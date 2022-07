Elektrické SUV reálně produkuje dvakrát víc emisí než Škoda Octavia RS, za hrdinu je přesto elektromobil před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jen ignorace základních fyzikálních principů a nepoužívání selského rozumu může vést k přesvědčení, že elektrické auto znamená vzpruhu pro přírodu bez ohledu na cokoli dalšího. Neznamená a toto srovnání to názorně připomíná.

Elektrický Hummer je přesně tím vozem, s jehož pomocí lze snadno poznat, zde někdo při posuzování ekologičnosti aut ještě používá zdravý rozum, nebo zda již naplno propadl zelené propagandě. Za ekologický vůz jej totiž z prvního tábora nepovažuje naprosto nikdo, a to už jen na základě parametrů týkajících se hmotnosti. Monstrózní pick-up totiž váží 4 111 kilogramů, za jeho volant tak již nemůžete s obyčejným řidičským průkazem, nýbrž s papíry na náklaďák. S těmi jej přitom pojí i jeho spotřeba a vyprodukované emise, jakkoli ty pochopitelně nejdou z jeho výfuků.

GMC Hummer EV nicméně nejezdí páru, která se nějak zformovala ve vzduchu a pak zamířila do nádrží pick-upu. Pohání jej elektřina, kterou je třeba vyrobit. A jakkoliv ta je titulována jako čistý zdroj, realita je pochopitelně úplně jiná. Elektřina se vyrábí různě a nikdy ne bezemisně, to je blud. Energetické mixy různých zemí jsou různé a když vezmeme jejich globální průměr, pak elektrický pick-up Hummeru produkuje nepřímo 341 gramů CO2 na kilometr.

Někde je situace ještě horší, jinde o něco lepší, například ve Spojených státech (kde bude vůz zřejmě téměř bezvýhradně prodáván) se jedná o 276 gramů. Přesto se najdou lidé, kteří tak absurdnímu autu tleskají pro jeho ekologický přínos. Tím se jen ukazuje, kterak se z elektromobility skutečně stala zvrácená ideologie, v jejímž rámci jsou veškerá fakta obracená naruby. Vskutku totiž nelze dávat palec nahoru monstru, které je spojeno s vyššími emisemi než řada benzinových aut. Stačí si totiž jen uvědomit, že dramaticky nižší produkci (konkrétně 155-163 g CO2/km) má na kontě i taková Škoda Octavia Combi RS s benzinovým dvoulitrem pod kapotou.

Je navíc třeba zmínit, že Hummer je pořádným emisním balíkem zatížen již z výroby, a to zejména kvůli svému paketu baterií. Elektrický pick-up totiž dostal do vínku 246,8 kWh, kvůli kterým bylo třeba vydolovat obrovské množství vzácných kovů. Ty následně byly kvůli rafinaci převezeny do Číny, kde si je přebírá společnost LG Chem vyrábějící baterie pro Hummer. Hotové pakety nicméně musí doručit do amerického Michiganu, kde se pick-up montuje.

Akumulátory tedy minimálně jednou obeplují celý svět, než vůbec zamíří do podlahy vozu. A jinak tomu nebude ani ve chvíli, kdy koncern General Motors ve spolupráci s LG Chem otevře novou továrnu na baterie v americkém Ohiu. Přes oceán se totiž v tu chvíli nebudou vozit hotové pakety, nýbrž pouze onen rafinovaný materiál. Jeho zpracováním pak budou pověřeni američtí dělníci místo čínských, což znamená, že ceny paketů dále zamíří nahoru.

Zlevňování elektrických aut tedy díky výše popsanému tahu není ve hře. A stejně tak nelze kvůli autům jako Hummer EV očekávat i zlepšení životního prostředí, a to přes veškerý politický poprask, který je s elektrickým pohonem spojený. Zákonodárci totiž úmyslně přehlížejí jeho reálný dopad, i proto ti evropští mluví v rámci Green Dealu o redukci výfukových emisí. Proč ne těch skutečných? Protože pak by elektromobilita neměla žádný smysl. Pokud tedy jejím smyslem není připravit polovinu lidí o moderní auto a těm zbylým jej o polovinu zdražit.

Opravdu chce někdo tvrdit, že 2,2 metru široký, 2,08 metru vysoký a 5,5 metru dlouhý pick-up vážící přes čtyři tuny je ekologickým vozem? Je to nesmysl z podstaty a trocha počítání mu dá ještě hmatatelnější podobu. Foto: General Motors

