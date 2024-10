Mercedes chystá nástupce propadáku, který si nekoupilo ani 100 lidí, z fiaska se zjevně vůbec nepoučil včera | Petr Prokopec

Pokud existuje segment, ve kterém je sázka na elektrický pohon plaváním těžce proti proudu, pak je to ten sportovní. Němci to mohli pochopit i díky fiasku SLS AMG Electric Drive, přesto se znovu ženou proti zdi.

Už jsem si zvykl, že na mě milovníci elektromobilů pořádají hony. Jen málokterý si ale zjevně čte naše články od začátku do konce. Jinak by i těm méně chápajícím došlo, že proti bateriovému pohonu nemáme nic. A pokud dotyčným vyhovuje, ať si ho koupí, klidně jim i potřesu rukou. Politici se nicméně rozhodli, že lidem již nemohou ponechat svobodu volby, protože v takovém případě by většina z nich skončila u spalovacího pohonu, který dnes prostě nelze plně nahradit tím elektrickým. Přišli tedy s plošnými příkazy jako s jediným řešením - to nám vadí. A nevidíme důvod, proč by to jiným vadit nemělo, proč by to někdo soudný měl podporovat.

Lze pochopit, že v hlavách politiků, kteří o skutečném světě kolikrát slyšeli naposledy ve škole, vypadá bateriový pohon jako čistý. A protože je vysoké platy zbavily i zbytku kontaktu s realitou, nepřekvapí ani to, že cokoli na čtyřech kolech pod 1 milion korun považují za dostupné. Nad čím však soustavně tápu, to je rozhodnutí automobilek, že s politiky táhnou za jeden provaz a snaží se elektrifikovat úplně všechno, a to co nejrychleji. Právě tyto firmy by totiž měly zaměstnávat skutečné „mozkovny“, které řeknou jasné ne.

Minimálně u Mercedesu ale zjevně stále vládne ideologie, i když klíčový plošný plán byl dávno odpískán. Třícípá hvězda díky tomu část svých nesmyslných a rozumně nerealizovatelných plánů hodila do koše, na naplnění zbytku ale zjevně trvá. Kolegové z Autocaru tak zmiňují, že ve Stuttgartu kutí sportovní elektromobil, který by byl nástupcem modelu SLS AMG Electric Drive. Ten jedním z největších propadáků historie značky, oficiálně ho Mercedes prodal „méně než 100 kusů”. Neoficiálně se ale hovoří tom, že po celém světě bylo zákazníkům dodáno pouhých devět aut. Ano, čtete správně, jen 9 kusů.

Tak či onak to bylo fiasko. Za tím stála nejen cena (třeba ve své domovině bylo SLS k mání od 416 500 Eur, což dle současného kurzu odpovídá 10,5 milionu korun), ale především praktická nepoužitelnost samotného auta. Udávaný dojezd 250 km byl vypočten dle cyklu NEDC při jízdě tou nejlehčí možnou nohou, v praxi to byl vůz pro pár desítek kilometrů ostré jízdy, to je přece k ničemu.

Od té doby se leccos změnilo, ale klíčové problémy zůstávají - sportovní elektromobily jsou dál drahé a pro hlavní smysl své existence nepoužitelné zboží. Dnes je navíc stále více patrná vysoká ztráta hodnoty či absence zvuku a charakteru vůbec. Mercedes tak připomíná člověka, který se rozeběhl proti zdi, narazil a rozbil si lebku. Jenže po návratu z nemocnice si řekl, že to nebyl špatný nápad, a tak to zkusí zopakovat s větší razancí.

Automobilka by u chystaného vozu, a vlastně nejen u něj, ale také u řady dalších svých elektromobilů měla použít axiální nebo také diskové motory vyvinuté firmou YASA, jíž Mercedes v roce 2021 koupil. Jejich výhodou je nízká hmotnost a malé rozměry, na druhou stranu ale svět od 19. století, kdy byla tato technologie objevena, nevěděl, jak je vyrobit. Momentálně pak sice došlo k posunu, ovšem i tak je produkce náročná a drahá, což je opak toho, co je soustavně slibováno.

Pohonná jednotka by měla produkovat 500 koní, přičemž zatím není jisté, kolik jich Mercedes použije. Aktuálně však má automobilka zvažovat zapojení tří nebo čtyř agregátů, neboť elektrický sporťák by měl být rychlejší než AMG One držící rekord Nordschleife mezi produkčními vozy. Otázkou ale je, kolik kol po sobě by novinka dokázala zvládnout, neboť v případě baterií se počítá s klasickými li-ionkami - jedno?

To je jedna z řady otázek, na kterou odpověď ještě chvíli mít nebudeme, novinka má totiž dorazit v závěru dekády. Tedy v době, kdy změny na trhu mohou být ještě větší než dosud a o sportovní auto bez zvuku nebude mít zájem už vůbec nikdo. Anebo naopak, že? Ale jak moc pravděpodobné to při veškerém dosavadním vývoji je?

Elektrické SLS vzniklo prý jen v devíti kusech, stoprocentně pak v méně než 100 exemplářích. Víc nikdo nechtěl, nebylo to samo o sobě poučné? Koneckonců podobný osud stihl také elektrické Audi R8. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

