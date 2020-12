Facka do tváře bateriových elektromobilů, novinka Toyoty je levnější než Tesla Model S před 5 hodinami | Petr Miler

Zastánci elektrické mobility se tváří, jako by existovala jen jedna cesta k budoucnosti aut bez aut spalujících fosilní paliva, ale není to pravda. Alternativ je vícero a Toyota sází na jednu z nich.

Jako země s komunistickou minulostí víme nejlépe, že není horší věci, než je svět jedné „pravdy”. Svět, ve kterém někdo o něčem rozhodne od zeleného stolu a ostatní se tomu musí podřídit - ať už dobrovolně, nebo nikoli. Západní Evropa, v tomto kontextu bohužel, takovou zkušenost nemá a v současném dění v Evropské unii se to jasně zračí.

Tím nechceme říci, že život za želenou oponou a v Evropské unii je jedno a totéž, některé nápadně podobné znaky ale bohužel vykazuje. Momentálně je v automobilové oblasti pociťujeme velmi intenzivně, neboť Brusel zkrátka rozhodl, že všechna auta na silnicích budou jednoho dne bateriové elektromobil. A jen jejich rozmachu upravuje všechna myslitelná pravidla, ať už ta něco podporující, či tak něco omezující.

Považujeme to za nekonečně hloupé, stejně jako třeba asociace německých techniků. Objektivně nejlepší řešení nikdy nevzejde z jednání v té či oné kanceláři, je výsledkem co možná nejvolnější soutěže idejí na otevřeném trhu, která jako jediná zohlední všechny myslitelné aspekty a dá vzniknout širší paletě řešení šitých na míru různým způsobům využití. To EU nedělá a z jejího tlaku na jednu jedinou cestu začínají mít někteří pocit, že alternativy ani neexistují. Ale ony existují a někteří s nimi přichází navzdory nepodpoře Bruselu.

Porsche před pár dny připomnělo svou cestu, jak učinit auta karbonově neutrální i se spalovacími motory, po další kráčí Toyota. Ta navzdory své velikosti bateriové elektromobily prakticky ignoruje - sází na hybridy a na „svá” elektrická auta, která pracují s vodíkovými palivovými články.

Někteří mají pocit, že to je úplně jiné řešení, že se do auta nalije vodík a ono jede na jakýsi specifický pohon, ale tak to není. Tato auta jsou prakticky běžnými elektromobily s elektrickými motory, nemají ale primárně drahé a těžké akumulátory s mizernou energetickou hustotou, dlouhou dobou dobíjení a omezenou životností. Elektřinu prakticky vyrábí z vodíku díky palivovým článkům a byť menší akumulátory mají též, není to jejich podstata.

Výhody jsou zjevné - prakticky okamžitá doplnitelnost spousty energie jako u spalovacích vozů, jde tedy o prakticky mnohem lépe využitelná auta. Nejsou tu těžké akumulátory, které se nemusí vyrábět a za nějakých 8 let vyhazovat do koše, takže i životnost celého auta je pochopitelně delší. Ovšem, jsou tu také nevýhody, výroba a skladování vodíku není zrovna efektivní, stejně jako není efektivní výroba elektřiny z něj, ale je to stejná píseň jako u výše odkazovaného nápadu Porsche - je třeba posuzovat každý nápad jako celek ve všech ohledech, tedy třeba i z pohledu odlišně náročného vývoje, praktické využitelnosti či třeba 15- nebo 20leté životnosti auta. A to není tak jednoduché jako říci, že dobití a vybití akumulátoru je efektivnější než výroba vodíku z elektřiny a elektřiny z vodíku.

Toyota věří, že právě to má svůj smysl, a tak už pěkných pár let prodává svůj vodíkový model Mirai. Má své výše popsané výhody a nevýhody, k těm druhým bylo navíc třeba přidat vysokou cenu. Nedávno se ale tento model představil ve své druhé generaci a nyní zná i svou cenu, která je překvapivě nízká.

Ve srovnání s předchozím provedením ji Japonci podstatně stlačili, a tak nyní přijde v zemích EU na 64 tisíc Eur, necelých 1,7 milionu Kč. Není to malá částka, Tesla Model S ale v Německu začíná na 81 990 Eur (asi 2,17 milionu Kč), tedy citelně dráže. Že vodíkové auto stejné třídy se srovnatelným dojezdem (650 km v případě Mirai), který ovšem doplníte v řádu minut, nikoli desítek minut či hodin jako u Tesly. Jistě i proto Japonci předpokládají, že prodají desetkrát více druhé generace Mirai, než té první.

Ano, Tesla je násobně silnější auto (Mirai má jen 174 koní), možná je ale lepších 174 koní v autě, které můžete využít dle libosti (tedy alespoň v momentě, kdy nebude čerpací stanice s vodíkem raritou), než 564 koní ve voze, u nějž využití jakkoli větší porce z nich znamená dramatické snížení dojezdu, který není kde a jak rychle vzkřísit. Alternativy zkrátka existují a zaslouží si přinejmenším férový přístup.

Nová generace Toyoty Mirai dorazila do evropského prodeje a její cena je překvapivě nízká, stojí o dost méně než třídou srovnatelná Tesla Model S. Oproti ní má své výhody i nevýhody. Foto: Toyota

