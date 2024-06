Ferrari nabízí majitelům hybridů skvělý obchod: Plaťte nám 176 tisíc ročně a po 8 letech nebudete muset platit za novou baterii včera | Petr Prokopec

Tohle je opravdu bizarní novinka. Italové říkají, že tím ochrání zůstatkovou hodnotu svých hybridních sporťáků, což snad může být i pravda, ale za jakou cenu? Majitelé budou muset zaplatit automobilce miliony, aby jim ušetřila sotva tolik, to nedává smysl.

Ještě před pár lety bylo Ferrari automobilkou, u které jste mohli pořídit buď sportovní auta s dvanáctiválcovým motorem vpředu, nebo s osmiválcovým uprostřed. Dále pak bylo možné volit mezi pevnou či skládací střechou, tím ale nabídka končila. Nicméně v roce 2013 s příchodem LaFerrari automobilka udělala krok i směrem k elektrifikaci. Na tomto poli se ostatně realizuje stále častěji, neboť v roce 2019 poslala do prodeje osmiválcový hybrid SF90 a dvě léta na to pak dokonce jen šestiválcové hybridní kupé 296 GTB a kabriolet 296 GTS.

Příští rok nás čeká další velká změna, v Maranellu totiž již nějaký ten pátek pracují na čistě elektrickém sporťáku. Ten má být pravověrným Ferrari ve stylu spalovacího Purosangue, u kterého Italové označení SUV považují pomalu za nadávku. Automobilka totiž definuje pět základních elementů, kterými musí disponovat každé její auto: akceleraci, přetížení, brzdění, řazení a zvuk. A nevadí, že elektromobil dostane zvukový generátor či systémy, kterou budou simulovat změnu převodových stupňů nebo vibrace.

Souběžně s touto novinkou pak má být spuštěna služba, od které si šéf značky Benedetto Vigna slibuje mnohé. Jak informuje Bloomberg, Italové došli k závěru, že hodnota elektromobilů a hybridů se drasticky propadá kvůli degradaci jejich baterií. To mají jistě pravdu. Lék na tento problém ale nemají, místo toho nabídnou majitelům hybridních aut bizarní službu - jakési předplatné, které jim po 8 a 16 letech zajistí dodání nových baterek. To by znělo dobře, pokud by za to majitelé nemuseli platit asi 7 tisíc Eur (cca 176 tisíc korun) každý rok.

Smějete se? Nedivíme se. Automobilka nechá majitele zaplatit asi 1,4 milionu Kč, aby pak nepřišli o část hodnoty svého vozu a měli zajištěnou náhradní baterku „zdarma”. Kdyby to aspoň byla pořádná baterie, dnešní sportovní modely ale mají ani ne 8kWh akumulátory. Tohle za 1,4 milionu je kšeft hodný Ferrari.

A pokud si říkáte, že u hybridu je to možná hodně, ale u elektromobilu to půjde, mýlíte se. Suma okolo oněch 7 000 Eur je totiž pouze tou startovní, která má být spojena jen s oněmi malými bateriemi u zmíněných hybridů (SF90 má na kontě 7,9 kWh, 296 pak 7,45 kWh). V případě ryzího elektromobilu ale čekejme daleko větší paket, a tedy logicky daleko vyšší sazbu. To vše přitom jen proto, že se značka vrhla po hlavě do použití pohonů, u kterých už ani její renomé nedokáže zabránit poklesu hodnoty. A když s něčím takovým nezvládne bojovat Ferrari, co lze asi čekat jinde?

Ferrari 296 GTB je k mání od 269 tisíc Eur, dalších 56 tisíc Eur pak budou moci majitelé během osmi let poslat značce na účet za to, že od ni následně dostanou nový paket baterií o kapacitě 7,45 kWh. To je dobrý kšeft, že? No, pro automobilku vlastně ano. Foto: Ferrari

