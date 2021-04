Korejci dali další novince „neviditelná” světla, nápad tvůrce první Octavie žije dál před 8 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste doufali, že podobnou věc použijí Korejci jednou dvakrát, mýlili jste se. Nyní se objevila na dalším autě, které se u nás s největší pravděpodobností prodávat nebude, o to zajímavější ale je.

S příchodem světelných diod dostali automobiloví designéři do rukou pořádný kus svobody navíc. Navrhovat totiž nyní mohou prakticky jakékoli velikosti a tvary lamp, na jaké si vzpomenou. Korejský koncern Hyundai Motor Company pod vedením Luca Donkerwolkeho se nicméně vydal jinou cestou. Donkerwolke si svého času usmyslel, že čelní světla aut jsou minulostí a rovnou je poslal k ledu. Tedy alespoň to tak vypadá, zvláště ve chvílích, kdy nedošlo na jejich aktivaci. Automobilka je totiž zejména u nové generace SUV Tucson zasadila do čelní masky, načež působí prakticky neviditelně. Se stejnou péčí se pak Korejci vrhli i na další americké město.

Na mysli nyní samozřejmě nemáme žádnou konkrétní metropoli, kterou by Hyundai srovnalo se zemí. Jen narážíme na inspiraci značky při vymýšlení názvu svých modelů. Tato strategie byla totiž užita i u nového pick-upu Santa Cruz, který je vlastně přímým příbuzným Hyundai Tucson. Jakkoliv nicméně oba vozy stojí na téže předokolkové platformě, novinka vždy bude k mání pouze se systémem pohonu všech kol HTRAC. Zdůrazněn tak má být její drsnější charakter.

Korejci přitom uvádí, že toto není užitkový pick-up, ale spíše sportovně-dobrodružný vůz. Proto systém 4x4 poladili tak, aby dokázal mnohem lépe rozdělovat výkon mezi zadními koly, abyste měli dojem, že skutečně řídíte ostrou zadokolku. To má ostatně umocnit i použitá pohonná jednotka - 2,5litrový čtyřválec bude totiž k mání v atmosférické i přeplňované podobě a nabídne přes 190 koní v prvním případě a více než 275 koní ve druhém případě.

Pokud vás zaráží nejistota v předchozí větě, musíme rovnou dodat, že aktuálně prezentovaná data ještě nejsou finální a může dojít k jejich upřesnění. S čím ovšem lze stoprocentně počítat, to je spojení atmosférického motoru s osmistupňovým automatem, zatímco u turboverze dorazí dvouspojková převodovka s pádly pod volantem. Dynamiku pak Korejci rovněž tají, což se týká i spotřeby. Stejně jako není jisté, zda časem odhalí i předokolku.

Aktuálně se tedy od motorového prostoru přesuneme k celkovým rozměrům, korbě a interiéru. Santa Cruz totiž sice sdílí platformu s Hyundai Tucson, vůči SUV však pick-up narostl na 4 971 milimetrů do délky a počítá s 3metrovým rozvorem. Za vším pochopitelně stojí ona ložná plocha nad zadní nápravou, jejíž délka činí 1 323 mm. Korejci ji přitom opatřili zamykatelným krytem, stejně jako skrytou schránkou. A nabídnou i její prodloužení.

Uvnitř pak Santa Cruz odkazuje na výchozí Tucson více než zvenčí, jeden ze stěžejních rozdílů nicméně najdete v rámci zadních sedadel. U nich totiž dochází k napřímení sedáku, pod kterým se skrývá další praktická schránka. Mimo to je nicméně k mání i nemalý luxus, jako je kožené čalounění, 10palcový digitální displej nebo audio systém Bose. V rámci zevnějšku pak lze za doplatek vyměnit 18palcová litá kola dvacítkami.

Lze už jen dodat, že Hyundai objednávkové knihy otevírá již v dubnu, výroba a dodávky však odstartují až v létě. To nás ale ve výsledku až tak moc trápit nemusí, neboť v Evropě se prozatím se Santa Cruz nepočítá. Je to škoda, neboť minimálně s ohledem na neobvyklou koncepci a ona neviditelná světla by Korejci mohli být s takovým autem úspěšní i zde.

Hyundai Santa Cruz se do Evropy nepodívá, starý kontinent si tak musí vystačit s SUV Tucson postaveném na stejném základu a disponujícím stejnou maskou s ukrytými světly. Foto: Hyundai

