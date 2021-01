Evropské i světové auto roku 2019 je stále větší propadák, bez dotací ho nechce skoro nikdo před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Jen málokterý vůz posbíral tolik ocenění - je to evropské, světové a třeba také německé auto roku. Záruka úspěchu to ale není, a to dokonce ani v době, kdy vozy stejného typu míří prodejně vzhůru.

Jaguar I-Pace je jedním z nejoceňovanějších vozů posledních let. Britské elektrické SUV se totiž kromě své domoviny stalo také autem roku v Německu, Norsku, Švédsku, Skotsku, Irsku, Kanadě či v Jižní Africe. Mimo to opanovalo i ankety COTY a WCOTY, přičemž z té druhé si kromě hlavní trofeje odneslo také ocenění za nejlepší městský vůz a za design. Člověk by tedy logicky očekával, že I-Pace půjde na dračku, a to zvláště poté, co v roce 2018 firma Waymo oznámila, že si Jaguar zvolila za svého partnera při vývoji autonomních vozů. Z toho důvodu měla jen ta objednat 20 tisíc exemplářů.

Jakkoliv ovšem spolupráce mezi oběma firmami pokračuje, samotná objednávka zatím zdaleka realizována nebyla spíše a došlo prozatím pouze na dodání několika málo exemplářů. Se zbytkem se počítá hlavně pro chvíli, kdy bude autopilot Wayma hotov, což je zatím pořád jen záměr. A zájem zbytku publika nevyznívá pro britskou automobilku vůbec dobře.

Ukazuje se totiž, že kromě Wayma nemá o I-Pace zájem téměř nikdo, a to dokonce ani v době, kdy vozy s elektrickým pohonem byly v Evropě těmi jedinými, které loni spolehlivě prodejně rostly. Zatímco v roce 2019 si vůz na starém kontinentu našel beztak nepřesvědčivých 12 232 kupců, loni už to bylo jen 8 972 lidí. A to skutečně v době, kdy odbyt elektrifikovaných aut díky štědrým dotacím mířil i o stovky procent vzhůru.

To je navíc Evropa plná dotací a dalších podpor, v USA jich mají o poznání méně. Přesto si tam loni našlo kupce jen 1 946 lidí - asi o 20 % méně než o rok dříve. To je na tak obrovský trh skoro nic a znovu výrazný pokles z beztak nicotných čísel. Navíc je třeba dodat, kolik z těchto vozů skutečně koupili zákazníci. Spousta aut modelového roku 2019 stále stojí u dealerů a jsou nabízeny s mnohasettisícovým slevami - vesměs marně.

Je skoro s podivem, že to takto je, neboť jde opravdu o líbivý, oceňovaný a svým pojetím „trendy” vůz, který by si určitou klientelu měl najít už proto, že je elektrický, natož pak cokoli jiného. Protože někteří lidé právě takové vozy chtějí a jiní rádi sáhnou po něčem dotovaném. U I-Pacu ale prostě nefunguje nic a už tak brzy po svém vstupu na trh v pro něj tak přátelském prostředí prodejně upadá.

Jaguar I-Pace je na tom po prodejní stránce stále hůře, zejména pak v USA. Tamní dealeři jej musejí nabízet s obrovskými slevami a přesto nebodují. Foto: Jaguar

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Prokopec