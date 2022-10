Elektrické šmejdy nedělá jen Tesla. Majitelům se kazí i nové elektromobily Fordu, ač se jich prodala hrstka před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Skoro to vypadá, že až nepochopitelná nekvalita není spojena jen s Teslami, u nichž to lze omlouvat omezenými zkušenostmi, ale s elektromobily obecně. Výrobci na nich možná jen nemístně šetří, když na nich přes vysoké ceny nezřídka prodělávají.

Za poslední dekádu se Tesla stala symbolem změny. Zároveň ji ale můžeme považovat také za synonymum nekvality. Mnohé vozy, které se značka snaží svým zákazníkům předat, často s poněkud vyděračským přístupem, nelze označit za nic jiného než za šmejd. Místo snahy napravit tento léta pozorovaný nešvar ale Tesla kouká jinam a raději šetří náklady na nesprávných místech. Stačí jen připomenout, jaké problémy byly dosud spojeny se systémy autonomního řízení, přesto se automobilka rozhodla, že autům sebere i ultrazvukové senzory a nechá ji spoléhat už jen na kamery.

Teslou se ale dnes primárně zabývat nechceme, problémy s kvalitou elektromobilů totiž nemá jen ona. Spoustou až nepochopitelných nedostatků trpí třeba i elektrické Volkswageny a potíže s nekvalitou řeší i Ford. Ten se též rozhodl vsadit vše na elektromobilitu a mezi jinými elektrickými modely prodává i pick-up F-150 Lightning. V jeho případě musel dokonce během léta pozastavit objednávky, prý nestíhá vyrábět dostatek aut.

To možná nestíhá, není to ale tím, že by jich prodával mraky a bylo to málo. Po USA v současné době zdaleka nejezdí záplavy těchto aut, v srpnu měl Ford celkem na kontě pouze 4 400 prodaných Lightningů, což opravdu není mnoho. Vypadá to tedy, že podobně jako konkurenční GM má spíše potíže s náklady, neboť Lightning nabídl relativně levně, auto ale za takové peníze neumí vyrobit. A tak nejenže nevyrábí dost aut v očekávání zázraku (tedy snížení cen baterií), současně šetří i tam, kde by neměl.

Elektrický F-150 se totiž potýká s velmi podobnými potížemi jako Tesla, tedy s nekvalitou. Vše navíc zhoršuje skutečnost, že nejde o věci související přímo s elektrickým pohonem, který je pro Ford relativně nový. Místo toho jeden z majitelů elektrického pick-upu James Klafehn poukázal na prvky, které modrý ovál a další zavedené automobilky produkují již dlouhá léta. Přesto však „soudruzi z USA“ udělali chybu, a to nejednu.

Klafehn se v rámci svého nového příspěvku potýká zejména s víkem předního zavazadelníku, které nejde zavřít. To se povede až technikům v autorizovaném servisu, ovšem pouze částečně. Palubní systém si totiž stále myslí, že je kapota otevřena, a proto kabinu naplňuje nepříjemným zvukovým varováním. Majitel přitom dodává, že servisní technici po připojení vozu na diagnostiku objevili velké množství chybových hlášek, ty však dosud zůstávaly veškerým zrakům skryty.

Dalším problémem je nefunkčnost masážních sedadel. Ta jsou mimo provoz od chvíle, kdy Klafehn vůz převzal, přičemž dosud prý neměl čas nechat je opravit. Místo toho prý jen připojil OBD diagnostiku do příslušné zdířky, což ale zjevně neměl dělat. Ačkoli přečtení chyb diagnostiky rozhodně nemůže být zdrojem problémů, servis Fordu nyní tvrdí, že kvůli tomu bude muset Klafehn opravy zaplatit ze svého.

Slova servisního technika tak spíše než cokoliv jiného naznačují, že značka hodlá využít jakékoli příležitosti, aby vlastní pochybení hodila na majitele. To je ostatně další oblast, ve které si Ford zjevně začíná s Teslou notovat. Pomalu se tak zdá, že jakmile jakýkoli elektromobil vykáže chybu, měli byste se od něj vzdálit na sto honů a ihned zavolat jak servis, tak média, která by vaše potíže zdokumentovala a následně přiblížila světu.

Nefunkční masážní sedadla a zavírání předního kufru jsou přitom problémy softwarového rázu, jenž se pochopitelně mohou objevit i u spalovacích aut. Ale v takové míře se u nich dávno neobjevují. Nechceme tím říci, že elektrický pohon je špatný a může za vše zlé, vzhledem k prodělečnosti elektrických aut navzdory jejich vysokým cenám to ale prostě může být jen tak, že se šetří i na věcech, na nichž se u jiných vozů nešetří.

Lze už jen dodat, že Klafehn je dlouhodobým fanouškem elektromobility, takže mu nelze podsouvat, že se tyto vozy snaží zdiskreditovat. Ostatně kromě Fordu F-150 Lightning vlastnil mj. i Teslu Model X, která ale byla takový šmejd, že ji automobilka musela dokonce odkoupit zpět. Možná by tedy tento nadšenec měl raději zauvažovat nad návratem ke spalovacím vozům - problémy se nevyhýbají ani těm, zjevně se tak ale děje podstatně méně často. Však kolikrát o takových věcech slýcháme? A to se spalovacích vozů pořád prodává mnohonásobně víc, v Česku asi 50krát víc...

Ford zatím dodal jen pár tisíc kusů elektrického pick-upu F-150 Lightning. S nedovíráním přední kapoty má mít nicméně problémy hned několik majitelů, značka tak zjevně kvůli drahému pohonu šetřila na nesprávných místech. A jelikož by jí náprava nestála zrovna málo, zkouší vše svádět na majitele. Kde už jsme na takový přístup narazili? Ilustrační foto: Ford

Zdroj: James Klafehn@YouTube

Petr Prokopec

