Dvouletá studie ukázala, jaký skutečný dopad má Autopilot Tesly na bezpečnost provozu | Petr Prokopec

Někteří tento a další podobné systémy považují za spásu, podle nás jsou ale ve své současné podobě jen hrozbou pro okolí. Opravdu důkladná studie provedená mezi 290 řidiči to jen potvrzuje.

Přemýšleli jste někdy, co vše se dá stihnout za pouhé 2 sekundy? Jakkoliv se to na první pohled nezdá, ve skutečnosti jde o poměrně dlouhý časový úsek, během kterého třeba takový kolibřík zvládne až 180krát mávnout křídly. V případě týmu Formule 1 může pro změnu dojít skoro n úplnou na výměnu pneumatik, kosmická loď může za 2 sekundy urazit 20 kilometrů, zatímco člověk typu Usaina Bolta by za daný čas uběhl skoro 25 metrů.

Jinými slovy, 2 sekundy jsou v určitých situacích velmi mnoho, přičemž za volantem vám mohou v inkriminovaných chvilkách připadat jako hodiny. Právě proto se po řidičích vyžaduje maximální soustředění. S tím mu mají napomáhat asistenční systémy, které zároveň mají snižovat riziko nehody či její následky. Je nicméně třeba je brát pouze jako podpůrné, které mohou pomoci při plném soustředění. Neboť přestože je jejich výrobci vychvalují až do nebes, zatím žádný není dokonalý a budete-li je za takové považovat, leda dráždíte hada bosou nohou.

Tím se dostáváme k Autopilotu Tesly, který je považován za jeden z nejschopnějších systémů, jež jsou momentálně v prodeji. Sama automobilka pak uvádí, že řidičům usnadňuje mnohé povinnosti, mají díky němu být vnímavější k prostředí, ve kterém se nachází, což z nich má činit jejich jízdu bezpečnější.

Tesla ale přes veškerá marketingová prohlášení nabízí pouze asistenční systém úrovně SAE2, který vyžaduje neustálou pozornost řidiče. Ten musí být připraven převzít kontrolu nad vozem kdykoliv, kdy si umělá inteligence neví rady. A to je v případě Autopilotu poměrně často, neboť technologie dokáže považovat Měsíc za světla semaforu, sloup uprostřed silnice za nic náklaďáky ležící napříč dálnicí také. A opakovaně je schopná bourat do blikajících vozů policie stojících vedle silnice.

I kvůli tomu všemu si Autopilot vzala na paškál studie, jež byla aktuálně publikována na webu Science Direct. Její autoři skoro po dva roky sledovali chování 290 majitelů Modelu S a X, jejichž vozy osadili mimo jiné hned třemi kamerami s vysokým rozlišením. Jejich cílem pak byla snaha zjistit rozdíly v soustředění lidí ve chvílích, kdy je Autopilot aktivován a kdy naopak není.

Jak už asi tušíte, výsledky nevyzněly pro Autopilot zrovna dobře. Ve chvíli, kdy je zapnutý, se lidé přestávají soustředit na jízdu a svěřují se do rukou systému, který auto prostě neuřídí. Nejčastěji sledovali středovou konzoli, a to právě po dobu více než 2 sekund. Tu pochopitelně řidiči sledují i jindy, při puštěném Autopilotu ale byly takové pohledy představovaly 22 % času, zatímco při manuální kontrole šlo pouze o 4 %. Ani v dalších ohledech Autopilot nezaválel. Při jeho aktivování se totiž lidé kochají vším možným, nikoliv jen středovou konzolou, a to klidně i po dobu delší než ony 2 sekundy. Pokud v té chvíli jedou dálniční stotřicítkou, urazí více než 72 metrů.

Autoři studie dodávají, že sledovaných 290 řidičů v daném období najelo více než 800 tisíc kilometrů. Máme tu tedy opravdu relevantní data, která nemá smysl brát jako nějakou filipiku proti Tesle. Její systém byl vybrán jako předmět zkoumání kvůli výše zmíněnému, neděláme si ale iluze, že by se lidé v jiných vozech schopných částečné autonomní jízdy chovali podstatně jinak.

Není to ostatně poprvé, co se dozvídáme o tom, že údajná spása silniční bezpečnosti nejenže ničemu nepomáhá, ale je dokonce kontraproduktivní. Obáváme se, že v tomto jsou pořád nejpravdivější slova, která už před léty vyřkl Richard Hammond z Top Gearu a The Grand Tour a ještě o několik let dříve náš šéfredaktor - buď má takový systém řídit sám, nebo nedělat nic. A protože to první nesvede, nemá se pouštět do snah o to druhé. Jakákoli „sdílená kontrola” nebo „sdílená odpovědnost” nedělá dobrotu - odpovědný má být jeden subjekt nespoléhající slepě na nic a nikoho jiného.

Nová studie po dva roky sledovala majitele Tesel Model S a X. Jakmile ti měli aktivovaný Autopilot, míra jejich soustředění na silnici klesla do takové míry, že to lze označit za velmi nebezpečné. A neděláme si iluze, že by tomu u jiných srovnatelných systémů bylo jinak. Ilustrační foto: Tesla

