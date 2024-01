Ford zrušil dvě třetiny výroby svého klíčového elektromobilu. 1 400 lidí má padáka nebo nově vyrábí spalovací auta před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Jedno je třeba ocenit - jakousi prezentační kreativitu automobilky. Když výrobu tohoto auta ve velkém rozjížděla, bylo to skvělé. Když jí nyní dvě třetiny ruší pro nezájem, je to skvělé zase.

Očekávané se stalo skutkem, dokonce víc než to. Loni pouze spekulované snížení výroby klíčového elektromobilu Fordu o polovinu je nyní oficiální realitou, byť není přesně jasné, o kolik byla produkce snížena. Jedno podstatné vodítko tu ale je - automobilka zrušila dvě třetiny pracovních míst lidí, kteří výrobu vozu obstarávali, a tak lze očekávat, že i sama výroba bude omezena o dvě třetiny. Nakonec už loni jsme jasně spočítali, že její omezení jen o polovinu nic neřeší, a tak je docela pravděpodobné, že Ford došel ke stejnému závěru.

Automobilka ve své zprávě k tomuto kroku uvádí, že celkem 1 400 lidí, kteří dosud na výrobě modelu F-150 Lightning pracovali, končí. Pro část z nich to znamená odchod z firmy, byť Ford pochopitelně preferuje řešení formou odchodu do předčasných důchodů a podobná „nenásilná” propuštění, zhruba 900 lidí pak bude „převeleno” na výrobu spalovacích vozů, zejména Bronca a Rangeru. Ironie tohoto kroku je tedy skutečně velmi silná - modrý ovál před pár léty vsadil na elektromobily prakticky všechno a co nejdříve nechtěl nabízet cokoli jiného. Zkraje roku 2024 ale seznává, jak absurdní to bylo a posílá dělníky z linek na elektromobily do důchodu nebo vyrábět spalovací modely?

Pikantní je, že šéf automobilky se za toto zřetelné fiasko pochválil, neboť vše bere jako ukázku schopnosti Fordu přizpůsobit se požadavkům trhu. To je na jednu stranu pravda, ale jen z poloviny - požadavkům trhu se automobilka přizpůsobuje až teď, v roce 2021 na ně z vysoka kašlala. Však jak vzdělaný či moudrý musí člověk být, aby už před pár lety místo dogmatického plánování neuskutečnitelného řekl něco v tom smyslu, že firma bude prostě vždy nabízet to, co dokáže prodat? Takový přístup volí až nyní: „Využíváme naší výrobní flexibility, abychom zákazníkům nabídli výběr a zároveň vyvážili náš růst a ziskovost,“ řekl šéf Fordu Jim Farley. To zní realisticky, záhy dodané už ale moc ne.

„Zákazníci milují F-150 Lightning, nejprodávanější EV pickup v Americe,“ řekl dále Farley. Jednička na trhu to skutečně je, ale na jakém? Tohle auto je jednooký mezi slepými, víc nic. A pokud automobilka plánovala loni prodat 600 tisíc elektromobilů, v roce 2026 pak 6 milionů elektromobilů a reálně v roce 2023 dodala přesně 24 165 kusů klíčového F-150 Lightning, který se ve spalovacích verzích prodává v bezmála milionu exemplářů za rok, jak to lze hodnotit jinak než jako neúspěch?

Nepřekvapuje nás nicméně ani tento vývoj, ani reakce automobilek na něj, obojí se muselo stát. Představa hladkého prodeje elektromobilů většině kupců aut byla při jejich cenách a omezené využitelnosti naprosto naivní. Stejně jako bylo - a je - naivní si myslet, že automobilky budou skutečně naplňovat ony utopické plány, i když o tyto vozy nebude na trhu zájem. To prostě není reálně možné, něco podobného by ke krachu rychle přivedlo i tu nejsilnější firmu v oboru. Nedivíme se tedy ničemu, přesto se musíme ptát: Jak složité bylo tento vývoj z pozice výrobce anticipovat? A vyhnout se všem negativním dopadům předchozích nesmyslných rozhodnutí? Však tahle přehazování výhybek jsou legráckami za miliardy.

Ford nakonec omezil výrobu elektrické F-150 na méně než polovinu, vypadá to spíš na třetinu. Měl by tedy dělat něco kolem 1 100 aut za týden, což je ale při odbytu asi 25 tisíc aut za rok a přeplněných skladech pořád docela odvážené. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Detroit News

Petr Miler

