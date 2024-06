Ford kompletně otočil. Po ohlášení ztráty 125 miliard na elektromobilech už hybridy nemá za přechodovou technologii před 11 hodinami | Petr Miler

Je to jedna z absurdních pohádek některých výrobců, kteří ji v posledních letech dotáhli do jakési druhé kapitol - když je to tedy přechodová technologie, tak proč rovnou nezvolit „konečné řešení”? Fordu stačilo o elektromobilech účtovat zvlášť, aby prozřel.

Nebudeme zastírat, že jsme s Fordem po léta stáli na „opačných stranách barikády”. Z modrého oválu se zejména po absurdní sázce na jednu kartu v únoru 2021 stala automobilka kopající jen za elektrická auta. A pokud by všechno šlo tak, jak si Ford plánoval, bylo by teď už skoro hotovo. Už od roku 2026, tedy za pouhý rok a půl, měla americká značka nabízet jen elektrická auta a dobíjecí hybridy, od roku 2030 jen elektromobily.

K ničemu takovému dnes už vývoj samozřejmě nesměřuje, žádný z podobných divokých plánů dosud nebyl a ani nebude naplněn. Však se stačí podívat na současnou nabídku Fordu a skladbu jeho prodejů u nás - Američané tady letos prodali 26 elektromobilů a 55 hybridů všeho druhu z 1 727 prodaných aut celkem. Kdyby za rok a půl chtěli nabízet jen dobíjecí auta, do března 2026 zavírají krám.

Některé jiné automobilky přesto trvají na tom, že podobné záměry naplní, maximálně trochu jinak či trochu později. Ford ne - budoucí prodej pouze elektrických aut označil sám nejvyšší šéf firmy za „pitomou vizi”, která už neplatí ani pro Evropu. Jeho rétorika se pak zásadně změnila, na klíčové elektrické modely raději zapomíná a elektromobily pro některá využití označil za „příšerné řešení”. To je opravdu mohutný obrat, dnes si s Jimem Farleym můžeme skoro i notovat.

Proč se to vlastně stalo? Protože Ford jako jedna z mála automobilek jasně vidí, jak moc ekonomicky nerentabilní byznys s elektromobily je. Mnohokrát jsme řekli, že jde obecně o mnohem méně efektivní řešení, než jakým jsou spalovací auta, a tuhle neefektivitu musí někdo „spolknout”. Bude zákazník v podobě vyšších cen, všichni lidé skrze dotace na elektrická auta, automobilky skrze dumpingový prodej, cokoli z toho ranku nebo dokonce všechno tohle dohromady. Vidí to všichni, Ford to ale má na talíři víc než jiní - hospodaření s elektromobily oddělil do separátní divize a nyní ohlásil, že letos, po mnoha letech aktivit a utopení stovek miliard v nich na tomto typu aut prodělá jen za rok 2024 až 5,5 miliardy dolarů, tedy asi 125 miliard Kč.

To je dlouhodobě naprosto neúnosné, proto se muselo něco změnit, proto už Ford nejde slepě jedním směrem. A změna jeho uvažování se posouvá dál a dál, jak nejnověji informuje agentura Reuters. Modrý ovál totiž přestal razit nejen pohádku o tom, že spalovací auta jsou mrtvá, ale i tu, že hybridy jsou přechodová technologie směrem k elektrickým automobilům. Nejsou a nikdy nebyly. Tyto vozy nemají v principu nic společného krom části technického řešení - hybridy jsou pořád spalovací auta s elektrickým přídavkem, zatímco elektromobily jsou elektrická auta se všemi nevýhodami s nimi spojenými. Hybridy přebírají jen část z nich a zejména v případě praktické použitelnosti jsou skoro nekonečně univerzální stejně jako benziny a diesely.

Tento naprosto zřetelný fakt začaly některé automobilky ignorovat a hovořily právě o přechodové technologii, čímž se dostaly k absurdnímu sekundárnímu závěru - když je to přechodová věc, tak proč s ní ztrácet čas, utápět v ní peníze? Můžeme přece jít rovnou do finále a přeskočit hned na elektromobily. Chybí už jen závěrečná hudba z „Možná přijde i kouzelník” a je vymalováno, ne?

Jasně. Až na to, že není.

Přišel na to nyní i Ford, který pochopil, že zatímco elektromobily jako náhrada spalovacích aut posloužit nedokážou a neoslovují většinu jejich klientely, hybridy s tím z výše zmíněných důvodů problém nemají. Ani po těch sice nemá téměř nikdo důvod toužit a také po nich netouží, téměř nikdo ale ale také nemá důvod jim odporovat - představují obecně akceptovatelné řešení, elektromobily nikoli. Proto už v nich Američané nevidí „most” jako spíš samostatnou cestu.

„Měli bychom o nich přestat mluvit jako o přechodové technologii,” řekl Farley o hybridech na čtvrteční konferenci pořádané analytickou firmou Bernstein. Ford tak nově počítá s hybridy jako s dlouhodobě samostatně životaschopným řešením, které skutečně mohou představovat, třebaže jsme přesvědčeni, že se žádný hybrid svou celkovou efektivitou nedokáže vyrovnat jednoduššímu dieselovému pohonu. Ten vytlačují do pozadí více regulatorní nároky než vnitřní neefektivita samotné technologie.

Ford tak v příštích letech plánuje prodeje svých hybridů zčtyřnásobit, což je plán, který se oproti těm „elektrickým” snadno může podařit naplnit. Původní záměry s elektromobily jsou prakticky mrtvé - automobilka znovu potvrdila, že část investic do nich přehodnotila a zastavila podstatnou část jejich výroby v Kanadě a USA, neboť pro ně nedokáže najít zákazníky za ceny, které by nevedly k ještě větším ztrátám.

Farley tak otáčí kormidlo lodi jménem Ford vskutku vehementně, čehož je důkazem ještě jedno prohlášení. Na stejné konferenci se nechal slyšet, že by elektromobily neměly být dál dotovány a samy se stát ekonomicky životaschopnými. Přesně o to dál usiluje Ford. „Věříme, že se do takové situace musíme dostat co nejdřív,” řekl dále Farley a dodal, že tak jako tak uvidíme krachy automobilek. Zejména firmy, které nenabízí spalovací auta, jsou podle něj nyní pod obrovským ekonomickým tlakem. Ford ve své pozici výrobce dominantně stále spalovacích aut v takové pozici není a být v ní ani nechce - proto také nevěří elektrické budoucnost a nepřeje si další dotování těch, kteří to vidí opačně.

Popravdě řečeno jsme nikdy nepochopili, jak mohl někdo v předražených a špatně použitelných elektrických autech typu Mustang Mach-E vidět svou budoucnost. Ford už ji takto nevidí a dokonce už ani netvrdí, že hybridy jsou nějaké dočasné, přechodové řešení, most k elektrické budoucnosti. To je opravdu zlomové, stejně jako jeho odpor k dotacím na elektrická auta jako taková. Foto: Ford

