Facka Bruselu, Octavia TDI je dle bruselské organizace jedno z nejčistších nových aut

Evropská unie udělala v posledních letech hodně proto, aby zdiskreditovala diesely a za jedinou čistou cestu do budoucnosti označila elektromobily. V Bruselu též sídlící Euro NCAP ji ale moc na ruku nejde, ani když se snaží.

Někteří říkají, že žijeme v tzv. postfaktické době. Že už zkrátka nezáleží na tom, jaká je realita, za tu je s úsměvem podáváno cokoli, co se zrovna hodí. Při sledování vývoje automobilismu a postojů některých lidí máme pocit, že tomu tak skutečně je - i když se vynořují další a další zcela objektivní a faktické problémy, které poukazují na celkovou neefektivitu zavádění elektromobilů z pohledu jejich celého životního cyklu a nutnosti spousty dalších, přírodu zatěžujících investic, neděje se nic. Lidé u vesla jen dokola opakují svou a dělají to tak dlouho, dokud jejich slova nepřijmou jako fakt přinejmenším ti, kteří této problematice nerozumí a spokojí se s povrchními závěry autorit.

Projevuje se to i na přístupu politiků k dieselovým motorům. Ty byly po léta velebeny a protěžovány pro svou vysokou provozní efektivitu pramenící v nižší emise CO2. Stačilo ale, aby se provalil skandál Volkswagenu a byly rázem démonizovány kvůli emisím jiných škodlivin. Co se přitom během oběma momenty změnilo? Nic, tedy pokud pomineme fakt (fakt!), že se za nějakých asi 20 let své staly nekonečně čistšími a nepředstavují prakticky žádnou bezprostřední hrozbu pro zdraví - vzduch dnes v některých ohledech dokonce čistí. Přitom v momentě, kdy byly preferovány, šlo o zapáchající, čmoudící a významné množství škodlivin emitující jednotky zajímavé jen svou nízkou spotřebou, které jsou přímo úměrné emise CO2.

Nechápejte nás špatně, nejsme žádnými milovníky dieselů - mně i kolegům z redakce jsou bližší benzinové motory už pro svůj zvuk a celkově lehčí projev, všichni ale máme s diesely své zkušenosti a jejich přednosti nelze popírat. Nejlépe je shrnuje jeden z kolegů, který s oblibou říkává, že u dieselu se musíte opravdu snažit, aby bral vysoké množství paliva, zatímco u benzinu se musíte opravdu snažit, aby jej bral málo. Tak to zkrátka je, efektivita naftových motorů má své kouzlo a i s relativně silným dieselem musíte opravdu hodně tlačit na pilu, aby vzal 12, 14 nebo 16 litrů nafty na 100 km, zatímco u srovnatelně silného benzinu se musíte hodně snažit, aby bral méně než 10. V případě některých náročnějších jízdních režimů pak snadno platí, že dieselové auto bere při stejném stylu polovinu toho, co benzin, i to je naše zkušenost.

Z toho logicky vyplývají i nižší emise a nejen CO2, neboť když spálíte málo paliva, nemají některé ve větším množství z čeho vzniknout. Za těchto okolností si nedokážeme příliš představit, že by jakékoli nové, dnes vyzdvihované auto spotřebovávající elektřinu vyrobenou beztak hlavně z fosilních paliv, které potřebuje každých osm let jeden nový akumulátor přinášející spoustu neviditelné zátěže pro přírodu, bylo k přírodě podstatně ohleduplnější než zavrhovaný diesel. A soudě podle výsledků nejnovějších testů ekologičnosti od Green NCAPu, odnože bruselského Euro NCAPu zabývajícího se jinak crash testy nových aut, to tak skutečně nevypadá.

Už kdysi jsme psali o tom, že tato organizace dala facku Bruselu, když z jejích testů vyšel dieselový Mercedes stejně čistý jako elektromobil. Od té doby se pravidla změnila, aby se to náhodou znovu nestalo, v nejnovějším kole se ale znovu „utkaly” benziny, diesely, elektromobily i hybridy všeho druhu a mezi 25 testovanými auty byla pátá nejlepší... Škoda Octavia Combi se zavrhovaným 2,0 TDI.

Testy nadále zkoumají čistotu vzduchu, provozní efektivitu i množství emisí skleníkových plynů a přesto, že pro diesel už není reálné dostat maximální hodnocení z hlediska čistoty vzduchu (jinak by Octavia byla naroveň onomu Mercedesu, protože je vybavena stejnými systémy, ten dostal 10) a v případě emisí skleníkových plynů získala jen 4,6 bodu z 10, zatímco elektromobil vždy získá 10 (což je nekonečně absurdní, neboť elektřina pro jeho pohon nevzniká absolutně bez emisí CO2 nikdy, natož pak třeba v Polsku), stačilo to na 5. místo ze všech 25 aut a výsledek 3,5 hvězdy z 5 možných.

I podle této, zjevně pokřivené metriky je tak Octavia TDI čistší a efektivnější než třeba prťavá Toyota Yaris Hybrid či plug-in hybridní Mitsubishi Outlander. O dalších autech ani nemluvě. A teď si představte, že by se NCAP nesnažil, aby to vyznělo dobře pro elektrická auta stůj co stůj... Diesely jsou zkrátka efektivní a zabíjet je zrovna teď, když jsou nejčistší, co kdy byly, je nekonečně hloupé, zdravý rozum popírající. Minimálně v některých typech aut a pro určitá využití budou z hlediska celkové zátěže pro přírodu tím nejohleduplnějším možným řešením a je to patrné i z testů, jejichž metrika je postavená tak, aby ukázala spíše opak.

Green NCAP nyní otestoval 25 aut s různými pohony, Škoda Octavia Combi 2,0 TDI ze zkoušky vyšla jako jedno z nejlepších řešení vůbec. Grafika: Green NCAP

Mezi vozy s benziny a diesely je Octavia TDI jedničkou. Grafika: Green NCAP



Nemusí vám to tak přijít, ale díváte se na jedno z „nejzelenějších” nových aut, i když je metodika NCAPu nastavena tak, aby nemohla opravdu výrazně uspět. Foto: Škoda Auto

