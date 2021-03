Ani Ford s motory na benzin nekončí, díky technice F1 zvýší jejich účinnost o 23 procent před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Když už se automobilky pouští do zapojení techniky Formule 1 do silničních aut, obvykle se jedná o drahé sportovní modely. Ford chce ale toto řešení dostat do svého vůbec nejprodávanějšího modelu.

Mnohé kroky BMW sice považujeme za rozporuplné, přesto nám ale mnichovská automobilka v poslední době dělá alespoň trochu radost. Jako jedna z mála totiž nesklouznula k lacinému populismu a i nadále počítá se spalovacími motory. Odhaduje, že se v roce 2030 budou na jejích prodejích podílet z jedné poloviny. Značka si tak sice nenechává znovu ujet elektrický vlak, nesází ale vše na jednu kartu. A jak se aktuálně zdá, velmi dobře dělá, neboť zejména Spojené státy budou vonět po benzinu ještě dlouho.

Za vším stojí Ford, který se rozhodl adoptovat jednu z technologií motorů Formule 1. Řeč je o tzv. předkomoře, ve které je umístěno vstřikování i zapalovací svíčky. Systém přitom běžně vstřikuje většinu paliva do sacího traktu, který poté ústí do normální spalovací komory. Velmi malá část ale míří rovněž do oné předkomory, kde dojde k jejímu zapálení. Hořící směs skrze drobné otvory proniká do hlavní komory, kde dojde ke vznícení zbytku paliva. To hoří rychleji a rovnoměrněji, a tím i lineárněji narůstá tlak na píst.

Danou technologii ještě před příchodem přímého vstřikování užívali hlavně výrobci dieselových motorů, stejně tak se ovšem v 70. letech minulého století objevila také u benzinových motorů Hondy. Šlo ovšem o nadmíru komplexní systém, který se v úspěch neproměnil. Nejnověji pak po předkomoře sáhlo Maserati u nového šestiválcového motoru Nettuno, jenž bude pohánět sportovní MC20. Pro Italy nicméně byl stěžejní nárůst výkonu, zatímco Ford míří trochu jiným směrem - a jeho aktivity jsou pro svět podstatnější.

Pro modrý ovál je totiž prioritou navýšení účinnosti pohonné jednotky, což povede ke snížení spotřeby a na ni přímo i nepřímo navázaných emisí. Automobilka přitom na projektu spolupracuje s firmou FEV, jež se zabývá technickým poradenstvím, a s národní laboratoří v Oak Ridge. Stěžejní ovšem je, že projekt má trvat tři léta, vyjde na 10 milionů dolarů (cca 222,4 mil. Kč) a částečně jej bude financovat americké ministerstvo energetiky. Tedy jinými slovy, úřad USA oficiálně stojí za spalovacími motory.

Je pochopitelné, proč se tak děje. Američané jsou vůči elektromobilitě mnohem skeptičtější, přičemž technologie předkomory by spalovací motory mohla udržet ještě velmi dlouho při životě. Ford předpokládá, že efektivita jeho 3,5litrového šestiválce s touto technologií vzroste o 23 %, zatímco hmotnost agregátu i přes přidané komponenty klesne o 15 %. Za tím by přitom stála hlavně nižší teplota při spalování, jež by si vyžádala méně robustní materiály.

Jak se tedy zdá, alespoň část automobilového světa neztrácí zdravý rozum. Nechceme tím říci, že elektromobilita je slepou uličkou, jediným řešením ale být prostě nemůže. Stačí si uvědomit, že značná část světa se nadále musí obejít bez veškerých inženýrských sítí či dokonce vyasfaltovaných silnic. Vize toho, že tamní obyvatelstvo propadne elektromobilitě, není reálné.

Ford vyvíjí pro pick-up F-150 nový motor využívající technologii předkomory. Podstatné je i to, že projekt, který bude trvat tři roky, spolufinancuje americké ministerstvo energetiky. Foto: Ford

Zdroj: Motor Trend

Petr Prokopec