím nejznámější obětí koronavirové krize je bezesporu autopůjčovna Hertz, která zbankrotovala po 102 letech existence. Nicméně dopad pandemie je daleko širší. McLaren tak již oznámil, že propustí více než čtvrtinu zaměstnanců, neboť britská automobilka za první tři měsíce letošního roku prodala pouhých 307 aut oproti 953 v loňském období. Firma tak před zdaněním vykázala ztrátu ve výši 133 milionů liber (cca 4 miliardy Kč), díky níž můžeme začít spekulovat o její budoucnosti.

Dokládá to i pohled na tým Williams F1, tedy další bývalou hvězdnou stáj. Ta má sice na kontě sedm mistrovských titulů, poslední však získala v roce 1997. A od té doby strádá, přičemž posledních pár let bylo hotovou mizérií. Tým se však stále držel při životě. Aktuálně však došlo na rozchod s titulárním sponzorem Rokit, což jen napomohlo Williamsu do ztráty. Celá stáj je tak na prodej - zájemci mohou sáhnout po menším podílu či rovnou odkoupit majoritní podíl ve společnosti.

Otázkou pak je, jakým způsobem se situace vyvrbí u Renaultu. Francouzská automobilka přišla se záchranným plánem, v jehož rámci hodlá během příštích tří let uspořit přes 2 miliardy Eur (asi 54 mld. Kč). Aby se tak ovšem stalo, značka propustí 15 tisíc zaměstnanců. Mimo to provede reorganizaci ve svých továrnách, a to včetně podniku v Dieppe, kde se vyrábí Alpine A110. Kupé má ještě chvíli vydržet při životě, nástupce už ale nedostane.

Renault chce zvýšit efektivitu vlastního fungovaní skrze větší sblížení s Nissanem, jakkoliv se hlavně loni mluvilo o rozpadu aliance. Ovšem díky pandemii byla válečná sekera zakopána, načež japonská automobilka, která za uplynulý fiskální rok vykázala ztrátu 6,2 miliardy dolarů (150,2 mld. Kč), bude moci využít kupříkladu továrnu v Maubeuge, kam se přesune výroba elektrické dodávky e-NV200. Ta se dosud montovala v Barceloně, ovšem Nissan oznámil, že podnik uzavře.

Tento krok již vyústil v masové protesty dělníků, kteří okolo továrny pálí pneumatiky a zatarasili veškeré příjezdové cesty. Podporu jim vyjádřila i španělská vláda, která chce Nissan udržet v zemi stůj co stůj. To se jí do jisté míry povede, neboť značka má ještě dvě menší továrny na jihu země, jenž zůstanou v provozu. Ovšem barcelonská fabrika je definitivně mimo hru.

Pro Nissan jde přitom pouze o jedno z mála opatření, ke kterým koronavirus značku dovedl. Dále se v rámci záchranného plánu počítá se snížením produkce o 20 procent na 5,4 milionu vozů ročně (Renault jde stejným směrem a vyrobí 3,3 milionu aut místo 4 milionů), stejně jako s osekáním globální nabídky. V té nyní figuruje 69 modelů, v rámci tří let by jich ale mělo být jen 55. Značka tak hodlá díky všem opatřením ušetřit 300 miliard yenů (67,55 mld. Kč).

Japonská automobilka nicméně nehodlá uzavřít pouze továrnu v Barceloně, o práci přijdou i dělníci v indonéském podniku. Špatné zprávy tím nekončí, jen se musíme od Nissanu přesunout ke společnosti ZF, která vyrábí automobilové komponenty. I ona byla totiž zasažena sníženou poptávkou, načež chystá v Německu propuštění 15 tisíc lidí. To ovšem znamená, že vůči současnosti se pracovní stavy sníží o 10 procent a důvod byste uhádli napoprvé - menší poptávka po komponentech v automobilovém sektoru.

Dá se navíc předpokládat, že jsme teprve na začátku mnoha podobných kroků, pouze některým silnějším firmám bude trvat déle, než se dostanou na konec své cesty. Je v tomto kontextu absurdní, že Evropské unie i v těžkých časech hodlá bazírovat na velmi drahém a trhem nežádaném posunu k elektromobilitě, který automobilové firmy uvrhl do problémů už před příchodem koronaviru. Odtržení od reality je ale bohužel Bruselu historicky vlastní.

Tým Williams F1 je aktuálně na prodej...



...zatímco Renault chystá reorganizaci, jenž povede k propouštění a také odchodu Alpine A110 bez nástupce



Nissan pak díky oznámenému uzavření barcelonské továrny již čelí protestům dělníků

