Fisker míří do likvidace. Ze svého skoro miliardového dluhu uspokojí sotva pětinu, tohle nemůže přežít před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Zkrachovalá automobilka se pořád tváří optimisticky, ven pronikající informace ale stále jasněji ukazují, že si své technické KO prožila už dávno. A teď může jen smutně koukat, jak si věřitelé rozeberou její torzo.

Stále hůř, přibližně těmito slovy lze shrnout dění okolo automobilky Fisker v posledním půlroce. Dobré zprávy nedorazily už dávno, o to překvapivější ale může být, kolik prostoru zůstává pro ty špatné. A to i poté, co firma po měsících trápení vyhlásila bankrot.

Fisker by byl rád, kdyby prošel v souladu s tzv. kapitolou 11 amerických zákonů o úpadku řízenou reorganizací, od první chvíle ale pochybujeme o tom, že je toho vůbec schopen. Samotná finanční situace firmy se zdá být velmi chaotická, především ale marně hledáme smysl její další existence. S jediným modelem v portfoliu, který si zatím víc než co jiného stihl utrhnout spoustu ostudy, je stěží zajímavým aktivem. A podle nedávných informací se ani nezdá, že by se Fisker s neblahou situací snažil ještě něco dělat.

Nyní tu máme další signály o tom, že firma ve skutečnosti míří spíše do likvidace, jak informuje Reuters. Tento způsob bankrotu, v souladu s americkými zákony podle tzv. kapitoly 7, je tím samým, co známe z České republiky - tedy faktické ukončení aktivit firmy zpeněžením, nehezky a nečesky řečeno „zlikvidněním” jejích aktiv.

Fisker sice říká, že hledá další způsoby financování svých aktivit, které mají pokračovat v „redukovaném režimu”, u soudu ale firma prostřednictvím svého zástupce připustila, že v současné době žádné aktivity nevyvíjí a ani nepředpokládá, že by se k dodatečnému financování mohla dostat. To je jinými slovy popsaná cesta k likvidaci a nic jiného.

Automobilka ostatně věřitelům dluží víc než 850 milionů dolarů a byť si svá aktiva reálně cení na podobou sumu, není jasné, z čeho vychází. Jediným skutečně hodnotným majetkem je asi 4 300 neprodaných aut, jenže je otázkou, za kolik je lze vůbec prodat. Přednostním věřitelem se navíc už loni v listopadu stala společnost Heights Capital Management, jejíž dluhopisy jsou jištěné veškerým majetkem Fiskeru. Ten si od Heights půjčil 185 milionů dolarů a kdyby chtěl jen tento závazek zaplatit prodejem oněch aut, musel by každé prodat za asi 43 000 dolarů. To je prakticky nemožné.

Právník Heights Capital Management Scott Griessman ostatně říká, že prodej zbývající flotily společnosti Fisker zaplatí pouze „zlomek” zmíněného dluhu a pak už zbude jen prázdno. Vše tedy skutečně nasvědčuje tomu, že dojde k přímé likvidaci společnosti podle kapitoly 7 a naprosté většině věřitelů zůstanou jen prázdné ruce. A to ani nemluvíme o lidech, kteří do firmy investovali skrze akciové trhy, i tam šlo miliardy, které se rozplynuly jako pára nad hrncem.

S Fiskerem je amen, to už je teď prakticky jisté. Přednostní věřitel se zřejmě dostane jen k části své pohledávky a tím vše hasne. Foto: Fisker

Zdroje: Reuters, Fisker

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.