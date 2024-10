Do Evropy míří čínská značka, která levným soupeřem Octavie válcuje Škodu, sem ale táhne s jiným zbožím včera | Petr Prokopec

Svůj vpád na starý kontinent ohlásila další čínská značka, o které jsme se nejednou zmiňovali. Changan umí nabídnout líbivá nová auta s dobrou technikou i výbavou za velmi nízké ceny, v Evropě za něj ale bude zpočátku kopat jen model S07. A ten ničím takovým není.

Od počátku letošního července platí zvýšená cla na dovoz čínských elektromobilů do Evropy. Evropská unie se tímto způsobem rozhodla ochránit místní výrobce, spíš než cokoli jiného tím ale ještě dále podkopala šance bateriového pohonu na úspěch. Zájem o něj by nejspíš dokázaly rozdmýchat příznivější ceny, jenže ty i přes opakované sliby automobilek nepřichází. Aktuálně to koneckonců potvrdila i Škoda, která přišla novým SUV Elroq. Jeho tuzemský start na 799 tisících korun lze vnímat kladně jen do chvíle, než si uvědomíte, co za tyto peníze dostanete a co za ně můžete mít se spalovacím pohonem. A to je třeba dodat, že automobilka tento vůz záměrně prodává pod cenou, takže z podstaty neudržitelným způsobem.

Elroq je aktuálně prakticky stejně drahý jako o konkurenční MG4, které disponuje prakticky toutéž technikou - na kontě má baterie o kapacitě 51 kWh a jeho elektromotor produkuje 170 koní. Kolik těchto aut se ale u nás za prvních osm měsíců letošního roku prodalo? Jen 166, tedy opravdový zlomek z celkových 2 658 registrací čínské značky. Nejvíce totiž v jejím případě boduje SUV ZS, kterého se prodalo 2 002 aut. Důvodem je pochopitelně cena a hnací ústrojí, se spalovací technikou tento model ještě nedávno startoval těsně pod 400 tisíci korunami.

Elektrický pohon tedy skutečně davy netáhne, dnes je víc než kdy jindy kladen největší důraz na cenu resp. hodnotu za peníze. Zmíněné MG4 přitom aktuálně stojí stejně jako před navýšením cel, které ostatně na mateřskou značku SAIC dopadlo nejvíce. Číňané tak zjevně ani nemají zájem, aby zde svá auta nabízeli tak levně jako ve své domovině. V důsledku toho ale nemohou počítat s ničím jiným než s registracemi, které často půjde spočítat jen na prstech na rukou a nohou. Uvědomit by si to měl i Changan, který bude od čtvrtého letošního kvartálu v některých evropských zemích k mání.

To zní pozitivně, tuto značku máme spojenou s velmi zajímavými spalovacími auty, zrovna s těmi se sem ale nechystá. Číňané v první fázi počítají s tím, že zamíří do evropských elektrických rájů, tedy do Nizozemska, Norska, Dánska a Německa. Příští rok pak mají na řadu přijít Švýcarsko, Švédsko, Finsko a Velká Británie, zatímco Španělsko a Itálie si musí vyčkat až na rok 2026. Tímto způsobem by pak Changan chtěl být do čtyř let aktivní na všech významných evropských trzích. Zda se jej přitom dočkáme také u nás, je v tuto chvíli ve hvězdách. Protože ale bude třeba počítat s vyšší sumou, než za jakou jsou k mání MG4 či Elroq, je to vlastně snad i jedno.

Changan chce na starém kontinentu jako svou prvotinu nabídnout Deepal S07, tedy 4 750 milimetrů dlouhé SUV, které je dokonce větší než Enyaq. Ve své domovině je přitom k dispozici se dvěma pakety baterií, kdy první počítá se 69 kWh a udávaným dojezdem 520 km, zatímco u druhého lze čekat 80 kWh a 628 km. Jde nicméně o výpočet dle tamní metodiky CATL, která oproti nám známému cyklu WLTP přihazuje elektromobilům další desítky procent nereálného dojezdu navrch. Ve skutečnosti tak půjde počítat se zhruba 400 km u menšího paketu a 450 km u toho většího.

Pokud by u toho byly ceny 169 900 a 212 900 yuanů (cca 552 resp. 692 tisíc Kč) jako v Číně, obavy EU i místních výrobců by skutečně byly na místě. Jenže tak tomu nebude, třeba v Thajsku Deepal S07 startuje na 1 399 000 bahtů (asi 975 tisíc Kč), a to není zatížen žádnými šílenými cly či poměrně vysokými bezpečnostními standardy. Dá se tedy předpokládat, že na starý kontinent za méně než 1 milion korun nedorazí. A jakkoli půjde mezi elektromobily s ohledem na techniku o dobrou nabídku, bude to pořád to samé - jednooký mezi slepými v klání s rysem nevyhraje.

Čínská značka zatím nepotvrdila, s jakými parametry budou vozy pro Evropu spojené. Dá se ale předpokládat, že minimálně jedna z výše zmíněných baterií rozhodně dorazí. S tou menší je přitom v Říši středu spojeno 221 koní, s tou větší pak 262. Ale i kdyby to bylo jakkoli a pouze zadní kola roztáčelo klidně 200 králíků, ceny se zkrátka o stovky tisíc korun níž nepropadnou. Tohle je marnost, aspoň teď, tady a v této podobě.

Tohle je Changan UNI-V, který válcuje Škodu Octavia všude, kde se objeví - nabízí ještě větší, vybavenější a technicky schopnější auto za podstatně míň peněz. Foto: Changan



Jenže do Evropy míří s SUV Deepal S07. To nevypadá vůbec špatně, při 4,75metrové délce lze navíc očekávat prostornou kabinu i zavazadelník. Jenže start pod milionem korun není v Evropě příliš pravděpodobný. A jakkoli na poměry elektromobilů půjde o levné SUV, ve srovnání se spalovací technikou tu Číňané budou spíše jen do počtu. Foto: Changan

