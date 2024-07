Elektrický Mercedes, který si koupil i Hamilton, skončil jako propadák tak potichu, že si toho někteří všimli až teď včera | Petr Prokopec

Když nějaký model končí ve výrobě, automobilka se s ním obvykle rozloučí tiskovou zprávou a pár oficiálními fotografiemi. Mercedes EQC skončil potichu bez jediné zmínky, protože u zákazníků totálně propadl. A někteří kolegové z oboru o tom dodnes nevěděli.

Poslední půlrok pomalu neuplynul den, během nějž by evropským motoristům nebylo do pláče. Za vším stojí tlak Bruselu ještě aspoň třikrát zregulovat již desetkrát zregulované, kvůli čemuž se starý kontinent stále více stává novodobým socialistickým skanzenem. Podnikání v této oblasti se stalo extrémně komplikovaným a málokdo si jej tu troufá dál rozvíjet. Ruku v ruce s tím jde i fakt, ze ubývá vozů, která zvedla tep kohokoli, pro nějž auto nepředstavuje jen dopravní prostředek sloužící k nezbytnému přesunu mezi dvěma body. Ostatně, třeba Toyotu GR86, Subaru BRZ či Porsche Boxster a Cayman již v Evropě nepořídíte.

Aktuálně je tomu přitom už víc než rok, co nás navždy opustil také Mercedes-Benz EQC, tedy elektrické SUV třícípé hvězdy. Kapesníky kvůli němu však nevytahoval nikdo, ostatně řada lidí ani neví, že takového auto existovalo, a tedy i skončilo. Šlo totiž o propadák, kterému nepomohla ani skutečnost, že jeden z první produkčních exemplářů si koupil Lewis Hamilton. Ten sice EQC propagoval při každé možné příležitosti, protože ale svůj aktivismus v dané době přeháněl, reputaci vozu tím snad ani neprospěl.

EQC dorazilo již v roce 2019 jako vůbec první člen elektrické rodiny EQ. K mání bylo nicméně v jediné verzi s výkonem 408 koní, který se staral o zrychlení na stovku za 5,1 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla kvůli dojezdu omezena na 180 km/h, přičemž baterie o kapacitě 80 kWh měly dle evropského cyklu WLTP vystačit na 417 km, zatímco zámořská organizace EPA zmiňovala reálnějších 354 km. I s touto porcí ale mělo 2,5tunové SUV ve skutečnosti co dělat.

Výše zmíněná data nebylo možné rozumně srovnávat s Teslou, která již před pěti lety byla o kus napřed. V mezičase pak navíc své produkty soustavně inovovala, zatímco EQC zůstal ve výchozím bodě. Bylo tak vlastně překvapivé, že automobilka vůbec nějaké kusy k lidem dostala. Předčasný konec tedy nikoho nezaskočil a nám neunikl, informovali jsme o něm. Někteří kolegové a mezi nimi i jinak velmi dobře orientovaný Adrian Padeanu z Motor1 ale žil v tom, že se dál vyrábí. A byl překvapen tím, že tomu tak být nemá.

Je to ale skutečně fakt. Jan Weber, který má na povel komunikaci modelů EQ u Mercedesu, mu potvrdil, že montážní linka se zavřela ve druhém čtvrtletí 2023. Němci si to ale nechali pro sebe a nikdy až doteď o tom oficiálně neztratili slovo. Čemuž se vlastně ani nelze divit, neboť by museli přiznat, že jejich první globální elektrický počin bylo tak marné plácnutí do vody, že se jím ani nemuseli obtěžovat. Ona to s těmi dalšími nedopadlo o moc jinak, přesto trvalo skoro celý další rok, než si automobilka nasypala popel na hlavu a odpískala své absurdní elektrické plány.

Mercedes EQC se loni vyprodával se slevami až 600 tisíc korun, zájem byl i přesto minimální. Není tak divu, že německá automobilka s tímto autem skončila, tutlala to ale tak, že i kolegové mezi profíky o tom dodnes nevěděli. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

