EU místo pomoci varuje automobilky před obrovskými pokutami za emise CO2 před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tato situace jen připomíná, jak dalece vzdálená od reality zůstává Evropská unie. Zatímco automobilový průmysl kolabuje pod následky koronavirové krize, ona trvá na snížení emisí CO2 za každou cenu.

Prakticky celý letošní rok se nemluví o ničem jiném než o koronaviru. Nová infekční choroba odstartovala své řádění v Číně, odtud se však záhy přesunula do Evropy, následně i do Ameriky a vlastně skoro celého světa. A jakkoliv jí podlehlo pouze 0,003 procenta globální populace, ekonomické dopady jsou mnohem horší. Řada zemí na řadu týdnů zavedla tvrdé restrikce, díky nimž byly zavřené továrny i obchody. A vlastně i samotní lidé, kterým bylo povoleno vycházet pouze v nutných případech.

Možná ještě horší než nutnost mít nasazenou roušku a stranit se prakticky všech je však nynější nejistota. Konkrétní dopady na ekonomiku jsou zatím neznámou, je ale jasné, že lépe už bylo. Lidé si tak odpustí investice do řady zbytných věcí, což je pohromou pro řadu odvětví. Bez jídla a pití se sice neobejdeme, nicméně třeba nový svetřík si lidé bez problémů odpustí. A stejně tak se jako odložitelná většině lidí jeví koupě nového automobilu, zvláště pokud ten starší funguje dobře. To je nicméně problém pro automobilky, které byly koronavirovou krizí zasaženy opravdu velkou měrou a dobře na tom nebyli ani před ní.

Už tehdy totiž museli investovat miliardy do elektromobility, o kterou zákazníci nestáli a nestojí. Nicméně EU na ni pod pohrůžkou vysokých pokut za nadlimitní emise CO2 tlačila takovou měrou, že to zkrátka nešlo ignorovat. Rozumně uvažujícího člověka vědomého si reality, ve které zaměstnance propouští jedna automobilová firma za druhou, by jistě jako první napadlo, že EU může s tímto tlakem polevit a nechat automobilky alespoň rok nebo dva snáze dýchat. Vedení EU ale zjevně nevidí, co se děje, a tak místo úlev varuje výrobce, že jim hrozí opravdu velké pokuty.

EU vychází z dat, dle kterých činil v roce 2018 průměr všech aut prodaných na starém kontinentu či v Británii 120,8 gramu CO2 na kilometr. To ovšem vůči předchozímu období nepředstavuje pokles, nýbrž nárůst, a to o dva gramy. Stojí za tím odklon zákazníků od dieselů směrem k benzinovým motorům a stále větší popularita SUV všeho druhu. Jejich registrace navíc ještě porostou, neboť výrobci nyní pomalu již ani nic jiného nepředstavují. To znamená, že v průměru každé nově prodané auto překračuje aktuálně platný limit o 25,8 g CO2/km, což optikou EU znamená pokutu 2 451 Eur za každý vůz - více než 65 tisíc korun. To jsou skutečně velké peníze, které nelze promítnout do ceny, auta zdražená o desítky tisíc (i když by se to každého vozu dotklo pochopitelně odlišnou měrou) by zvláště v této době nekupoval skoro nikdo.

Vlastně bychom se tak vůbec nedivili, kdyby řada automobilek začala mít zakrátko opravdu existenční problémy. Pokud totiž nesníží své emise, čekají je po miliardových investicích a koronavirových ztrátách ještě obří pokuty ze strany EU. To logicky povede k propouštění, díky čemuž se již zmíněná spirála ekonomické nejistoty ještě prohloubí. Jak jsme ale uvedli, pořízení nového automobilu je aktuálně pro většinu lidí asi tím posledním, nač myslí.

Zákazníky lze samozřejmě nahnat do showroomů za pomoci obrovských slev, díky kterým se řada lidí klidně na pár let zadluží, ač si není jista tím, zda vůbec na podzim bude mít práci. Ovšem i tato strategie není optimální, neboť ono dotování musí automobilky vykompenzovat někde jinde. A je více než jisté, že jako první přijdou na řadu zaměstnanci. Někteří se přitom budou muset spokojit s nižším platem, jiné však čeká pracovní úřad.

Znovu se tak dostáváme k dalšímu prohlubování ekonomických nejistot, přičemž tentokráte za ně bude EU přímo zodpovědná svým zbytným tlakem. S logikou ale člověk v Bruselu nepochodí. Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby zakrátko zmizely z evropských trhů prakticky veškeré zajímavé vozy. Ani to ale není řešení, neboť v takové chvíli si nová auta budou kupovat víceméně už jen lidé, kteří nemají zbytí, a firmy. Zbytek publika by se ve velké míře přesunul k ojetinám, což automobilkám též nepomůže.

Automobilky sice nabízí velké množství elektrických a plug-in-hybidních aut, zákazníci po nich ale příliš netoužili ani před koronavirem. A nyní v době ekonomické nejistoty je budou odmítat ještě více. EU přesto zarputile trvá na jejich rozšíření

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec