Jednání VW s odbory nikam nevedou. Tisíce zaměstnanců demonstrují, stávka je na spadnutí, akcie firmy klesly na 13leté minimum včera

/ Foto: IG Metall, tiskové materiály

Situace ve Volkswagenu po krátkém uklidnění opět rychle eskaluje a ukazuje, jak hluboké problémy firmy jsou. Zdá se, že představy jejího vedení a odborů se rozchází natolik, ze stávce, která má začít už na přelomu měsíce, stěží něco zabrání.

Jen máloco ukazuje problémy současné Evropy tak zřetelně jako situace jednoho z jejích průmyslových klenotů - společnosti Volkswagen Group a její klíčové značky. Ta v podstatě udělala jen tu chybu, že se dala do holportu s politiky, kteří se rozhodli udělat ze starého kontinentu ráj elektrických aut, čím vyrazili proti veškerému zdravému rozumu, proti trhu a dali přednost dalšími pokusu o socialistické řízení ekonomiky. Bylo to čistě ideologické, technicky i ekonomicky zcela neospravedlnitelné rozhodnutí, na kterém VW jen s drobnými ústupky trvá dodnes. A vrací se mu s úroky, které není schopen platit.

Může se zdát, že důvodů je víc - a je -, ale s výše popsaným buď přímo anebo nepřímo souvisí, popř. jsou krizí podstaty byznysu německé automobilky umocňovány za hranici únosnosti. Je tu Čína a tamní problémy Volkswagenu, ale existovaly by, kdyby se i tam automobilka držela toho, co umí? Je tu zřetelná neefektivita přeplácených německých zaměstnanců společnosti, ale vyplula by na povrch, kdyby firmy neutápěla miliardy v nechtěných nesmyslech typu VW ID.3? A současně nezanedbávala prodejní hity jako Golf, které současně zdražuje za hranici únosnosti, aby všechny ztrátové elektrické projekty měla z čeho živit? Konkrétní odpovědi na tyto otázky jsou zřejmě zbytečné.

VW musí vidět, v čem leží hlavní problém jeho podnikání, ten ale neřeší. V jeho případě si řekne oblíbené německé „Wir schaffen das” a pojede dál, řešit bude aspoň následky. A jedním z nich je neudržitelná situace okolo efektivity německé výroby aut firmy. Výše popsaným VW své prodeje poslal moc dolů na to, aby potřeboval tolik lidí a tolik fabrik. A pokud něco začne řezat, bude to v prvé řadě to nejdražší - tedy domácí výroba. Přesně po té jde a nehodlá si při tom dělat přátele. Ve hře je tak reálné snížení odměn až o 18 procent pro všechny zaměstnance, propuštění desítek tisíc lidí a zavření nejméně třech fabrik. Kruté.

Odboráři jsou pochopitelně proti, jak se ale včera ukázalo, zůstávají překvapivě konstruktivní, když jsou ochotni akceptovat i snížení mezd. A nejen to. Jak informuje Reuters, odbory dokážou přijmout i zrušení bonusů na dva roky, omezení pracovní doby, dokonce neprotestují ani proti tomu, že se akcionáři nevzdají dividend a smíří se pouze s jejich redukcí. To všechno jsou velmi vstřícné, až „antisocialistické” kroky, pro VW je to ale všechno málo. Musí řezat mnohem víc.

Mluvčí Volkswagenu k tomu řekl, že společnost sice vítá ochotu zaměstnanců jít popsaným směrem, naznačil ale, že takové řešení nezajišťuje „udržitelnou finanční úlevu”. Thorsten Gröger, který má na starosti vyjednávání za odbory, pak řekl, že firma je ochotna se zabývat návrhy odborářů, jasně ale dodává, že výměnou za to není připravena slíbit, že nedojde k uzavírání továren a hromadnému propouštění. „Rozdíl mezi našimi pozicemi je stále obrovský,” řekl jasně.

Včerejší jednání tak nikam nevedlo a nic nezměnila ani demonstrace zaměstnanců přímo před ústředím firmy. Na místě se sešlo asi 6 000 lidí z celého Německa, kteří mávali transparenty se vzkazy jako „Bojujte za naši budoucnost” a „Solidarita vítězí”. Nepomohlo to, odbory se s vedením rozešly bez náznaku domluvy s tím, že se znovu potkají 9. prosince. To už ale bude pozdě na to, aby bylo předejito prvním stávkám.

Pokud se tedy nestane zázrak, zaměstnanci se budou řídit doporučením odborového svazu IG Metall, podle kterého se mají už začátkem prosince odehrát hodinové výstražné stávky, které mají následovat ty vyhlášené na 24 hodin i několik dnů. Jestli to povede k rychlejšímu řešení, není v tuto chvíli zřejmé, jedna věc ale jasná je - už pozice VW ukazuje, jak hluboké problémy firmy jsou a jak moc velká opatření vyžadují, aby ze sebe firma setřásla riziko totálního úpadku. A to sekundárně vrhá stín na její perspektivu, ve kterou mají stále menší víru i investoři. Ti poslali hodnotu kmenových akcií společnosti na nejnižší úroveň za posledních víc než 13 let.

V Německu se bude podle všeho zase jednou stávkovat ve velkém. Stávky pod taktovkou IG Metallu nejsou vzácné, přímo ve VW se ale zaměstnanci o lepší podmínky takto neprali už 8 let. Ilustrační foto: IG Metall, tiskové materiály

Zdroje: Reuters, IG Metall

Petr Miler

