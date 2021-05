Ukázalo se, že Lada měla skoro hotové levné auto pro mladé, projekt ale poslala k ledu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

K některým autům je osud docela krutý a toto je jedním z nich. O jeho budoucím příchodu se oficiálně hovořilo a náklady na jeho dokončení by nemohly být vysoké, přesto nedorazilo, i když vývoj byl skutečně prakticky hotový.

Pokud svou pamětí můžete konkurovat slonům, nejspíše si vzpomenete na spekulace, které byly v roce 2015 spojené s příchodem nové Lady Vesta. Rusové totiž sice na trh pustili v prvé fázi pouze sedan, nicméně mluvilo se i o příchodu celé rodiny dalších verzí. Jistotou se přitom měl stát nejen kombík, ale rovněž i hatchback. Obě karosářské verze navíc měly dorazit ve velmi brzkém sledu za úvodní vlaštovkou. Jenže v případě AvtoVAZu se snad ještě nikdy nepovedlo plány zrealizovat na jedničku.

Kombík totiž sice dorazil, a to rovnou ve standardní i terénní verzi, ovšem až v roce 2017. O rok později se pak ukázalo provedení Cross i ve verzi sedan, o hatchbacku se však v té chvíli již ani nemluvilo. To přitom mohlo připadat podivné jen málokomu, neboť o tento karosářský styl v Rusku vlastně není až takový zájem. Uvědomila si to pak nejspíše i samotná automobilka, která hatchback opravdu plánovala. A nejen to, téměř dokončila i jeho vývoj, do výroby ale auto nikdy nedoputovalo.

Na to, co se tehdy chystalo, nově upozornilo video kanálu Na zavode, které se momentálně objevilo na YouTube a které mapuje rozdíl mezi virtuálními a reálnými crash testy. Povšimnout si v něm můžeme hatchbacku, kterým ovšem není Ladou XRay, které je většina stopáže věnována. Místo toho jde právě o nenarozeného člena rodiny Vesta, který se oproti svému příbuznému měl lišit větším sklonem zadního okna. Oproti sedanu pak dostal do vínku zcela nové víko zavazadelníku včetně světel i střešní linii.

Hatchback měl přitom se sedanem sdílet rozvor 2 635 milimetrů (XRay je o 43 mm kratší), díky kratšímu zadnímu převisu bychom mu ovšem na délku naměřili 4 260 mm namísto 4 410 mm. Působit tak měl mnohem agresivněji, aby dokázal oslovit mladší publikum, které mělo zaujmout i cenou. Nicméně projekt hatchbacku nakonec už v roce 2016 skončil u ledu a pochybujeme, že bude kdy rozmražen, když nyní publikum oslovuje i zmíněný XRay.

Lada si v říjnu polepšila tak moc, že vykázala největší měsíční prodeje za 6 let. Největší podíl na tom měl úspěch modelů Vesta SW a Vesta SW Cross, které si meziročně polepšily o skoro 43 procent. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Na zavode@Youtube

Petr Prokopec