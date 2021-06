Honda si asi podepsala ortel, v Evropě bude nabízet jen auta, která skoro nikdo nechce před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

S Hondou to jde v Evropě od deseti k pěti a potřebovala by opravdu pořádný prodejní hit, aby se odrazila ode dna. Sázka na auta, která většina lidí odmítá, vypadá spíše jako ryzí harakiri.

Ještě po příchodu nového milénia byla Honda v Evropě velmi oblíbenou značkou. Stála za tím mimo jiné nabídka sportovních derivátů, díky nimž měli zákazníci vždy po čem toužit. A co více, na trhu s ojetými vozy si své letité sny často mohli i splnit, neboť třeba takové CRX nebo Civic Type-R šly pořídit prakticky za hubičku. A jakkoliv takový roadster S2000 nepatřil ani jako ojetina zrovna mezi nejlevnější osazenstvo autobazarů, nedostupný taktéž nebyl. A několik jedinců dosáhlo i na NSX.

Momentálně ale Honda láká už jen málokoho. Type-R i NSX totiž sice k mání jsou, ovšem v prvním případě musíte sáhnout do kapsy hluboko a ve druhém vám ani obě stačit nebudou. Kdysi populární SUV jako CR-V přišly o část švihu i dieselové motory a Civic se svým komplikovaným designem a tříválcem v základu také neohromí. Není tak ve výsledku divu, že Honda v Evropě padá ke dnu.

S evropskými registracemi Hondy to tak jde už spíše od pěti k nule než od deseti k pěti. Za letošní březen celá značka prodala v celé Evropě jen 7 415 aut, tedy dokonce ještě méně než loni ve stejném období, kdy již docházelo k uzavírkám továren a showroomů. Ve srovnání s předchozími lety se navíc jednalo jen o třetinové množství, pročež by japonský výrobce měl skutečně bít na poplach. Co však skutečně dělá, je na pováženou.

Honda totiž aktuálně jako vůbec první japonská automobilka oznámila, že do roku 2040 ze své nabídky zcela vyřadí spalovací motory. Něco takového by přitom dávalo smysl ve chvíli, když by se z elektromobilů této značky stal stejný objekt hodný zbožňování jako svého času ony sportovní deriváty. Jenže tak tomu není ani náhodou, prodeje Hondy e jsou totiž doslova tragické. Od ledna do dubna bylo totiž na celém kontinentu prodáno jen 805 kusů.

Selhání japonské značky je přitom jasně patrné třeba v porovnání s registracemi BMW i3, které na trh přišlo již v roce 2013 a de facto by tedy mělo už jen paběrkovat. Nicméně mnichovský elektromobil dokázal jen za leden „nasekat“ dvojnásobek registrací a v takovém březnu či dubnu byl dokonce takřka trojnásobně úspěšný. Honda tedy se svým levnějším a přesto drahým hatchbackem zjevně netrefila terč.

Nyní ovšem tatáž automobilka hodlá již příští rok z evropské nabídky vyřadit cokoliv, co nemá hybridní nebo ryze elektrické ústrojí. Je tedy skoro jisté, že její prodeje klesnou ještě níž a nedivili bychom se, kdyby z Evropy zmizela úplně. Pokud se tak stane, ortel si podepsala sama, přepřáhnout v její situaci na auta, která většina lidí odmítá, je bláznivé.

O Hondu e není zájem zejména díky ceně, na českém trhu totiž tento hatchback vychází na 900 tisíc korun. Levněji lze přitom pořídit i takový Volkswagen ID.3, který je o poznání větší. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec