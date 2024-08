Ford hodil do koše plány na další nové elektromobily, konečně k nim začíná přistupovat s rozumem dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Teprve loni odhalené záměry na další expanzi nabídky těchto vozů jsou u ledu. Modrý ovál toho ale bude muset udělat mnohem víc, aby zastavil exodus zákazníků zejména v Evropě a dokázal oslovit i nějaké nové.

„Musíme být rychlí a musíme naslouchat odezvě od našich zákazníků. Podívali jsme se, jaký směrem se segment vyvíjí, zvážili jsme konkurenci, potřeby klientely, a poté velikost baterií, které jsou potřeba na čistě elektrickou jízdu, celkové náklady i cenu, a jakmile jsme vše dali dohromady, zjistili jsme, že takový vůz by nedosáhl zisku během prvních dvanácti měsíců od zahájení prodeje, což neodpovídalo našim požadavkům.“

Kdo za těmito slovy stojí? Teď už to asi uhádnete, ještě před otevřením tohoto článku byste si je ale asi nespojili s finančním ředitelem Fordu Johnem Lawlerem. Ten kolegům z Auto News potvrdil, že plány na velké SUV se třemi řadami sedadel a elektrickým pohonem jsou u ledu. Mimo to modrý ovál rovněž odložil příchod nástupce bateriového pick-upu F-150 Lightning o 18 měsíců, nová generace tak dorazí až v roce 2027. Profitovat by tak měla z nové architektury, kterou značka vyvíjí a od níž si znovu slibuje, že srazí vývojové a výrobní náklady.

Otázkou samozřejmě je, zda něco takového je reálné. O zlevnění elektrických aut se dnes snaží kdekdo, stejně jako o navýšení dojezdu a zrychlení dobíjecího procesu. Jenže nedochází na velké skoky, nýbrž jen malé krůčky. A jakkoli se očekávaly velké věci od baterií s tuhým elektrolytem, vývoj z poslední doby naznačil, že ani tentokrát na zázrak nedojde, navíc nelze očekávat jejich nasazení do sériové výroby dříve než v příští dekádě. Pochybnosti o nich má i šéf největšího výrobce baterií na světě.

Pokud se navíc ve Státech něco prodává, jsou to především velká SUV a pick-upy. Své o tom ví právě Ford, jehož Explorer se třemi řadami sedadel byl loni nejprodávanějším SUV, zatímco F-150 kraluje ve druhé kategorii po dlouhé dekády, a to nikoliv jen u modrého oválu, ale celému segmentu. Přesto však automobilka s elektrickou verzí úspěchy neslaví, je to pro ní propadák.

Nejspíše i proto začíná Ford upínat svou pozornost ke spalovacím motorům s elektrickou asistencí a níže položeným segmentům, ostatně šéf značky Jim Farley již dříve oznámil, že publiku vrátí malá auta. Těm se elektrifikace dosud vyhýbala, neboť zákazníci, kteří je kupují, jsou ještě citlivější na cenu, než je tomu o pár pater výše. Výrobci tak již u spalovacích aut dosahovali malého zisku a poukazovali na to, že s elektromobilitou segment zemře.

Ford se nicméně na celou věc dívá americkou optikou, načež prvním vozem vyvinutým na nové nízkonákladové platformě bude pick-up střední velikosti. Tedy z našeho úhlu poměrně velké auto. U takového prostor pro zisk jistě je, nicméně vytvářet jej z části budou menší baterie, s nimiž bude logicky spojen nižší dojezd. A ten pro změnu nebude generovat takový zájem, jaký automobilka očekává.

Ač tedy Lawlerova slova naznačují, že u Fordu konečně někdo procitnul, zároveň se zdá, že s proklamovanou hbitostí nelze moc počítat. Modrý ovál totiž do elektromobility napěchoval mnoho, a pokud by odpískal veškeré projekty, přišel by dle kolegů o 1,9 miliardy dolarů (cca 42,82 miliardy korun). Něco takového se tedy neodklepává zrovna snadno, spíše je třeba ztráty rozprostřít do co nejvíce let.

Přesto všechno je třeba si položit otázku, proč si proboha Ford vše stejným způsobem nespočítal již před mnoha lety, kdy tak nadšeně o urychleném přesunu k elektromobilitě mluvil a působil stejně nereálně jako dnes. Tehdy bohužel manažeři značky žili v dojmu, že zákazníci se topí v penězích a nejspíše ani nikam nejezdí, takže jim nebudou vadit auta za milion, dva či více korun, s nimiž více než pár set kilometrů na jeden zápřah nedáte ani náhodou.

Právě na nesmyslnost takových myšlenek jsme po léta poukazovali, což nám od modrého oválu přineslo jen snahu o naše umlčování. Automobilka ale musela vyhodit oknem nemalé peníze a bohužel z továren také tisíce dělníků, aby na něco takového nakonec přišla rovněž. Jak moc se pak poučila, zjistíme ne ve chvíli, kdy dorazí onen elektrický pick-up, nýbrž hlavně slibované hybridy.

Současný F-150 Lightning je takřka dvakrát dražší než základní spalovací verze oblíbeného pick-upu, načež není překvapivé, že nejde o hit. Její nástupce tak byl odložen o 18 měsíců, do koše ale zamířily i odvážnější elektrické plány značky. Foto: Ford

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.