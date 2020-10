Mazda přiznala, že záměrně zpožďuje reakce motorů aut na pokyny plynem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda, koláž Autoforum.cz

K velmi svéráznému kroku se v době všeobecného boje proti prodlevám motorů odhodlala Mazda. Jsou snad její pohonné jednotky tak rychlé, že je třeba jejich reakce brzdit? Ne tak docela, jde prý o snahu o komfort.

Z pohledu každého, pro koho je auto alespoň o trochu víc než soukromý autobus, který si musí sám odřídit, jsou prodlevy v reakcích motoru na pokyny pedálem plynu jedním z největších témat posledních dvou dekád. Pokud se nyní škrábete na hlavě a říkáte si, o co vlastně jde, však moderní turbomotory jsou v tomto stále lepší, zapomněli jste. Člověk si zvykne na všechno, a tak jsme si zvykli, realita je ale taková, že přeplňované motory nikdy nemohou reagovat tak rychle jako ty atmosféricky plněné. A pokud se vám čas od času podaří k nějaké „atmosféře” dostat, víte to nejlépe sami.

Bi-turba, tri-turba, quad-turba, twin-scroll turba, elektrické kompresory, specifický přístup k práci se škrtící klapkou či vstřikováním, to všechno pomohlo, dokonalé řešení ale neexistuje. Je pak kouzelné i smutné zároveň, když sednete do klidně obyčejného auta z přelomu milénia a cítíte, jak vás poslouchá, jak motor dělá přesně to, co chcete. Ne skoro, ne tak nějak, ale přesně to, je to jako se konečně dotknout ženy (nebo muže, doufám, že to ženy mají stejně...), o jejíž přízeň jste léta usilovali. To se vám s turbem prostě nepoštěstí.

I v této situaci ale existuje Mazda, která stále nabízí atmosféricky plněné motory a dokonce prodává i auta jedině bez turba. Pokud se ale těšíte, že v Mazdě konečně znovu zažijete to, co jste dostatečně neocenili ve Fabii z roku 2000, zklameme vás. Japonci vám to nedovolí, ne však proto, že by to technicky už nebylo možné kvůli emisím (nebo to tak aspoň neprezentují), nastavili to tak.

Mazda se ve svých prezentačních materiálech dokonce chlubí tím, že motorům svých aut přidala umělou prodlevu 0,2 sekundy. Prostě zmáčknete plyn, elektronika dvě desetiny sekundy počká a pak předá motoru váš pokyn. Takové turbo i bez turba. Důvod? Prý je to pro vás lepší.

Japonci říkají, že tuto prodlevu nepoznáte, ale jízdu učiní komfortnější. Tělo se prý přizpůsobuje očekávanému pohybu s menším zpožděním, a tak se na akceleraci stihnete přirozeně připravit třeba zatnutím krčního svalstava. Jízda tak má být přirozenější a příjemnější.

Budiž, tomu lze věřit, pořád je to ale uměle generovaná prodleva v době, kdy každý bojuje proti prodlevě. Navíc předpokládáme, že každý člověk je jiný, takže někomu 0,2 sekundy stejně nepomohou a jiného budou jen obtěžovat. Pokud by šla taková věc vypnout třeba pro aktivní jízdu na oblíbené okresce či okruhu, budiž, ale toto? Přijde nám to jako trochu nešťastné, umělé popírání předností motorů, které žádnou podstatnou prodlevou trpět nemusí.

Benzinové motory Mazdy prodlevu mít nemusí, protože si na rozdíl od jiných vystačí bez turbodmychadla. Ale mají ji, protože to automobilce přišlo jako dobrý nápad. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Miler