Kdysi jedno z nejošklivějších aut vyráží sebrat zákazníky Škodě Kodiaq jako krasavec. S jeho cenami to může mít snadné

Nejenže se na něj dá konečně koukat, v útrobách má už v základu 163 koní i bohatou výbavu. A stát bude o stovky tisíc míň než nejzákladnější z Kodiaqů. Tímto směrem míří nový SsangYong Actyon.

Opakování je matka moudrosti, říká se. Beze zbytku to platí také v automobilové branži, zvláště pak u vozů a značek, které nevidíte postávat na každém rohu. Snadno se pak může stát, že řada lidí zapomene na jejich existenci. Což je v případě korejského SsangYongu tak trochu trefa do černého, neboť výrobce proslulý spíše svými bankroty či ošklivým vzhledem svých aut než prodejními úspěchy totiž od roku 2022 spadá pod společnost KG Group, která předloni přistoupila k jeho přejmenování na KGM neboli KG Mobility.

U nás si nicméně korejské vozy můžete pořídit ještě s jejich původním logem, byť již jako SsangYong by KGM. Spojeno nejspíš bude i s novým SUV Actyon, které velmi snadno dává zapomenout na někdejší ošklivku. Korejci totiž vzali nový Torres, který je sám o sobě poměrně přitažlivý, a upravili střešní linii, stejně jako přední a zadní partie. Výsledkem je tak ještě líbivější vůz, který se momentálně ukázal naživo na autosalonu v Bruselu.

Přítomnost na belgické auto show značí začátek starokontinentálních prodejů, z nichž nejspíš nebude mít radost Škoda. Se zhruba 4,7metrovou délkou je totiž Actyon stejně jako Torres dalším soupeřem pro Kodiaq. České SUV nicméně startuje na 995 tisících korunách, za které dostáváte přeplňovanou jedna-pětku, jež 150 koní posílá skrze sedmistupňový automat na přední kola. Torres ovšem dává až 163 koní i s větší porcí výbavy, a to jen za 699 900 Kč.

Actyon by měl startovat kousek nad ním, s ohledem na politiku SsangYongu ovšem nepočítáme s žádnou šílenou sumou. Byť je třeba si uvědomit, že zatímco Torres je v základu spojen s manuální převodovkou, stylovější SUV dostane pouze šestistupňový automat. Za ten se normálně připlácí přes 50 tisíc korun, Actyon tak bude startovat někde mezi 750 a 800 tisíci Kč. I tak ale bude o stovky tisíc levnější než úplně základní Kodiaq, který poráží prakticky ve všem.

Je totiž třeba zmínit také seznam základní výbavy, který u Torresu vychází na několik stránek. Podobně jsou na tom i ostatní modely značky, pročež není překvapivé, že ta u nás loni prodala 3 379 aut, tedy o zhruba tisícovku víc než v roce 2022, kdy skutečně stála nad propastí bankrotu. Actyon ji pak logicky nakopne ještě výš, pročež třeba takový Opel by se o svou sedmnáctou příčku v pořadí měl začít obávat.

Lze už jen dodat, že Torres je k mání nejen se spalovacím, ale rovněž s elektrickým pohonem. Korejci zatím nepotvrdili, že by je měl vyfasovat také Actyon, nicméně protože varianta EVX ovlivnila vzhled jeho čelních a zadních partií, vůbec by nás to nepřekvapilo. Ani v tomto případě navíc nejsou ceny šílené, za 207koní a 73,4 kWh totiž dáte od 879 900 Kč. Loni tak po elektrickém SUV sáhlo aspoň 63 zájemců, což s ohledem na okolnosti není vyloženě špatné.

Zatímco dříve byste o Actyon doslova neopřeli ani kolo, stávající provedení je pohledné. Navíc výkonné i dobře vybavené, a přitom na dnešní poměry bude i levné. Foto: KG Mobility



Pro připomenutí původní podoba vozu stejného jména. Foto: SsangYong

