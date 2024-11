Elektrický Fiat 500 je takový propadák, že zase zastavil výrobu v celé továrně na elektromobily. Nepojede až do ledna před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Italové bezdůvodně uvěřili ryze elektrické budoucnosti aut a slavnou továrnu v Mirafiori upravili tak, že z 97 procent vyrábí jen takové vozy. Proto se produkce v ní po několika odstávkách znovu zastaví a elektrická pětistovka na tom má lví podíl.

V automobilovém průmyslu už před nějakým časem zavládla bizarní nepřímá úměra, která výrobce aut posílá do stále větších problémů. Ve stručnosti řečeno by ji šlo definovat slovy: „Čím menší je zájem o elektrická auta, tím víc usilujeme o jen elektrickou budoucnost.” Je to naprosté popření všech elementárních ekonomických zákonitostí, je to jako kdyby lidé v samoobsluhách kupovali stále méně rohlíků a pekárny by v reakci na to stále častěji říkaly, že jedinou budoucností je rohlík.

Koncern Stellantis se dlouho zdál být v této záležitosti na straně zdravého rozumu, byla to ale jen slova. Letos se před příchodem přísnější varianty přerozdělovacích mechanismů EU favorizujících elektrická auta vybarvil docela jinak, když jeho šéf v problémech začal za nesplnitelné tržní regulace horovat a postavil se dokonce proti šéfovi BMW Zipsemu, se kterým byl léta na jedné lodi. A je to skutečně zvláštní, neboť musí ze všech nejlépe vidět, jaké problémy to způsobuje, zvlášť když kvůli nezájmu o elektromobily musí zastavovat i výrobu žádaných spalovacích aut, protože nezapadá do unijních „mustrů”. A pokud to neviděl doteď, nyní má na stole další impuls k přehodnocení svých postojů.

Jak informují agentury Reuters a Bloomberg, automobilka musí znovu zastavit výrobu elektrického Fiatu 500 v továrně v závodě Mirafiori. Pokud vám to přijde trochu jako déja-vu, bude to tím, že už jsme to opravdu prožili, a ne jednou. Jen za poslední měsíce musel Fiat produkci tohoto modelu zastavovat znovu a znovu. A teď to prostě musí udělat ještě zase.

Je to až tragikomické, neboť Fiat už doteď počítal s tím, že výroba nepojede do konce měsíce a pak znovu od 18. prosince do 5. ledna. Tohle auto je ale (bez nejmenší špetky překvapení, varovali jsme před tím už v roce 2020) takový propadák, že firma přidává další interval zastavení výroby. Kdy? Uhádli jste, od 2. do 17. prosince. Jinými slovy: Produkce elektrické pětistovka nepojede nejméně do neděle 5. ledna 2025.

Tento krok znovu zavře celou továrnu v Mirafiori, neboť ta nemá brát ani kdekoli jinde. Nesmyslná sázka na jednoho koně způsobila, že v této fabrice se z 97 % vyrábí jen elektrická auta. A protože nezájem o ně je téměř paušální, stopku dostane vše včetně elektrických variant Maserati GranTurismo a GrabCabrio. Stellantis vše vysvětluje „pokračující nejistotou v oblasti prodeje elektromobilů na řadě evropských trhů”, ale ta je snad něčím novým? Jak už padlo, Fiat 500e se stejně neprodejným zbožím zdál být kdykoli od roku 2020 dodnes a jediné, co jeho odbyt čas od času alespoň trochu nakoplo, byly dotace.

To je smysluplný obchodní model? Nemáme ten pocit a nemůže ho mít snad nikdo soudný. Jsme tedy zvědavi, jak se k věci Stellantis dále postaví. Oním Stylem: „Čím menší je zájem o elektrická auta, tím víc usilujeme o jen elektrickou budoucnost,” se nedá pokračovat věčně. Tedy vlastně ano, pokud za „konec věčnosti” označíme bankrot, jehož hrozba dnes visí snad nad všemi automobilkami, které léta odmítaly volání naprosté většiny zákazníků po něčem docela jiném.

Výroba Fiatu 500e v Mirafiori byla zastavena na dalších 14 dnů, čímž byla odstávka celé fabriky prodloužena až do ledna 2025. Muselo se to stát? Samozřejmě nikoli, ale mateřský Stellantis to ani v této situaci nechce přiznat. Foto: Stellantis

Zdroje: Reuters, Bloomberg, Fiat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.