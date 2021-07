Fiat je na tom tak mizerně, že v USA nejlépe prodává auto, které už 8 měsíců nenabízí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Fiatu se v posledních letech nedaří a neplatí to jen o Evropě. Ještě hůře je na tom v USA, kde se zájem o jeho vozy propadl tak nízko, že je největší odbyt spojen s vozem, který se jen doprodává ze zásob.

Pohled na počínání Fiatu v posledních letech musí vehnat slzu do oka i člověku, kterého jinak automobilový průmysl příliš nezajímá. Italská automobilka neinovuje svou nabídku, jak by se slušelo. A když už to udělá, tak přijde s modelem, o který není zájem. Situace značky je tak stále horší a pořádně pro ni nefunguje už ani domácí trh.

Věci se ale nemají ani o trochu lépe ani v USA, kam se Italové s velkou pompou vrátili v roce 2011 po sedmadvacetileté pauze. Zpočátku nabízeli pouze jeden model, novodobá pětistovka byla nicméně při rozjezdu velmi žádaná, načež registrace značky již o pouhý rok později vystoupaly na takřka 50 tisíc vozů.

Samozřejmě lze dodat, že na tak velký trh, jakým USA jsou, nejde o až tak působivý počin. Je ale třeba zdůraznit, že většina Američanů v té době již neměla o značce velké podvědomí a Fiat jim nabízel jediný model, navíc malý hatchback, tedy v podstatě zcela nevyhovující zboží. Většina analytiků tak při návratu značky odhadovala, že pokud se registrace dostanou alespoň na 30 tisíc aut, bude se jednat o zázrak.

Rok 2012 se nicméně stal rekordním, přičemž od té doby Fiat klouzal po horské dráze pouze jedním směrem, a to dolů. Katastrofální počínání pak vrcholí v posledních letech, a to přesto, že modelů v nabídce postupem času přibývalo. Loni ale značka vyřadila ze své zámořské nabídky modely 500L a 124 Spider a zákazníkům standardně nabízí opět jen jeden vůz, tentokrát crossover Fiat 500X.

Logicky by tak měl být tím letos nejprodávanějším, jenže není. Králem prodejů se stal ukončený roadster 124 Spider postavený na bázi Mazdy MX-5, který automobilka od začátku prosince oficiálně vůbec nenabízí jako nový, dealeři pouze doprodávají skladové zásoby. Fiat přes za první pololetí vyexpedoval ze skladů 873 kusů, tedy o poznání více než modelu 500X, který má na kontě pouze 668 registrací.

Z daných čísel je jasně patrné, jak moc Fiat klesl na dno. A uvědomují si to nejspíše i její zbývající zaměstnanci, kteří v podstatě nemají co dělat. A proto se letos věnují hlavně propagaci jednoho z ukončených modelů. O zmíněném roadsteru se totiž jen za poslední měsíc na Twitteru rozepsali hned pětkrát, naposledy pak před pouhými dvěma dny. A jak vidno, minimálně prodejně to funguje.

Dlouho ale nebude, podle evidence skladových zásob Fiaty 124 během pár týdnů definitivně dojdou. Jak jsme totiž zmínili, v americkém portfoliu značky zůstává už jen jediný vůz, o který je dnes menší zájem než o skladové, dříve beztak moc nechtěné sporťáčky. Otázkou je tak asi jen to, jak dlouho ještě Fiat toto živoření v USA vydrží, všeobecně se očekává, že pod křídly koncernu Stellantis celý americký experiment brzy skončí.

Fiat 124 Spider skončil na americkém trhu v prosinci loňského roku. Dealeři nicméně vyprodávají skladové zásoby, díky čemuž je tento model nejprodávanějším vozem značky. Ta pak nejspíše v USA skončí jako taková. Foto: Fiat

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec