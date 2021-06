Levná čínská Škoda Kodiaq dostala techniku ušitou pro EU, prodej u nás je nevyhnutelný před 6 hodinami | Petr Prokopec

O čem se dlouho jen mluvilo, je nyní hotovou věcí. Číňané nemají vůbec žádnou motivaci montovat do svých aut složitou techniku, jakou jsou mild-hybridní systémy, kdyby s nimi nemířili do EU, která je jediná ocení.

Geely Atlas je bezesporu fenoménem, neboť loni šlo o desáté nejprodávanější auto v Číně a vůbec nejlépe prodávané čínské auto v Rusku. Právě na druhý zmíněný trh si přitom nyní posvítíme, neboť v případě čínských automobilek je považován za vstupní bránu do Evropy. Jakmile by ale chtěli zamířit ještě o kousek dál do zemí EU, měly by problém. Důvodem rozličné, hlavně pak emisní normy, pro které čínské vozy nejsou stavěné a vyrábět je takto jen pro EU by se automobilkám nevyplatilo.

Bylo pravděpodobné, že takový stav bude pouze dočasný a teď už je to zcela jisté. Ruský Avtostat totiž informuje o příchodu nové verze Geely Atlas, která dorazí ve třetím čtvrtletí letošního roku. Oproti dosud nabízeným exemplářům se přitom vizuálně nebude lišit, a to ani zvenčí, ani zevnitř. Změna je totiž mechanického rázu a týká se pohonného ústrojí, přesněji převodovky. Ta bude stejně jako ty dosavadní automatická, přičemž počítá se dvěma mokrými spojkami a čtyřmi jízdními režimy Eco, Comfort, Spoort a Off-Road. Spárována pak bude rovněž s 1,5litrovým tříválcem, jemuž turbo dopomáhá ke 177 koním.

Klíčovou novinkou je nicméně příchod 48voltového elektrického systému, který zahrnuje startér-generátor a lithium-iontové baterie. Jinými slovy, Geely Atlas Pro bude mild-hybridem, který Číňané nemají absolutně žádný důvod v Rusku nabízet - nikdo a nic to tam neocení. Za vše nakonec mluví i fakt, že bude vůbec prvním takových autem v mainstreamovém segmentu na ruském trhu. Nová technologie má smysl hlavně ve snížení papírové spotřeby a jí přímo úměrných emisí CO2 o 15 procent. Je tak prakticky jisté, že v příštím roce s touto variantou můžeme počítat také v EU.

Geely na novém řešení spolupracovalo s techniky od Volva. Mild-hybridní systém pak k dosavadním 255 Nm točivého momentu přihazuje dalších 50 Newtonmetrů, což má zlepšit akceleraci, minimalizovat turbo-efekt a eliminovat vibrace. Suma sumárum zde tak máme jen samá pozitiva, která navíc jistě doplnit i nízká cena. Nyní Atlas startuje na 1 359 990 rublech, tedy asi 397 000 Kč. To je přibližně poloviční suma, jakou by stála stejně vybavená Škoda Kodiaq.

Dá se očekávat, že v EU bude vůz dražší, ale stejně - i kdyby stál o desítky procent víc, půjde pořád o velmi zajímavou nabídku.

Geely Atlas prošlo faceliftem, který jí nenadělil jen nový přídomek Pro, ale také slušivější vzhled nebo přeplňovaný motor. S tím pak bude od letošního podzimu spojena i nová převodovka s mild-hybridním systémem, Číňané se tak evidentně již chystají na vstup do Evropy. Foto: Geely

