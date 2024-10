Interiéry nových VW budou úplně jiné, slibují šéfové designu. Zbaví se laciných plastů, místo nich použijí látky včera | Petr Prokopec

Interiéry aut jsou tradičně dominantně plastové. A pokud je výrobci chtějí něčím vyšperkovat, obvykle sahají po kovech, dřevu či CFRP. Látky hrají mimo sedadla okrajovou roli třeba ve výplních dveří, VW je chce použít mnohem šířeji.

Pokus Volkswagenu o stanutí na vrcholu automobilového světa s pomocí elektromobilů lze vnímat jako pokus horolezce o zdolání Mount Everest v tričku a šortkách bez patřičné výbavy. Něco takového je teoreticky možné, pokud si zaplatíte desítky šerpů, kteří okolo vás budou běhat s fukary a měnit nehostinné podmínky v příjemné. Jenže něco takového vás přijde na šílené peníze. Navíc potřebujete i trochu štěstí, neboť stačí jedna lavina a rázem máte po doprovodu i teplu. A když nakonec stanete na vrcholu, velký potlesk stejně čekat nemůžete protože jste vlastně nic mimořádného nepředvedli - podrbali jste se pravou rukou na levém uchu, co má být?

VW nicméně nedal na varování mnohých a na takovou túru vyrazil. Jenže štěstěna mu opravdu nepřála, pročež Němci nakonec nezvládli ani dosáhnout základního tábora, byť si pro tyto účely zajistily i vrtulník s obrovským nápisem „dotace“ na bocích. Nyní tak sedí pod převisem, který je jakž takž chrání, a přemýšlí co dál. Ideální by pochopitelně bylo, když by se vrátili, vsadili na osvědčené fungující metody a vyrazili znovu. Takhle ale Němci neuvažují.

VW proto chystá změny jiných věcí, co základní misi nemění, dává jí leda prostor doputovat o něco dál. Nejnovějším projevem toho je zásadní změna v přístupu k interiérů aut značky. Minulostí se mají stát levné plastové výlisky, místo nich totiž Němci hodlají do budoucna používat panely s tkanou strukturou. Tím prý dosáhnout nejen vyšší kvality, ale také nižších výrobních nákladů. Což je jistě hezké, jenže pokud zůstaneme u horolezecké terminologie, znamená to, že k oněm šortkám si VW pořídil akorát cepín.

„Když otevřete dveře Volkswagenu, je třeba, aby vše bylo jednoduché a použitelné, nikoli přeplácané,“ sdělil kolegům z Top Gearu šéf designové strategie značky Christian Schreiber. Mimo to pak dodal, že „podobně by tomu mělo být, když auto používáte. Mělo by pracovat pro vás a nemělo by být příliš komplikované. Budou tu odkazy na minulost, třeba modely GTI se dočkají speciálních vzorů. A protože o takové věci pečujeme jako o oko v hlavě, jiné modely něco takového nedostanou“.

„Levné plastové materiály dostanou padáka, místo nich investujeme peníze do tkanin a zlepšení jejich kvality, což nám nakonec peníze pomůže ušetřit, neboť to znamená, že použít je budeme moci všude. Příkladem může být dveřní panel, který je složen ze tří kusů. My jej však navrhneme tak, aby šlo jen o jeden ostrůvek uprostřed moře. Stále zde tedy bude klika dveří i loketní opěrka, vše ale bude součást jednoho komponentu,“ doplnil svého kolegu šéfdesignér značky Andy Mindt.

To jsou sice hezká slova, jenže lze jim věřit? Stačí si jen vzpomenout, jak pomalu každý podobný krok v minulých letech končil u citelně horšího, méně atraktivního auta, které VW dokázal leda levněji vyrobit. Ale zlevnil ho také pro zákazníky? To ani v nejmenším, k horší kvalitě pak dostali leda hromadu zbytečností typu ChatGPT, po kterých ani nevolali. Přitom spousta lidí by po autech značky s gustem sáhla, kdyby dostali znovu solidní vůz, který bude levný na pořízení i provoz.

Hlavně to první se ale stává pomalu ryzí utopií. A nejsme si jisti, že na tom nahrazení plastových panelů poněkud odlišnými výlisky něco změní. Tady je zkrátka zapotřebí opravdu důkladný restart, ať již jde o přístup k navrhování nových aut, tak především v rámci zkostnatělých struktur německého molochu. Dokud se tak nestane, Němci stále budou vyrážet na hory jen tak nalehko, maximálně s novým lanem či mačkami. S oněmi šortkami ale ve finále vždy akorát něco po cestě zmrznou.

Pokud si lidé uvnitř vozů VW na něco stěžují, je to vedle nekvalitních materiálů také komplikovaná a špatně fungující multimédia. VW nyní chce sáhnou po ještě levnějším řešení s tím, že bude lepší i pro zákazníky. Jsme na to zvědavi, hlavní problémy ale vidíme úplně jinde. Foto: Volkswagen

