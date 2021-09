Lada i v těžkých časech umí zaujmout, svou vlajkovou loď v nejlepší verzi prodává levně před 7 hodinami | Petr Prokopec

Některým automobilkám podle nás chybí smysl pro realitu, když při převisu poptávky jen kvůli dočasnému nedostatku dílů nafukují ceny, kam až trh snese. Lada se drží při zemi a i v takové chvíli chce pro své kupce být zajímavá.

Rusko minimálně z automobilového pohledu na koronavirových patáliích vydělalo. Nestalo se tak ale jen díky pandemii, Evropská unie nastalé dění bizarně využila k tomu, aby přitáhla kohoutek regulací a dál pokročila v umělém zdržování aut. Důsledek je logický - druhým největším trh s auty v Evropě už je právě Rusko, které těží nejen z o poznání volnějšího tržního prostředí, ale také z přístupu tamních automobilek, které se dál snaží zákazníkům nadbíhat. Označme obojí vzhledem ke světovému vývoji minulých dekád za mimořádně paradoxní, ale je to tak.

Patrné je to i na aktivitách Lady, která nešla cestou Škody a dalších automobilek, které se rozhodly situaci, kdy sice auta kupuje méně lidí než dříve, ale ony jich nedokáží vyrobit ani tolik, využít k razantnímu zdražení. Nejsme naivní, prodej aut je byznys jako každý jiný a v momentě, kdy k tomu kombinace nabídky a poptávky dává prostor, je samozřejmě relevantním postupem pokusit se nastolit rovnováhu vyšší cenou. Je nicméně třeba nezapomínat, že trh s auty není Wall Street.

Nebavíme se zde o situaci, kdy si více nebo méně bezcitní obchodníci kupují v podstatě anonymní statky s vidinou jejich pozdějšího výhodného prodeje. Auta si kupují emotivní lidé z masa a kostí, u nichž podstatnou roli v budoucí náklonnosti hraje loajalita ke značce, která se snadno může vytratit, když vás automobilka při první možné příležitosti „natáhne”, protože to zrovna jde. Prodej aut přece není jen „teď”, jde o dlouhodobě budovaný vztah dvou stran, který trvá roky a za dalších několik let může odstartovat nanovo. Automobilky tak podle nás velmi riskují, když se najednou nezdráhají zdražovat klidně o desítky procent a pak se v době nejnižších prodejů za poslední roky chlubí zisky na hranici rekordních hodnot.

Podle nás moudřejší značky sází spíše na dlouhodobě dobré vztahy s kupci a Lada patří mezi ně. Ta se během pandemie rozhodla nikoli omezovat nabídku dostupných variant a ty v prodeji pořádně zdražit, ale naopak trh zasypat novinkami, které lze označit za levné. Někdy to bylo na poměry ruského trhu odvážné, třeba jako když model X-Ray Cross, tedy už tak vlajkovou loď značky a její nejdražší model, uvedla v několika dražších verzích, z nichž ta vrcholná dostala přízvisko Instinct. Je dnes tím nejluxusnějším a nejdražším, co Lada nabízí, což nepůsobí jako recept na oslovení zákazníků v době, kdy budou obracet každou korunu. Jenže u Lady ani „nejdražší” neznamená „drahý”.

X-Ray Cross jako vlajková loď začíná na 858 900 rublech, tedy asi 256 tisících Kč. To je suma, za kterou u takové Škody nekoupíte vůbec nic. A vrcholný X-Ray Instinct, byť se s cenou dostal daleko za v Rusku důležitou metu 1 milionu rublů (konkrétně stojí 1 182 900 RUB), je pořád k mání v přepočtu za 352 tisíc korun. Za to už u Škody něco koupíte, ale bude to něco jako základní Fabie s lepším lakem.

Není tedy nakonec až tak překvapivé, že Lada si toto luxusní provedení chválí a říká, že po něm sahá okolo 10 procent kupců X-Ray Cross. A to není málo, špičkové verze čehokoli mají v prodejích obyčejných aut obvykle jen velmi malé zastoupení. My dodáme, že Instinct nad zbytek produkce povyšuje v rámci zevnějšku černá střecha, černá zpětná zrcátka a dvoubarevná litá kola. Dovnitř se pak nastěhovalo čalounění kombinující kůži a látku, přičemž prošívání má specifický styl. Nechybí ani nápis vozu vyražený do sedadel nebo černé dekory.

Automobilka zároveň toto provedení vybavila modernějšími multimédii, se kterým přichází 8palcový displej, hlasové ovládání a zpětná kamera. Dále dorazilo i připojení na internet s pomocí 4G. Lada X-Ray Cross Instinct tedy kráčí s dobou a zákazníci na to zjevně slyší. I když je nejdražší z řady, svými vymoženostmi potěší a jakkoli lépe situovaného člověka nezruinuje. Škoda, že se Rusové stáhli z EU zrovna v době, kdy konkurenci ulétly ceny do stratosféry, měli by větší šanci na úspěch než dříve. V případě zájmu je ale pořád možné si i toto auto nechat dovézt individuálně.

Nová luxusní Lada X-Ray Cross Instinct je překvapivě úspěšná, i když na trh přišla ve zdánlivě velmi nevhodnou dobu. Ukazuje se, že snaha automobilek v těchto časech přináší ovoce a může se vyplatit zejména z dlouhodobého hlediska. Foto: AvtoVAZ

