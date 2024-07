Elektromobily, které GM potichu vykoupil kvůli jejich nekvalitě, se teď vrací na trh. Ani se slevou 700 tisíc je nikdo nechce včera | Petr Prokopec

Opětovné problémy s požáry a zejména kvalitou donutily GM část dříve prodaných vozů vykoupit zpět, teď se je sám snaží znovu prodat. Auta ale přes opravdu enormní slevy zůstávají na ocet.

Možná největší průšvih moderních aut, tedy Chevrolet Bolt, asi není třeba příliš připomínat. Americký koncern General Motors musel v roce 2021 přistoupit ke svolávací akci celé produkce, neboť veškeré dřívější modifikace, zejména pak baterií LG Chem, byly shledány jako nedostatečné. Majitelům jejich auta nadále hořela pod rukama, dokonce i poté, což absolvovala několik servisních akcí zaměřených obvykle na softwarové úpravy. Požárů absolutně nebylo tolik, riziko ale nešlo vyloučit, a tak Chevrolet na dlouho raději zastavil výrobu i prodej nových aut a dušoval se, že nové baterie dodá všem. Nakonec tak učinil jen u části produkce, ale to dnes nechme stranou.

GM od té doby prohlašoval, že Bolt míří do důchodu a elektrická budoucnost koncernu tkví v platformě Ultium, které se mimo jiné dočkaly Cadillac Lyriq či Chevrolet Blazer EV. Jenže ani tentokrát americkému koncernu nemůžeme tleskat, neboť oba vozy jsou spojené s řadou problémů, o kterých se dosud nemluvilo. Nyní na ně upozorňují kolegové z Jalopniku s odvoláním na stížnosti majitelů. Kupříkladu v případě toho prvního jmenovaného jeden z majitelů uvedl, že „části interiéru jsou uvolněné, všechno rachotí a skřípe kdykoli, kdy silnice není jemná a hladká. Víko dobíjecího portu pak vystupuje z karoserie, takže dovnitř naprší kdykoli, kdy padá déšť. Nefungují rovněž kamery a asistenční systémy, zatímco automatické brzdy se zapínají bezdůvodně“. Problémy s kvalitou ale nebyly tím jediným, i tady došlo na požáry jako v případě Boltu.

Část majitelů tak využila zákona o ochraně zákazníků před notoricky vadnými výrobky (lemon law) a vozy vrátila automobilce. Ta jej v souladu s platnými ustanoveními může vrátit do prodeje, ovšem jen za předpokladu, že všechny potíže vyřeší. S ohledem na jejich šíři něco takového není jednoduché, GM je ale přesvědčen, že to svedl a dříve vykoupená auta vrací do prodeje. Nicméně zákazníci z nich evidentně mají obavy, a tak musí být nabízena s obrovskými slevami.

Třeba dealerství Victory Chevrolet v Savannah v Missouri má v nabídce hned čtyři kusy Cadillacu Lyriq. Nejlevnější z nich je k dispozici za 34 889 dolarů (cca 818 tisíc Kč), i když loni stál 63 590 USD (téměř 1,5 milionu Kč). Jakkoli je ale sleva na vůz s pouze 21 tisíci najetými km ohromná (dosahuje takřka 700 000 Kč), zájem o elektromobil je zjevně blízký nule. GM jej totiž vykoupil už v únoru a pár týdnů na to vůz zamířil do prodeje, ve kterém zůstává dodnes.

Podobné je to i u Chevroletu Blazer EV, kdy exemplář s pouhými 3 700 km na kontě, za který jeho původní majitel dal loni v listopadu 60 203 USD (víc než 1,4 milionu Kč), je nyní k mání za 33 187 dolarů (asi 778 tisíc Kč). GM jej vykoupil v dubnu a ještě týž měsíc nabídl k novému prodeji. Zájem o něj je ale znovu nulový, stejně jako o kousek s 1 076 najetými kilometry, který GM nemůže od února udat ani poté, co jeho cena klesla z 60 215 na 38 990 USD (z 1,4 milionu na 900 tisíc Kč).

Pro automobilku by to mělo být nemalé varování. Ukazuje se totiž, že lidé od ní nechtějí elektromobily ani za takto nízké ceny, zvláště jde-li o vozy u kterých se mluví o riziku požáru. Reputace je tedy klíčová, zrovna tu ale má celý GM - a hlavně jeho klíčová architektura Ultium, - už teď mizernou.

