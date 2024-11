Jaguarem na poslední chvíli zaříznuté turbínové superauto nakonec míří na silnice, jeho autor ho prostě musel dokončit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Šlo o jeden z nejnadšeněji přijatých vozů poslední dekády a půl, a tak se měl vyrábět. Projekt byl ale nakonec za 5 minut 12 zrušen. I 14 let po svém původním zrodu ovšem láká natolik, že ho někteří prostě musí mít. A tak se dostává na silnice, prsty v tom má i James Bond.

V roce 2010 vytáhl Jaguar na autosalonu v Paříži koncept C-X75 a svět byl ohromen. Nikoho tedy nepřekvapilo, když automobilka záhy oznámila příchod produkční verze, která měla dorazit do tří let. Britové u ní sice počítali se změnou hnacího ústrojí, neboť původně zaměstnali dvě dieselem poháněné turbíny, které vyráběly elektrickou energii pro čtyři elektromotory. Toto řešení produkovalo 789 koní, což je výkon působivý i na současnou dobu, sériový model měl ale zajít ještě dál. Měl dostat jedna-šestku přeplňovanou turbodmychadlem i kompresorem, stejně jako dva elektromotory. Tato soustava by pak dávala koní až 862.

V roce 2012 však přišla velmi studená sprcha, neboť automobilka celý projekt kvůli dozvukům globální ekonomické zařízla. Britům tak zůstalo pouze pět prototypů, z nichž tři byly nabídnuty soukromým sběratelům, zatímco jeden zamířil do firemního muzea. A ten poslední si Jaguar ponechal pro vlastní propagační akce. O tři léta později však automobilka vyrobila dalších sedmi vozů, neboť C-X75 byl vybrán jako jedno z aut pro novou bondovku Spectre, kde s ním jezdil záporák Hinx, zatímco agent 007 sedlal Aston Martin DB10.

V tomto bodě nám přitom dovolte malou odbočku, neboť o reálném počtu filmařských aut se dodnes vedou spory. Některé zdroje totiž mluví o oněch sedmi, jiné pro změnu o šesti. Ian Callum, bývalý šéfdesignér automobilky a autor tohoto kupé, pak uvedl, že pro bondovku byly vyrobeny jen čtyři exempláře. Tohoto tvrzení bychom se přitom měli držet, neboť pro další pokračování článku je klíčové. Právě Callum se totiž rozhodl, že C-X75 skrze svou společnost Callum Designs nakonec dostane na silnice.

Vůbec první takový kousek byl představen letos v únoru, přičemž mu i zůstala zářivě oranžová barva. Na druhé kupé došlo nyní, přičemž jeho majitel si přál nový zelený lak Willow Green. Jen u toho ale pochopitelně nezůstalo, ostatně dle Calluma je nová kreace vypiplanější než původní vůz. Třeba pracemi na karoserii tým strávil víc než tisíc hodin, neboť byly zredukovány spáry mezi jednotlivými panely, a došlo i na příchod hliníkových či karbonových prvků, stejně jako nových světel.

Plně funkční je i zadní spoiler, který má duální funkci, neboť slouží i jako aerodynamická brzda. Na přední nápravu se pro změnu nastěhoval hydraulický systém umožňující zvednutí podvozku kvůli snadnějšímu přejezdu retardérů. Palubní systém se pak dočkal nového softwaru, který napomohl navýšit jízdní komfort. S tím ostatně napomáhají i moderní tlumiče, zatímco kola ve 20palcovém rozměru vpředu a 21palcovém vzadu byla převzata z filmařských aut. Pneumatiky jsou ale nové.

V případě interiéru došlo na přepracování palubní desky, středové konzole i mnoha ovladačů, stejně jako se dovnitř nastěhovalo dvoubarevné kožené čalounění Bridge of Weir. Nechybí ani zakázkový audiosystém či klimatizace, vůz tak skutečně může bez obav do provozu, aniž by jeho majitel jakkoliv trpěl. Byť je otázkou, zda tak kdy učiní, neboť ačkoli cena vozu nebyla zveřejněna, s jistotou půjde nejméně desítky milionů korun.

Jsme nyní zvědavi, zda Callum přepracuje i další filmařské vozy. S těmi je spojen docela jiný pohon než u konceptu či prototypů, Jaguar je totiž osadil prostším kompresorem přeplňovaným osmiválcem. Ten byl u zeleného kupé, které dostalo šasí č. 001, doplněn sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, skrze který zásobuje zadní kola. Kolik koní ale u toho je, nejspíše ví pouze Callum a majitel této velmi působivé kreace.

Jaguar C-X75 se konečně letos dostává na silnice, byť dle původních plánů značky k tomu mělo dojít v roce 2013, kdy měla odstartovat výroba 250 kusů. Foto: Callum Designs, tiskové materiály

