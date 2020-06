Fanda si doma vytiskl funkční převodovku pro Formuli 1, teď se o něj zajímá FIA před 3 hodinami | Petr Prokopec

Někteří lidé jsou opravdu šikovní a vzestupu 3D tisku dokážou využít na jedničku. Autor tohoto stroje stvořit přesnou kopii převodovky pro Formuli 1 a upozornil tím na sebe celý svět.

Ještě donedávna jste si na tiskárně mohli vytisknout automobil jen za předpokladu, že se jednalo o jeho obrázek či papírový model. Poté však dorazila 3D technologie, která nyní začíná být hojně využívána i těmi nejznámějšími značkami. Kupříkladu McLaren tak mohl u modelu P1 retrospektivně použít nová titanová kola od společnosti HRE, zatímco Bugatti tímto způsobem stvořilo titanové brzdové třmeny. A jelikož se automobilka z Molsheimu opravdu rozjela, vytiskla si rovnou i titanové koncovky výfuku.

Lze samozřejmě říci, že jde zatím pouze o jednotlivé komponenty, nicméně už jen skutečnost, že jde o kola, brzdy a výfuk, což jsou enormně zatěžované součásti, jen dokládá, že výrobky z 3D tiskárny rozhodně nejsou křehkým zbožím. Ostatně vždy záleží na použitém materiálu, kterým byl v tomto případě již zmiňovaný titan. Ten je extrémně drahý, pročež není překvapivé, že zatím daným směrem kráčí jen výrobci super- a hypersportů. Je ale jasné, že ostatní je budou stále častěji následovat.

V reálu se tak vlastně již děje, neboť představit si aktuálně můžeme celou převodovku Formule 1 vytištěnou právě na 3D tiskárně. Za tou nestojí žádná ze stájí soutěžících v královské motoristické disciplíně, ale nadšenec skrývající se za kanálem Indeterminate Design. Ten navíc zatím nepočítá ani s komerčním využitím, neboť převodovku vyrobil ve zmenšeném měřítku jen pro zábavu. Kvůli zdravotním potížím totiž musel na čas udělat přestávku ve své závodní kariéře.

Takové využití volného času lze rozhodně kvitovat, zvláště když převodovka je plně funkční a plně tak odhaluje, jakým způsobem vrcholné monoposty mění jednotlivé stupně. Autor přitom dodává, že nevychází z žádné konkrétní skříně, ale místo toho využil hned několika designů používaných v F1 v letech 2010-2014. I proto, že bližší podrobnosti o konkrétních převodovkách jsou stájemi přísně střeženy, a to dokonce celou dekádu poté, co se přestanou používat. Přesto se FIA zajímá o to, jak se k detailům konstrukce dostal, což jen naznačuje, jak věrné realitě jeho dílo musí být.

Práce na převodovce odstartovaly tvořením detailního virtuálního modelu, po nichž následovalo tištění jednotlivých reálných komponentů. Použitý materiál ale dle autora brání možnosti instalace převodovky do jakéhokoliv dopravního prostředku, i kdyby šlo o podomácku postavenou motokáru. Nicméně pokud vše půjde podle plánu, pak by do budoucna měla vzniknout i mnohem odolnější skříň, která by se již reálného nasazení pod kapotu dočkala.

„Vždy jsem miloval technickou stránku motorsportu. Dříve jsem závodil a stavěl má vlastní auta, ale okolnosti se nyní změnily. Přemýšlel jsem tedy, jak bych mohl být i nadále součástí tohoto světa a nakonec jsem se rozhodl, že začnu tento projekt,“ uvedl k převodovce autor. Z jeho slov je přitom zjevné jak nadšení, tak i smutek. Zmiňované zdravotní potíže totiž zjevně musí být poměrně závažné, když jej vyhnaly z kokpitu.

Láska k motorsportu ale zjevně přetrvává. Autor přitom nejvíce obdivuje rychlost, s jakou závodní převodovky mohou měnit jednotlivé stupně. „Občas je to takový kalup, že jsou na velmi krátkou chvíli zařazené hned dvě rychlosti. Je to velký rozdíl oproti skříním ve vašem silničním voze,“ uzavírá celé téma nadšenec, který sbírá jen palce nahoru a začíná se dokonce i mluvit o jeho angažmá skutečným týmem Formule 1.

Někdejší závodník a velký fanda motorsportu si na 3D tiskárně vytiskl převodovku Formule 1...



...dle vlastních návrhů vytvořených nejprve v počítači, ovšem zpracovaných do sebemenších detailů

Zdroj: Racing Elite

Petr Prokopec