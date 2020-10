Levný čínský soupeř Škody Octavia dorazil do Evropy, stojí zlomek ceny originálu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Cestou na západ změnil své jméno, ale jeho podstata ale zůstává stále stejná - kompaktní liftback se spoustou prostoru ve stylu Škody Octavia, který ale i s vyšším výkonem a výbavou stojí podstatně míň.

Slavnostní debut čínské Octavie, tedy auta zvaného JAC A5, proběhl před rokem, letos pak byl spuštěn jeho prodej. Nikoliv však jen na největším trhu světa, čínská automobilka už nějaký ten rok expanduje i na západ a k mání je také v Mexiku. Protože ale v této zemi znamená duševní vlastnictví více než v Číně, nemůže JAC prodávat tento vůz jako A5, a tak ho nabízí pod označením J7.

Se stejným jménem vyrazil do Evropy a původně se měl začít vyrábět a prodávat v Kazachstánu už v srpnu. Koronavirus si ale vybral svou daň i zde, a tak JAC začalo nabízet svou variaci na Octavii až se zpožděním. Produkci J7 má na starosti továrna SaryarkaAvtoProm v kazachstánském Kostanaji a právě odtud je vyvážen i do dalších zemí, nejnověji pak do Ruska.

Jak moc se vám auto zamlouvá vizuálně, posuďte sami, za nás to žádný ohňostroj krásy ani kreativity není. Na druhou stranu je ale třeba říci, že nejde o zjevnou kopii jiného modelu, a tak zkrátka někomu svým vzhledem sedět bude, jiným ne. Technicky je to zajímavější píseň, neboť základním (a zatím jediným) motorem je přeplňovaná jedna-pětka o výkonu 150 koní, o které se stará buď šestistupňový manuál, nebo automat CVT. Obě převodovky pochopitelně pomáhají roztáčet přední kola, které dále obstarává pan McPherson, zadní kola má na starosti víceprvkové zavěšení.

V případě výbavy jsou nabízeny stupně Basic, Comfort a Luxury, přičemž už ta první počítá mj. s LED světly, elektrickými a vyhřívanými zrcátky, multifunkčním volantem, klimatizací, dálkový centrálem, parkovacím asistentem, multimediálním systémem s 10,4palcovou vertikální dotykovou obrazovkou s možností propojení s mobily všeho druhu a spoustou obyčejnějších komfortních a bezpečnostních prvků. Vyšší výbavy pak přidávají kde co od sportovních sedadel s lepším bočním vedením, panoramatické střechy, sady kamer, elektrické bezdotykové otevírání zavazadelníku a spoustu dalších věcí.

Takového auto stojí v základu 1,14 milionu rublů, tedy asi 336 tisíc Kč, maximálně vybavené s automatem pak 1,3 milionu rublů, tedy asi 383 tisíc Kč. To jsou opravdu velmi pěkné ceny, 150koňová Škoda Octavia se srovnatelnou výbavou stojí nejméně dvojnásobek a s rostoucí specifikací se nůžky jen rozevírají.

JAC J7 dorazil na ruský trh. Speciálně pro Evropu se vyrábí po boku v Kazachstánu, expanze na další trhy je v plánu.

